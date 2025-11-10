Izraelio viešojo transporto bendrovė perka 51 proc. „Toks“ akcijų

Skelbiama, kad užbaigus pardavimo procesą dabartiniai įmonės savininkai – investicijų grupė „Žabolis ir partneriai“ bei investuotojas Nemunas Dagilis – valdys likusius 49 proc. TOKS akcijų.
Kaip teigia bendrovė, „Egged“ tokiu būdu stiprina pozicijas Europoje, kur jos metinės veiklos pajamos šiuo metu siekia beveik 350 mln. eurų.
Sandoriui dar reikės Konkurencijos tarybos leidimo.
Izraelio investicijų fondo „Keystone Infrastructure Investment Fund“ valdoma „Egged Group“ yra didžiausia Izraelio viešojo transporto bendrovė, valdanti 4300 autobusų ir per metus pervežanti 320 mln. keleivių.
1996 m. įkurta „Toks“ valdo Vilniaus ir Panevėžio autobusų stotis, jos poreikius užtikrina 2 autobusų aptarnavimo centrai Vilniuje, po vieną Klaipėdoje ir Alytuje. Bendrovės pardavimo apimtys 2024 m. siekė 31,2 mln. eurų., joje dirba 320 žmonių.