TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Tragedija Lenkijoje: ralio metu BMW rėžėsi į medį ir virto fakelu

2025-10-13 10:36 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-13 10:36

Lenkijos mieste Nysoje įvyko tragiška avarija, skelbia „Onet“. Ralio metu sekmadienį žuvo vairuotojas.

Tragedija Lenkijoje: ralio metu žuvo žmogus (nuotr. Policijos)

Lenkijos mieste Nysoje įvyko tragiška avarija, skelbia „Onet“. Ralio metu sekmadienį žuvo vairuotojas.

0

Nysos policijos atstovė Janina Kedzierska sako, kad incidentas įvyko specialioje trasoje „Stary Las“. Ralyje dalyvavęs BMW automobilis atsitrenkė į medį ir užsidegė.

Antras incidentas tame pačiame ralyje

Avarijos liudininkai skubėjo padėti automobilyje buvusiam vairuotojui ir šturmanui. BMW vairuotojas žuvo vietoje, o antrasis ekipažo narys buvo sunkiai sužeistas ir nugabentas į ligoninę. Po avarijos organizatoriai nusprendė nutraukti ralį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

 

„Šiuo metu vyksta tyrimas, kurį prižiūri prokuroras. Mes tiriam visas šio avarijos aplinkybes“, – sako Nysos policijos atstovė spaudai.

Tai antroji avarija per šių metų Nysos ralį.

Šeštadienį automobilis partrenkė du fotožurnalistus, stovėjusius prie trasos. Jie buvo nugabenti į ligoninę.

