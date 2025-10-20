Netikėtai užklupę orai sukėlė tikrą chaosą Vilniaus gatvėse: „Nepasiruošę šalnai“

Vos pajudančiomis viešojo transporto priemonėmis gyventojai dalinosi ir socialiniuose tinkluose, o tuo metu buvo prognozuojama, kad troleibusai gali vėluoti ir daugiau nei valandą laiko. O taip pat dėl eismo įvykio Saulėtekio al. link Nemenčinės pl. buvo sustojęs ir ten buvusių transporto priemonių eismas.
Galiausiai problema buvo išspręsta, o troleibusai, pasirodo, buvo sustoję dėl apšalusio kontaktinio tinklo.
Miestas tokiems dalykams per jautrus
Saugaus eismo ekspertas ir vairavimo instruktorius Artūras Pakėnas pažymi, kad nors dėl šio incidento nereikėtų smerkti atsakingų įstaigų, tačiau tai yra puiki proga pakalbėti apie Vilniaus viešąjį transportą.
„Anglijoje, žinote, pasninga ir pusė Londono stovi, nepasiruošę žiemai. Tai gal mūsiškiai dabar šiuo metu nėra pasiruošę šalnai. Reikia pažiūrėti, galbūt daugiau tų aparatų (autobusų su spec. įranga valyti kontaktinius tinklus – tv3.lt) reikia turėti, galbūt mažiau“, – svarstė A. Pakėnas.
Tiesa, saugaus eismo ekspertas atkreipė dėmesį ir į tai, kad sostinėje dažnai, nutikus didesniam incidentui, miesto eismas kone sustoja, o tai kainuoja didelius nuostolius.
„Visai neseniai įvyko avarija Geležinio Vilko g., kai techninė transporto priemonė nulaužė šviesoforus. Praktiškai sustojo miesto centras, Vilnius buvo užblokuotas. Tai, net jeigu kalbėtumėme apie įvairias dienas X, kur nereikia nieko, tiesiog eilinis (vairuotojas – tv3.lt) padarė avariją ir pusė miesto stovėjo, buvo didžiuliai nuostoliai, žmonės nenuvažiavo, neatvežė, nepadarė, sutriko sistemos, tiekimai, darbai, veiksmai, žmonės patyrė nuostolius“. – kalbėjo A. Pakėnas.
Tai, pasak pašnekovo, rodo, kad miestas yra per jautrus tokio tipo pokyčiams ir šiuo metu tam nepritaikytas. Todėl, pasak saugaus eismo eksperto, reikėtų pagalvoti apie alternatyvas, įvykus gedimams ar avarijoms, kad gyventojai, net ir įvykus tokiems incidentams, turėtų galimybę keliauti.
„Tai rodo, kad miestas nėra pasiruošęs jokiems gedimams, sutrikimams, avarijoms, kurios technogeniniame amžiuje neišvengiamos“, – teigė A. Pakėnas.
Paaiškino, kas nutiko
Naujienų portalo tv3.lt žurnalistai susisiekė ir su Vilniaus viešąjį transportą kuruojančios įmonės JUDU atstovais, dėl šį rytą sutrikusio eismo sostinėje.
O kaip nurodė JUDU viešojo transporto organizavimo vadovas Arnas Misiūnas tokie atvejai yra reti ir trumpalaikiai bei dažniausiai eismą paveikiantys tik keliose miesto vietose, kol kontaktinis tinklas nuvalomas arba atšyla oras.
„Artėjant šaltajam sezonui, atliekama kontaktinio tinklo profilaktinė priežiūra: tikrinamos atramos, laidai, jungtys“, – tikino JUDU viešojo transporto organizavimo vadovas.
O kaip nurodė UAB „Vilniaus viešasis transportas“ komunikacijos ir rinkodaros skyriaus vadovė Gintarė Žalytė-Štarienė, įmonė turi ir specialų autobusą su įranga, pritaikytą troleibusų kontaktinio tinklo valymui.
„Esame identifikavę pagrindines Vilniaus miesto vietas, kuriose yra didžiausias apšalimo rizika. Siekiant ją sumažinti, šaltuoju metų laiku naktimis tose gatvėse būtent šia specialia transporto priemone yra pravažiuojama ir kontaktinio tinklo laidai sudrėkinami specialiu neužšąlančiu skysčiu“, – komentavo G. Žalytė-Štarienė.
Tiesa, ji pridūrė, kad šiąnakt šis specialus autobusas neišvažiavo į gatves dėl suplanuotų techninės profilaktikos darbų. Visgi A. Misiūnas pažymėjo, kad šiuo metu yra ruošiama antra tokia speciali transporto priemonė, padėsianti užtikrinti sklandų troleibusų eismą esant tokioms oro sąlygoms.
Kitais metais sostinėje kursuos daugiau naujų troleibusų
A. Misiūnas taip pat pridūrė, kad situaciją gerina ir naujieji troleibusai, galintys be kontaktinio tinklo važiuoti iki 20 kilometrų.
„Šiuo metu Vilniuje jau beveik nebeliko senųjų troleibusų, o iki 2026 metų pabaigos jie bus visiškai pakeisti naujais, moderniais ir tylesniais. Miestas nuosekliai investuoja į viešojo transporto atnaujinimą, todėl tikimės, kad ateityje tokios situacijos taps vis retesnės arba išnyks visai“, – akcentavo A. Misiūnas.
Tuo metu G. Žalytė-Štarienė taip pat pridūrė, kad šią vasarą buvo pasirašyta sutartis dėl dar 81 naujo troleibuso gamybos, o pirmieji troleibusai Vilnių turėtų pasiekti jau kitais metais.
„Planuojama, kad „Vilniaus viešojo transporto“ valdomas troleibusų parkas bus pilnai atnaujintas 2026 m. pabaigoje“, – pabrėžė G. Žalytė-Štarienė.
