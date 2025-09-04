Kalendorius
Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Siaubas paplūdimyje: 8-metės koją griebė ryklys

2025-09-04 10:11 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-04 10:11

JAV, Teksase didžiulis ryklys užpuolė aštuonerių mergaitę, skelbia „The News York Post“.

Asociatyvi nuotr. ryklys (nuotr. Pexels)

JAV, Teksase didžiulis ryklys užpuolė aštuonerių mergaitę, skelbia „The News York Post“.

REKLAMA
0

Mergaitė atostogavo su šeima, žaidė paplūdimyje ir staiga pajuto, kad kažkas ją sugriebė už kojos. Kaip pasakoja jos motina, mergaitė ėmė šauktis pagalbos, bandė nustumti ryklį nuo savęs.

Mergaitės mama papasakojo, kaip viskas vyko

Šeima ištraukė ją iš vandens ir pamatė, kad ant jos blauzdos buvo atsivėrusi didžiulė žaizda.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Buvo tiek daug kraujo, kad sunku buvo suprasti, kas vyksta“, – pasakoja mergaitės mama.

Anot jos, šeima pirmiausia manė, kad mergaitę užpuolė raja. Tačiau kai pavyko sustabdyti kraujavimą, gydytojas patvirtino, kad žaizda atrodo kaip ryklio.

Užsiūti žaizdą prireikė 13 siūlių. Galiausiai mergaitei išsivystė infekcija, todėl jai vėl teko grįžti į ligoninę.

Anot mamos, mergaitei skirti antibiotikai, ji jaučiasi gerai ir laukia, kada galės grįžti į paplūdimį.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų