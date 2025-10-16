Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Judrioje Vilniaus gatvėje dėl avarijos sustojo eismas: neveikia visi šviesoforai

2025-10-16 12:34 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-16 12:34

Ketvirtadienį Vilniuje, Geležinio Vilko gatvėje, sunkvežimis nulaužė šviesoforą. Susidarė spūstys.

Avarija Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
19

Ketvirtadienį Vilniuje, Geležinio Vilko gatvėje, sunkvežimis nulaužė šviesoforą. Susidarė spūstys.

1

Apie įvykį teisėsauga pranešimo sulaukė apie 11.40 val. Pirminiais duomenimis, krovininio automobilio strėlė kliudė metalinę konstrukciją. Apgadintas ir vienas lengvasis automobilis – nuplėštas variklio dangtis. Žmonės nenukentėjo.

Avarija Vilniuje
(19 nuotr.)
(19 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Avarija Vilniuje

Visoje gatvėje neveikia šviesoforai.

Eismas šiame kelio ruože sustojęs – mašinos paskendo spūstyse.

Incidentas tiriamas.

