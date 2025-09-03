Trumpas įsakė Pentagonui pasirengti Rusijos ir Kinijos sulaikymui

Apie tai „Fox news“ pareiškė Pentagono vadovas Pete‘as Hegsethas, praneša „RBC-Ukraine“.
P. Hegsethas taip pat pareiškė, kad karinis paradas Pekine, kuriame dalyvavo Kinijos, Rusijos ir Šiaurės Korėjos lyderiai ir buvo demonstruojami naujos kartos ginklai – praėjusios JAV administracijos silpnumo pasekme.
„Būtent todėl prezidentas Trumpas įpareigojo mus, Gynybos ministeriją, būti pasiruošusius, pertvarkyti mūsų ginkluotąsias pajėgas istoriniu būdu, atkurti „kario dvasią“ ir grąžinti atgrasymą, bet ne todėl, kad mes siekiame konflikto. Mes to nedarome“, – pareiškė Pentagono vadovas.
Jis pabrėžė, kad JAV politika nėra nukreipta į konfliktų provokavimą, o atvirkščiai – į jų sulaikymą.
„Mes aiškiai tai davėme suprasti Kinijai, Rusijai ir kitoms šalims. Bet todėl, kad būdami pasirengę, mes užkertame kelią konfliktui. Mes užtikriname amerikiečių tautos saugumą tėvynėje“, – pridūrė ministras.
Be to, pareigūnas pabrėžė, kad rengti paradus „yra normalu“. Tuo pačiu jis išreiškė viltį, kad jie nesukels realaus karinio konflikto.
„Prezidentas Trumpas palaiko puikius santykius su prezidentu Xi (Kinijos Liaudies Respublikos vadovu Xi Jinpingu, – red. past.), ir jis tai panaudos, tikėdamasis rasti bendradarbiavimo būdus. Priešingu atveju mes visada būsime pasirengę“, – apibendrino P. Hegsethas.
Paradas Kinijoje
Rugsėjo 3 d. Pekine buvo surengtas karinis paradas, skirtas 80-osioms Kinijos pergalės karo su Japonija ir Antrojo pasaulinio karo metinėms paminėti. Renginyje buvo parodyta naujausia Kinijos armijos technika ir ginkluotė.
Be Kinijos lyderio Xi Jinpingo, parade taip pat dalyvavo, be kitų, Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas ir Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas. Trys lyderiai per iškilmes sėdėjo vienas šalia kito.
