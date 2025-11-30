 
Kalendorius
Lapkričio 30 d., sekmadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vilniečiai negali patikėti, kaip tvarkomos gatvės: „Neįmanoma“

2025-11-30 14:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-30 14:30

Atliekant Tarandės gatvės kapitalinį remontą Vilniaus gyventojai neteko prieigų prie Medelyno stotelės – senasis išvažiavimas į Ukmergės gatvę buvo panaikintas, o kartu su juo dingo ir pėsčiųjų praėjimas. Apie susidariusią situaciją prieš dvi savaites feisbuko grupėje „WTF, Vilniau? Juk tikrai galime geriau!" pasidalino viena Tarandės gatvės gyventoja.

Tarandės gyventojai susiduria su sunkumais (tv3.lt koliažas)

Atliekant Tarandės gatvės kapitalinį remontą Vilniaus gyventojai neteko prieigų prie Medelyno stotelės – senasis išvažiavimas į Ukmergės gatvę buvo panaikintas, o kartu su juo dingo ir pėsčiųjų praėjimas. Apie susidariusią situaciją prieš dvi savaites feisbuko grupėje „WTF, Vilniau? Juk tikrai galime geriau!" pasidalino viena Tarandės gatvės gyventoja.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Matosi užvežtos žemės, nepaliekant jokio tako pėstiesiems. Ties Ukmergės g. buvusi prakasta vieta dabar užversta vamzdžiais, taip pat, jei, pavyktų praklampoti žemes, vamzdžius, dar tektų prasibrauti ir pro krūmus, kurie jau siekia gatvę“, – rašė gyventoja.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak jos, Medelyno stotelė buvo svarbi alternatyva, kur atvažiuodavo 87-ojo maršruto autobusas, kai neatvažiuodavo 52-asis autobusas, kuris, gyventojos teigimu, prieš 2 savaites neatvažiavo net 4 iš 5 darbo dienų. 

REKLAMA

„Šią savaitę iš penkių darbo dienų tik vieną 52 autobusas važiavo, visomis kitomis dienomis dalis autobusų buvo pažymėti raudonais šauktukais tvarkaraštyje. Įdomu, kieno sprendimu panaikinamas praėjimas į Medelyno stotelę nepaliekant jokių alternatyvų“, – klausė moteris. 

Vilnietė taip pat pažymėjo, kad Tarandės gyventojams nėra ir kaip saugiai prieiti iki 3G autobuso stotelės, kadangi per aplinkkelį einančiame viaduke, jos teigimu, nėra praėjimo pėstiesiems.

REKLAMA
REKLAMA

„Projektuodami aplinkkelį ir Ukmergės g. toje vietoje apie pėsčiuosius niekas nepagalvojo, o eiti gatve pavojinga. Iki viaduko žmonės eina už tvoros išmintu takeliu, o viaduko saugiai jau nepereisi“, – tikino vilnietė.

Be to, su keblumais moteris teigė susidūrusi ir praėjusios savaitės pirmadienį, kai, sugedus 52 autobusui, vėl nebuvo galimybės važiuoti viešuoju transportu ir pajudėti iš Tarandės apie 45 minutes.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Vaikai vėlavo į mokyklą, suaugę į darbą. Bandėm su vaikais nueiti į Medelyno stotelę, deja, neįmanoma, nebent klampoti iki kelių per šviežiai supiltas žemes. Tai toks tas viešojo transporto gerinimas ir prieinamumas…“, – komentavo ji. 

Fiksuoti sutrikimai

JUDU viešojo transporto organizavimo vadovas Arnas Misiūnas pripažino, kad prieš 2 savaites iš tiesų buvo fiksuoti sutrikimai 52-jame maršrute. 

REKLAMA

„Jie kilo dėl kelių skirtingų ir vienu metu susiklosčiusių aplinkybių – kelių eismo įvykių, kuriuose dalyvavo vežėjo transporto priemonės, bei laikinų transporto priemonių gedimų“, – komentavo JUDU atstovas. 

O apie tai gyventojams buvo pranešta švieslentėse ir socialiniuose tinkluose. Tuo metu praėjusį pirmadienį, pasak A. Misiūno, įvyko techninis gedimas, dėl kurio maršrutas trumpam sutriko. 

REKLAMA

„Kartu su vežėju situaciją operatyviai suvaldėme ir imamės papildomų priemonių, kad tokie atvejai pasikartotų kuo rečiau. Šiandien šis maršrutas važiuoja įprastu ritmu“, – teigia A. Misiūnas. 

„Reaguojame nedelsiant – analizuojame priežastis, stipriname transporto priemonių paskirstymo kontrolę ir prireikus į maršrutą įvedame rezervinius autobusus. Mūsų prioritetas – sklandžios ir patikimos gyventojų kelionės“, – pridūrė JUDU atstovas. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Baigus tunelio statybos darbus, autobusai važiuos per jungiamąjį kelią

Tuo metu Vilniaus miesto savivaldybės atstovas Irmantas Kuzas žurnalistams teigė, kad situacija savivaldybei yra žinoma, o kol vykdomi Tarandės tunelio ir prieigų darbai, ieškoma laikinų sprendimų dėl Medelyno stotelės. 

„Tiesiogiai gyventojai nėra į mus kreipęsi. Vykstant darbams ir juos beveik įgyvendinus,  t. y. įrengus Tarandės gatvės žiedinę sankryžą ir patraukus išvažiavimą į A2 kelią, šioje vietoje buvo panaikintas išvažiavimas.   

REKLAMA

Baigus tunelio statybos darbus ir A2 kelyje įrengus greitėjimo ir lėtėjimo juostas,  52, 87 maršrutai  iš Riešės važiuos per jungiamąjį kelią ir stos naujai įrengtoje  Medelyno stotelėje  jungiamajame kelyje ties A2 keliu (schema pridedama)“, – nurodė I. Kuzas. 

Vilniaus miesto savivaldybės atstovas pridūrė, kad šiuo metu planuojama įrengti laikiną sustojimą, patraukiant jį arčiau Tarandės g., įrengiant jį toje vietoje, kur buvo senas išvažiavimas. Ji bus naudojama iki 2026 m. birželio. 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų