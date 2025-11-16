 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Į autobusą įlipusi Asta išgirdo pribloškiančius kontrolieriaus žodžius – masiškai sureagavo ir kiti vilniečiai

2025-11-16 16:00
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-16 16:00

Po vizito gydymo įstaigoje vilnietė Asta (tikrasis vardas ir pavardė redakcijai žinomi) pasakoja patekusi į nemalonią situaciją sostinės viešajame transporte – nors bilietą moteris pažymėjo vos įlipusi į autobusą, kontrolierius esą pareiškė, kad jis negalioja. O dėl patirto kontrolieriaus spaudimo, vilnietė tvirtina, kad jai teko susimokėti ir 15 eurų kainuojantį kontrolės bilietą, nors vėliau JUDU patvirtino, jog Astos pažymėtas bilietas tuo metu buvo aktyvus. 

JUDU (tv3.lt koliažas)

„Facebook“ grupėje „NEPATIKIMI ASMENYS“ nemalonia situacija pasidalinusi vilnietė Asta pasakoja, kad šių metų lapkričio 3 d. ji po vizito gydymo įstaigoje apie 16 val. 8 min. įlipo į sostinės 30 autobusą Europos aikštės stotelėje.

Tik įlipusi į viešąjį transportą, moteris sako, kad iš karto pasižymėjo 30 minučių bilietą. Visgi už kelių minučių į autobusą įlipus bilietus tikrinantiems kontrolieriams, vienas iš jų pareiškė, kad Astos bilietas yra negaliojantis.

„Patikros metu vienas kontrolierius mane apkaltino važiuojant be bilieto, tvirtindamas, kad jo įrenginys rodo žymėjimą daugiau nei prieš valandą.

Aš bandžiau paaiškinti, kad tik ką pažymėjau bilietą, tačiau mano aiškinimai buvo ignoruojami“, – teigė vilnietė. 

Liepė susimokėti už kontrolės bilietą 

Moteris taip pat teigė susidūrusi ir su kontrolieriaus piktnaudžiavimu dėl jos prastos sveikatos būklės. 

„Kontrolierius, tikriausiai matydamas mano prastą būklę (važiavau iš gydymo įstaigos, tą patį vakarą buvau paguldyta į ligoninę), pradėjo man daryti psichologinį spaudimą. Jis primygtinai reikalavo sumokėti 15 eurų už važiavimo bilietą arba išlipti“, – dalinosi Asta. 

Vilnietė pridūrė, kad pasiūlęs pridėti kortelę prie autobuso komposterio tam, kad pažiūrėtų ar moteris iš tiesų yra pasižymėjusi bilietą, pasak Astos, kontrolierius taip pat gąsdino, kad pridėjus kortelę bus nuskaičiuoti pinigai už dar vieną bilietą. 

„Būtent dėl prastos savijautos ir negalėjimo adekvačiai suvokti situacijos bei apginti savo tiesos, aš pasidaviau šiam spaudimui ir sumokėjau 15 eurų“, – tikino vilnietė. 

Kreipėsi į JUDU

Dėl kilusios situacijos, moteris dalinosi, kad ji kreipėsi į viešąjį transportą Vilniuje prižiūrinčią JUDU, kurie pateikė išrašą, kad moters įsigytas bilietas kontrolės patikrinimo metu iš tiesų galiojo. 

Tas matyti ir moters pateiktame susirašinėjime, kuriame nurodoma, kad bilietas galiojo nuo 16 val. 8 min., o kontrolės bilietas buvo įsigytas 16 val. 13 min.

„Kontrolierius žinojo, kad aš turėjau bilietą, bet pasinaudojo mano bloga savijauta ir neapsigynimu, kad neteisėtai nuskaičiuotų mokestį“, – tikino Asta, pridurdama, kad pateikė oficialų skundą JUDU su reikalavimu grąžinti pinigus ir atlikti tarnybinį patikrinimą. 

Be to, po moters įrašu kiti gyventojai teigė, kad su panašiomis situacijomis, važiuojant Vilniaus viešuoju transportu, yra tekę susidurti ir jiems.

„Teko matyti, kai moteris pažymėjo bilietą, bet kontrolieriaus aparatas rodė, kad ne. Moteris sako, kad tikrai pažymėjo. Pridėjus prie komposterio, rodo, kad pažymėtas, bet kontrolierius netiki ir aiškina kad čia dabar aktyvavosi, nors akivaizdžiai ne. Tai liepė tai moteriai išlipti“, – dalinosi viena gyventoja. 

Man teko patirti tokį pati manipuliavimą, ir teko sumokėti 15 eurų, nors ir bilietėlis galiojo 30 sekundžių, nuvažiavus tik 1 stotelę… Sakė, kad per vėlai pasižymėjau“, – teigė kitas vilnietis. 

Pinigus grąžins

Dėl kilusios situacijos naujienų portalo tv3.lt žurnalistai kreipėsi komentaro į JUDU. O kaip nurodė JUDU klientų patirties vadovė Vaiva Bingelė, įmonė peržiūrėjo kontrolieriaus ir keleivės vykusį pokalbį ir pažymėjo, kad kontrolierius su keleive elgėsi mandagiai.

„Peržiūrėję kontrolieriaus kameros įrašą matome, kad kontrolierius mandagiai pasiteiravo keleivės, ar ji galėtų priglausti kortelę prie komposterio. Kadangi teigiamo atsakymo nesulaukė, jis pasiūlė įsigyti kontrolės bilietą – ką keleivė ir padarė“, – komentare raštu tikino V. Bingelė. 

Tiesa, JUDU atstovė pridūrė, kad iš tiesų sistemoje matyti, kad tuo metu Astos bilietas iš tiesų galiojo ir buvo aktyvus. 

„Todėl, jei ji kreiptųsi, pinigai už kontrolės bilietą būtų grąžinti“, – rašė V. Bingelė. 

