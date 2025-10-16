Judrioje Vilniaus gatvėje dėl avarijos sustojo eismas: neveikia visi šviesoforai

Apie įvykį teisėsauga pranešimo sulaukė apie 11.40 val. Pirminiais duomenimis, krovininio automobilio strėlė kliudė metalinę konstrukciją. Apgadintas ir vienas lengvasis automobilis – nuplėštas variklio dangtis. Žmonės nenukentėjo.
Avarija Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Avarija Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Avarija Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Avarija Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Avarija Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Avarija Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Avarija Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Avarija Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Avarija Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Avarija Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Avarija Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Avarija Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Avarija Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Avarija Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Avarija Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Avarija Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Avarija Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Avarija Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Avarija Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Visoje gatvėje neveikia šviesoforai.
Eismas šiame kelio ruože sustojęs – mašinos paskendo spūstyse.
Incidentas tiriamas.
Šaltinis:
tv3.lt
REKLAMA