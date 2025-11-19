Avarija sostinėje – stipriai apsunkintas eismas, formuojasi spūstys

Vairuotoja su automobiliu „Toyota“ Vilniaus centre, Lvivo gatvėje, padarė avariją ir stipriai apsunkino eismą. Automobilis sustojo žiede, užblokuodamas eismą į geležinio vilko gatvę.
Pro žiedą kaltininkė pravažiavo teisiai, išvartydama aplink esančius kelio ženklus.
Buvo pranešta, kad vairuotoja po eismo įvykio kažkur išėjo, tačiau atvykusi kelių policija vairuotoją surado kažkur netoliese ir atsivedė atgal.
Pirminiais duomenimis vairuotojai nustatytas sunkus girtumas – beveik 3 promilės, už tai jai grėstų baudžiamoji atsakomybė.
Avarijos metu niekas nesužeistas, nenukentėjo ir kaltininkė.
