TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas

Saldus švenčių laukimas? Tikrai verta: kalėdiniai „Favorina“ saldumynai jau pasiekė „Lidl“ parduotuves

REKLAMA / 2025-10-20 12:51 / šaltinis: tv3.lt
Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio

Kasmet simbolinę Kalėdų laukimo laikotarpio pradžią žymi į parduotuves grįžtantys populiariausi šventiniai skanėstai. Pamėgtų desertų ragavimas vieniems yra būdas pasinerti į švenčių laukimo laikotarpį, kitiems – proga išbandyti naujoves ir jau dabar išsirinkti savo favoritus, išvengiant intensyvaus prieššventinio šurmulio. Tai padaryti jau dabar kviečia žemų kainų prekybos tinklas „Lidl“, nuo šios savaitės pristatydamas daugelio išsiilgtus kalėdinius „Favorina“ saldumynus.

„Pastebime, kad Lietuvos gyventojai vis anksčiau nori pasiruošti didžiosioms metų šventėms, todėl stengiamės jiems padėti pradedant prekybą šventiniais skanumynais. Jau nuo šios savaitės mūsų parduotuvėse pirkėjai gali rasti pamėgtus ir pasiilgtus kalėdinius desertus: skirtingų skonių panetones, marcipaninius pyragėlius, imbierinius meduolius ir kitus skanėstus. Juos galima įsigyti anksčiau ir laikyti iki pat švenčių, arba jau dabar išmėginti ir pasaldinti savo pietų pertrauką ar vakarą prie arbatos, taip pat pasirūpinti ir puikia dovana draugui ar kolegai darbe. Laikas iki švenčių netruks prabėgti, tad dabar – puiki proga pagalvoti apie dovanas ir šventinio stalo puošmenas“, – sako „Lidl Lietuva“ viešųjų ryšių vadovė Lina Skersytė.

Pradėti ruoštis verta jau dabar

Kaip pastebi prekybininkai, didžiausioms metų šventėms žmonės kasmet ruošiasi vis anksčiau, ir tam yra bent kelios priežastys. Viena tokių – noras paskirstyti išlaidas ir sutaupyti. 

„Šventinis laikotarpis gali reikšti daugiau išlaidų, kadangi pradedame galvoti apie kalėdinės dovanas, šventinius renginius ir pan. Todėl pirkėjai ieško būdų jam pasiruošti protingiau ir taupiau. Pirkdami iš anksto ir paskirstydami išlaidas ilgesniu laikotarpiu, jie taip pat užsitikrina, kad šventinis stalas bus būtent toks, kokio norisi. Tai reiškia ir tai, jog bus išvengta spontaniškų, paskutinės akimirkos apsipirkimų“, – teigia L. Skersytė.

Anot „Lidl Lietuva“ atstovės, pirkėjai vis anksčiau pradeda rinktis kalėdines prekes dar ir norėdami ilgiau pasimėgauti švenčių laukimu: „Vis daugiau mūsų klientų dar iki Kalėdų mėgsta pasidaryti šventinių skonių „repeticiją“ ir desertus išbandyti iš anksto, o į šventinių pirkinių sąrašą įtraukti tik pačius mėgstamiausius, tarp kurių neabejotinai atsiduria ir „Favorina“ saldumynai.“

Pirmosios Kalėdų „žvaigždės“ lentynose: klasika tapę skoniai ir nauji atradimai

Vienas populiariausių ir kasmet laukiamų „Favorina“ kalėdinės linijos skanumynų – garsiosios panetonės. Kalėdų dvasia alsuojantys brandinti pyragai papuoš ne tik šventinį, bet ir kasdienį stalą, o jais mėgautis galima net ir po poros mėnesių – net jei juos nusipirksite šiandien.

„Lidl“ parduotuvių lentynose pirkėjų laukia pamėgtos „Favorina“ panetonės, kurios šiemet – bent kelių skirtingų skonių. Klasikinę „Panettone Classico“ įsigysite už 6,99 Eur, o „Panettone“ su šokoladinio kremo įdaru ir šokolado glajumi – už 7,99 Eur, o panetonę be gliuteno – tik 5,99 Eur.

„Be jau įprastų gardėsių, pasirūpinome ir šauniomis staigmenomis. Šių metų šventiniame „Favorina“ asortimente – absoliuti naujiena saldainių fanams: tai išskirtinė muzikinė dėžutė su guminukais ir pieniniu šokoladu. Ši dėžutė gali tapti puikia nedidele dovana jau per šias Kalėdas“, – tvirtina L. Skersytė.

Gausus ir šventinių sausainių bei meduolių pasirinkimas: pieniniai „Favorina“ meduoliai su juoduoju šokoladu kainuoja 3,69 Eur, o „Favorina“ kalėdiniai sausainiai su prieskoniais – vos 1,99 Eur. Naujienos šių metu šventiniame asortimente – florentinai su migdolais, kurių kaina – 3,49 Eur, bei trapios tešlos sausainius su kokosų drožlėmis arba su lazdynų riešutais ir cinamonu  už 4,49 Eur.

„Mūsų „Favorina“ linijos skanėstų sudėtyje vyrauja kalėdiniai prieskoniai, įvairūs riešutai ir, be abejo, šokoladas, kurio gamyboje naudojama tik sertifikuota kakava. Jau nuo 2022 finansinių metų pabaigos naudojame tik tvariau užaugintą kakavą, turinčią „Fairtrade“, „Rainforest Alliance“ arba ES ekologinio žemės ūkio sertifikatą. Tai reiškia, kad mūsų pirkėjai renkasi tokius šventinius saldumynus, kurie – ne tik kokybiški ir išsiskiriantys patrauklia kaina, bet ir pagaminti tvariau“, – pabrėžia „Lidl Lietuva“ viešųjų ryšių vadovė L. Skersytė.

Šventinių „Favorina“ produktų asortimentą galima rasti 82 „Lidl“ parduotuvėse 29 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose ir Jurbarke.

Straipsnį parengė: „LIDL“.

