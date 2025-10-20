Rytinis chaosas sostinėje: atskleidė priežastį, kodėl Vilniuje negalėjo judėti dalis troleibusų

„Jau važiuoja visi troleibusai. Buvo apšalę troleibusų kontaktiniai tinklai gatvėse, kurios yra netoli upės“, – BNS nurodė įmonės Vilniaus viešasis transportas atstovė Gintarė Žalytė-Štarienė.
Kiek anksčiau savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ (JUDU) skelbė, kad mieste nepravažiuoja dalis troleibusų, dėl to visame Vilniuje galimi vėlavimai iki valandos laiko ir daugiau.
Meteo.lt duomenimis, pirmadienio rytą sostinėje buvo apie du laipsnius šalčio.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!