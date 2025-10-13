Avarijoje žuvus mamai – 4 vaikai liko našlaičiais: metų pradžioje šeimą sukrėtė dar viena tragedija

Vos metų pradžioje ši moteris internete dalijosi širdį spaudžiančiais žodžiais, tuomet ji atsisveikino su toli nuo gimtinės mirusiu broliu.
Metų pradžioje palaidojo brolį
„Šiandien atsisveikinome su brangiu žmogumi – broliu, kurio širdis nustojo plakusi toli nuo gimtinės, tačiau dabar jis rado ramybę savo žemėje. Svetimoje šalyje nutrūko jo gyvenimo siūlas, tačiau niekada nenutrūks mūsų meilė ir prisiminimai apie jį.
Brolis buvo ne tik artimas žmogus, bet ir mūsų stiprybė, džiaugsmas, įkvėpimas. Jo gyvenimas buvo pilnas iššūkių, svajonių ir drąsos. Nors jis iškeliavo, jis visada liks su mumis – kiekviename prisiminime, kiekviename širdies plakime.
Skaudu žinoti, kad daugiau nebepamatysime jo šypsenos, nebeišgirsime jo juoko. Tačiau tikime, kad jis rado ramybę, kad jo siela yra laisva. Dabar jo buvimas tapo nematoma, bet neišdildoma dalimi mūsų gyvenimų.
Ilsėkis ramybėje, brangusis broli. Tavo vieta mūsų širdyse yra amžina, tavo atminimas – gyvas, tavo meilė – neišnykstanti.
Amžiams su meile,
Tavo šeima“, – rašė moteris, kurios gyvybę nusinešė siaubinga avarija Šilutės rajone.
Šeima, dar neatsigavusi po vienos netekties, patyrė dar vieną smūgį – kraupiomis aplinkybėmis šįkart avarijoje žuvo moteris, kuri buvo ir dukra, mama, sesuo.
Artimųjų teigimu ji buvo šviesus žmogus – rami, nuoširdi, visada su šypsena, kuri dabar liko tik prisiminimuose. O labiau už viską šiame gyvenime ji mylėjo savo vaikus, po avarijos likusius našlaičiais.
Avarijos aplinkybės
Kaktomuša susidūrus dviem lengviesiems automobiliams jų vairuotojos žuvo iš karto, sužeisti net aštuoni mašinose važiavę mažamečiai bei nepilnamečiai.
Kol medikai darbavosi, vaikus apsikabinę sėdėjo, girdė vandeniu ir laikė už rankų pro šalį važiavusių mašinų vairuotojai.
Štai kas liko iš Šilutės rajone į avariją patekusių automobilių. Šalikelėje medikai ant neštuvų krauna sužeistuosius, ugniagesiai pjausto automobilius traukdami iš jų žmones. Dirba keli ugniagesių ekipažai, gausus būrys policijos, septynios medikų brigados.
Išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą
BMW ir „Toyota Prius“ susidūrė kaktomuša. Avarija įvyko kai dėl neaiškių priežasčių „Toyotos“ vairuotoja, 60-metė Šilutės gyventoja išvažiavo priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su 43-ejų moters iš Šilutės rajono BMW.
„Buvo nustatyta, kad yra prispaustos abiejų automobilių vairuotojos. Ir automobilyje BMW taip pat buvo prispausti du keleiviai. Pajėgos išlaisvino vairuotojus ir BMW automobili keleivius.
Vis tik abi vairavusios moterys žuvo iš karto. Paaiškėjo, kad abiejų mašinų keleiviai – nepilnamečiai bei mažamečiai. Tiek viename automobilyje, tiek kitame buvo po keturis paauglius bei vaikus.
Pro šalį važiavusių mašinų vairuotojai šalikelėje sėdi apsikabinę ištrauktus mažuosius. Glosto galvas bei duoda atsigerti vandens. Viena moteris laiko ant žemės gulinčios mergytės rankas. Šešis nepilnamečius medikai išveža į Klaipėdos vaikų ligoninę, du – į Kauno.
„Toyotos“ kompanija vyko iš gimtadienio Švėkšnoje, BMW keliavo į šio miestelio moliūgų šventę. Tikslias nelaimės priežastis aiškinasi policija. Avarijos su tiek sužeistų nepilnamečių pajūryje nebuvo jau daugybę metų.
Žuvo 4 vaikų motina
Netrukus po tragiško įvykio pradėjo plisti pagalbos prašymas.
Socialiniame tinkle prašoma finansiškai prisidėti.
„Tragiškoje avarijoje žuvo mama ir draugė – šviesus, nuoširdus žmogus, viena auginusi keturis vaikus. Ji visada spinduliavo gerumu, rūpinosi kitais, mylėjo savo vaikus labiau už viską. Dabar mažieji liko be mamos – be jos šypsenos, švelnumo ir širdies.
Kviečiame prisidėti prie pagalbos vaikams šiuo sunkiu metu. Kiekvienas euras – tai šviesos spindulys jų ateičiai, vilties ženklas, kad jie nėra vieni.
Norintys prisidėti paramą prašau pravesti Egidijos sesei: Jurgita Tarozienė
LT887300010029921808
Paskirtyje būtina nurodyti: PARAMA EGIDIJOS VAIKAMS“, – rašoma socialiniame tinkle.
