Siaubas paplūdimyje: 8-metės koją griebė ryklys

Mergaitė atostogavo su šeima, žaidė paplūdimyje ir staiga pajuto, kad kažkas ją sugriebė už kojos. Kaip pasakoja jos motina, mergaitė ėmė šauktis pagalbos, bandė nustumti ryklį nuo savęs.
Mergaitės mama papasakojo, kaip viskas vyko
Šeima ištraukė ją iš vandens ir pamatė, kad ant jos blauzdos buvo atsivėrusi didžiulė žaizda.
„Buvo tiek daug kraujo, kad sunku buvo suprasti, kas vyksta“, – pasakoja mergaitės mama.
Anot jos, šeima pirmiausia manė, kad mergaitę užpuolė raja. Tačiau kai pavyko sustabdyti kraujavimą, gydytojas patvirtino, kad žaizda atrodo kaip ryklio.
Užsiūti žaizdą prireikė 13 siūlių. Galiausiai mergaitei išsivystė infekcija, todėl jai vėl teko grįžti į ligoninę.
Anot mamos, mergaitei skirti antibiotikai, ji jaučiasi gerai ir laukia, kada galės grįžti į paplūdimį.
