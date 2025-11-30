Vilniečiai negali patikėti, kaip tvarkomos gatvės: „Neįmanoma“

„Matosi užvežtos žemės, nepaliekant jokio tako pėstiesiems. Ties Ukmergės g. buvusi prakasta vieta dabar užversta vamzdžiais, taip pat, jei, pavyktų praklampoti žemes, vamzdžius, dar tektų prasibrauti ir pro krūmus, kurie jau siekia gatvę“, – rašė gyventoja.
Pasak jos, Medelyno stotelė buvo svarbi alternatyva, kur atvažiuodavo 87-ojo maršruto autobusas, kai neatvažiuodavo 52-asis autobusas, kuris, gyventojos teigimu, prieš 2 savaites neatvažiavo net 4 iš 5 darbo dienų.
„Šią savaitę iš penkių darbo dienų tik vieną 52 autobusas važiavo, visomis kitomis dienomis dalis autobusų buvo pažymėti raudonais šauktukais tvarkaraštyje. Įdomu, kieno sprendimu panaikinamas praėjimas į Medelyno stotelę nepaliekant jokių alternatyvų“, – klausė moteris.
Vilnietė taip pat pažymėjo, kad Tarandės gyventojams nėra ir kaip saugiai prieiti iki 3G autobuso stotelės, kadangi per aplinkkelį einančiame viaduke, jos teigimu, nėra praėjimo pėstiesiems.
„Projektuodami aplinkkelį ir Ukmergės g. toje vietoje apie pėsčiuosius niekas nepagalvojo, o eiti gatve pavojinga. Iki viaduko žmonės eina už tvoros išmintu takeliu, o viaduko saugiai jau nepereisi“, – tikino vilnietė.
Be to, su keblumais moteris teigė susidūrusi ir praėjusios savaitės pirmadienį, kai, sugedus 52 autobusui, vėl nebuvo galimybės važiuoti viešuoju transportu ir pajudėti iš Tarandės apie 45 minutes.
„Vaikai vėlavo į mokyklą, suaugę į darbą. Bandėm su vaikais nueiti į Medelyno stotelę, deja, neįmanoma, nebent klampoti iki kelių per šviežiai supiltas žemes. Tai toks tas viešojo transporto gerinimas ir prieinamumas…“, – komentavo ji.
Fiksuoti sutrikimai
JUDU viešojo transporto organizavimo vadovas Arnas Misiūnas pripažino, kad prieš 2 savaites iš tiesų buvo fiksuoti sutrikimai 52-jame maršrute.
„Jie kilo dėl kelių skirtingų ir vienu metu susiklosčiusių aplinkybių – kelių eismo įvykių, kuriuose dalyvavo vežėjo transporto priemonės, bei laikinų transporto priemonių gedimų“, – komentavo JUDU atstovas.
O apie tai gyventojams buvo pranešta švieslentėse ir socialiniuose tinkluose. Tuo metu praėjusį pirmadienį, pasak A. Misiūno, įvyko techninis gedimas, dėl kurio maršrutas trumpam sutriko.
„Kartu su vežėju situaciją operatyviai suvaldėme ir imamės papildomų priemonių, kad tokie atvejai pasikartotų kuo rečiau. Šiandien šis maršrutas važiuoja įprastu ritmu“, – teigia A. Misiūnas.
„Reaguojame nedelsiant – analizuojame priežastis, stipriname transporto priemonių paskirstymo kontrolę ir prireikus į maršrutą įvedame rezervinius autobusus. Mūsų prioritetas – sklandžios ir patikimos gyventojų kelionės“, – pridūrė JUDU atstovas.
Baigus tunelio statybos darbus, autobusai važiuos per jungiamąjį kelią
Tuo metu Vilniaus miesto savivaldybės atstovas Irmantas Kuzas žurnalistams teigė, kad situacija savivaldybei yra žinoma, o kol vykdomi Tarandės tunelio ir prieigų darbai, ieškoma laikinų sprendimų dėl Medelyno stotelės.
„Tiesiogiai gyventojai nėra į mus kreipęsi. Vykstant darbams ir juos beveik įgyvendinus, t. y. įrengus Tarandės gatvės žiedinę sankryžą ir patraukus išvažiavimą į A2 kelią, šioje vietoje buvo panaikintas išvažiavimas.
Baigus tunelio statybos darbus ir A2 kelyje įrengus greitėjimo ir lėtėjimo juostas, 52, 87 maršrutai iš Riešės važiuos per jungiamąjį kelią ir stos naujai įrengtoje Medelyno stotelėje jungiamajame kelyje ties A2 keliu (schema pridedama)“, – nurodė I. Kuzas.
Vilniaus miesto savivaldybės atstovas pridūrė, kad šiuo metu planuojama įrengti laikiną sustojimą, patraukiant jį arčiau Tarandės g., įrengiant jį toje vietoje, kur buvo senas išvažiavimas. Ji bus naudojama iki 2026 m. birželio.
