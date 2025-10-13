Tragedija Lenkijoje: ralio metu BMW rėžėsi į medį ir virto fakelu

Nysos policijos atstovė Janina Kedzierska sako, kad incidentas įvyko specialioje trasoje „Stary Las“. Ralyje dalyvavęs BMW automobilis atsitrenkė į medį ir užsidegė.
Antras incidentas tame pačiame ralyje
Avarijos liudininkai skubėjo padėti automobilyje buvusiam vairuotojui ir šturmanui. BMW vairuotojas žuvo vietoje, o antrasis ekipažo narys buvo sunkiai sužeistas ir nugabentas į ligoninę. Po avarijos organizatoriai nusprendė nutraukti ralį.
„Šiuo metu vyksta tyrimas, kurį prižiūri prokuroras. Mes tiriam visas šio avarijos aplinkybes“, – sako Nysos policijos atstovė spaudai.
Tai antroji avarija per šių metų Nysos ralį.
Šeštadienį automobilis partrenkė du fotožurnalistus, stovėjusius prie trasos. Jie buvo nugabenti į ligoninę.
