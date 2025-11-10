 
Kalendorius
Lapkričio 10 d., pirmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Izraelio viešojo transporto bendrovė perka 51 proc. „Toks“ akcijų

2025-11-10 10:41 / šaltinis: ELTA
2025-11-10 10:41

Keleivių vežimo autobusais bendrovė „Tolimojo keleivinio transporto kompanija“ („Toks“) praneša, kad 51 proc. jos akcijų perka Izraelio viešojo transporto bendrovė „Egged Group“.

Keleiviams su specialiais poreikiais pritaikytų tarpmiestinių autobusų pristatymo renginys. ELTA / Dainius Labutis

Keleivių vežimo autobusais bendrovė „Tolimojo keleivinio transporto kompanija“ („Toks“) praneša, kad 51 proc. jos akcijų perka Izraelio viešojo transporto bendrovė „Egged Group“.

REKLAMA
0

Skelbiama, kad užbaigus pardavimo procesą dabartiniai įmonės savininkai – investicijų grupė „Žabolis ir partneriai“ bei investuotojas Nemunas Dagilis – valdys likusius 49 proc. TOKS akcijų. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip teigia bendrovė, „Egged“ tokiu būdu stiprina pozicijas Europoje, kur jos metinės veiklos pajamos šiuo metu siekia beveik 350 mln. eurų.

REKLAMA
REKLAMA

Sandoriui dar reikės Konkurencijos tarybos leidimo.

Izraelio investicijų fondo „Keystone Infrastructure Investment Fund“ valdoma „Egged Group“ yra didžiausia Izraelio viešojo transporto bendrovė, valdanti 4300 autobusų ir per metus pervežanti 320 mln. keleivių.

1996 m. įkurta „Toks“ valdo Vilniaus ir Panevėžio autobusų stotis, jos poreikius užtikrina 2 autobusų aptarnavimo centrai Vilniuje, po vieną Klaipėdoje ir Alytuje. Bendrovės pardavimo apimtys 2024 m. siekė 31,2 mln. eurų., joje dirba 320 žmonių.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų