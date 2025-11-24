 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Atskleidė, kiek Vilniaus viešojo transporto vairuotojų nemoka lietuviškai ir kas jų laukia

2025-11-24 16:52 / šaltinis: BNS
2025-11-24 16:52

Valstybinė kalbos inspekcija (VKI) skelbia atlikusi patikrinimą Vilniaus miesto savivaldybės įmonėje „Vilniaus viešasis transportas“ ir nustačiusi, jog 105 vairuotojai nėra išlaikę žemiausio lygio valstybinės kalbos egzamino.

Vilniaus viešasis transportas (nuotr. vilniustransport.lt)

0

Kaip socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė VKI, įmonės vadovui Ignui Degučiui buvo surašytas nurodymas užtikrinti, kad per nurodytą terminą darbuotojai išlaikytų minėtą egzaminą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Inspekcijos viršininkas Audrius Valotka BNS nurodė, kad patikrinimas buvo planuotas iš anksto, o visi dirbantieji su darbo sutartimis turi mokėti lietuviškai.

„Tai buvo planinis tikrinimas, prieš tai 2021 metais mes tikrinome viešąjį transportą. Darbuotojai dirba pagal darbo sutartį, todėl ta tvarka (mokėti lietuvių kalbą – BNS) galioja jau kokius 30 metų“, – sakė jis.

Šiuo metu įstatyme numatyta, kad valstybės ir savivaldos institucijų, įstaigų ir organizacijų, ryšių, transporto, sveikatos ir socialinės apsaugos, policijos ir teisėsaugos tarnybų, prekybos ir kitų gyventojų aptarnavimo įstaigų vadovai turi užtikrinti, kad gyventojai būtų aptarnaujami valstybine kalba.

BNS rašė, jog nuo 2026 metų sausio įsigalios reikalavimas tiesiogiai paslaugas teikiantiems užsieniečiams ir juos samdančioms įmonėms klientus aptarnauti lietuviškai.

Migracijos departamento duomenimis, šių metų pradžioje leidimą gyventi Lietuvoje turėjo beveik 218 tūkst. užsieniečių, per 77 tūkst. jų sudarė Ukrainos piliečiai.

Pastariesiems nutarimas dėl valstybinės kalbos mokėjimo nuo kitų metų nebūtų aktualus, nes jiems lietuviškai neprivalu mokėti pagal laikinąją apsaugą. Tokį statusą ukrainiečiams karo pabėgėliams Vyriausybė yra pratęsusi iki 2027-ųjų.

