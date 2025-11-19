 
Kalendorius
Lapkričio 19 d., trečiadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Avarija sostinėje – stipriai apsunkintas eismas, formuojasi spūstys

2025-11-19 15:42 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-19 15:42

Trečiadienio pavakarę Vilniaus centre, Lvivo gatvėje, įvyko avarija – susiformavo didelės spūstys, automobiliai negali pravažiuoti. Pirminiais duomenimis vairuotojai nustatytas sunkus girtumas.

Avarija Vilniuje: vairuotojui nustatytas sunkus girtumas (nuotr. Broniaus Jablonsko)
9

Trečiadienio pavakarę Vilniaus centre, Lvivo gatvėje, įvyko avarija – susiformavo didelės spūstys, automobiliai negali pravažiuoti. Pirminiais duomenimis vairuotojai nustatytas sunkus girtumas.

REKLAMA
1
REKLAMA
REKLAMA

Vairuotoja su automobiliu „Toyota“ Vilniaus centre, Lvivo gatvėje, padarė avariją ir stipriai apsunkino eismą. Automobilis sustojo žiede, užblokuodamas eismą į geležinio vilko gatvę.

REKLAMA

Avarija Vilniuje: vairuotojui nustatytas sunkus girtumas
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Avarija Vilniuje: vairuotojui nustatytas sunkus girtumas

Pro žiedą kaltininkė pravažiavo teisiai, išvartydama aplink esančius kelio ženklus.

Buvo pranešta, kad vairuotoja po eismo įvykio kažkur išėjo, tačiau atvykusi kelių policija vairuotoją surado kažkur netoliese ir atsivedė atgal.

Pirminiais duomenimis vairuotojai nustatytas sunkus girtumas – beveik 3 promilės, už tai jai grėstų baudžiamoji atsakomybė.

Avarijos metu niekas nesužeistas, nenukentėjo ir kaltininkė.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
A.
A.
2025-11-19 15:55
Pagėrusi matyt ne tik vaiiruotoja, bet su klaidomis straipsnių prirašęa autorius iš tv3
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (1)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų