Lietuva uždaro sieną su Baltarusija: gyventojai jau dalijasi gudrybėmis, kaip tai apeiti

Socialinių tinklų grupėse gyventojai dalijasi įvairiomis užklausomis, nuo prašymų parvežti prekių iki klausimų, kaip vyksta patikrinimai pasienyje ir ką reikia turėti.
O pastarosiomis dienomis, kai buvo laikinai uždaryta siena su Baltarusija, pasirodė klausimai, gal vis dėlto yra būdų ten nuvažiuoti. Kai kurie komentatoriai dalijosi, jog ribojimus galima apeiti darant vingį pro kitas kaimynines valstybes:
„Per Latviją arba Lenkiją turbūt galima.“
„Per Latviją ir Lenkiją.“
Kiti siūlo sudėtingesnį variantą: „Lėktuvu. Vilnius-Stambulas-Minskas. Sėkmės.“
Įrašai paviešinti ir šią, ir praėjusią savaitę. Apie Lietuvos oro erdvę kirtusius meteorologinius balionus pranešta dar spalio 5 d., virš Vilniaus oro uosto jie pastebėti praėjusį trečiadienį, spalio 22 d.
Lietuva mėnesiui uždaro sieną su Baltarusija
Po praėjusią savaitę fiksuoto kontrabandinių balionų antplūdžio, trečiadienį posėdžiavęs Ministrų kabinetas nusprendė iki lapkričio 30 d. uždaryti sieną su Baltarusija. Vyriausybės nutarime numatoma, kad uždaromi paskutiniai du pasienio kontrolės punktai su Baltarusija – Medininkų ir Šalčininkų.
Vykimas per Šalčininkų punktą bus visiškai nutrauktas.
Medininkų pasienio kontrolės punkto veikla bus apribota – numatytos išimtys, kas šioje vietoje galės kirsti valstybės sieną.
Kaip numatyta Vyriausybės nutarime, tą galės daryti diplomatai ir gabenantieji diplomatinį paštą, į Kaliningradą ar atgal tranzitu vykstantys asmenys. Medininkų pasienio punkte į Lietuvą galės sugrįžti šalies piliečiai, Europos Sąjungos (ES) šalių piliečiai, taip pat užsieniečiai, turintys laikinus leidimus gyventi Lietuvoje, humanitarines vizas. Be to, sieną išskirtiniais atvejais galės kirsti ir kiti asmenys, dėl kurių tarpininkauja Lietuvos Užsienio reikalų ministerija (URM).
Šie ribojimai galios iki lapkričio 30 d. vidurnakčio.
Tiesa, anksčiau premjerė Inga Ruginienė yra teigusi, jog paskutiniai du pasienio punktai su Baltarusija turėtų būti uždaryti neribotam laikotarpiui. Antradienį buvo registruotas ir tą numatantis Vyriausybės nutarimo projektas. Vis tik, trečiadienį pateikta nauja projekto redakcija.
Sprendimas priimtas po to, kai praėjusią savaitę dėl kontrabandinių oro balionų keturis kartus buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste
Kiti anksčiau veikę keturi pasienio kontrolės punktai su Baltarusija yra uždaryti. Šumsko ir Tverečiaus pasienio kontrolės punktai sustabdė veiklą dar 2023 m. rugpjūčio 18 d., o praėjusių metų kovo 1 d. uždaryti Lavoriškių ir Raigardo pasienio kontrolės punktai.
Per Lietuvos sieną su Baltarusija judėti nebegalės
Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys patvirtina, kad laisvas judėjimas per sieną su Baltarusija baigėsi. Dabar žmonės, kurie nori važiuoti į Baltarusiją aplankyti artimųjų ar dėl kitų priežasčių, tai padarys galės važiuodami nebent per Lenkiją arba Latviją.
„Taip, per Lietuvą to padaryti nebus galima“, – trečiadienį LRT radijo eteryje kalbėjo ministras.
„Tol, kol siena uždaryta, taip, tas pasibaigė ir jiems turėtų būti labai aiški žinia. Aš tikiuosi, informacine prasme mes nepraleisime progos ir juos informuoti, kodėl tai yra daroma. Todėl, kad jų valstybė prieš mus vykdo priemones, kurios trikdo mūsų normalų gyvenimą ir tas sąlygas, kurio mis jie gali naudotis, turėdami leidimus gyventi Lietuvoje“, – nurodė jis.
K. Budrio teigimu, per mūsų sieną nebegalės važiuoti ir tie gyventojai, kurie į Baltarusiją ir iš jos patekdavo autobusais.
„Taip ir tai labai aiški pasekmė. Negalite naudotis mūsų oro uostu, kai jūsų valstybė trikdo jo veiklą, kuris patiria dėl to daugiatūkstantinę žalą. Man atrodo, čia viskas yra labai aišku ir taip, tai turės pasikeisti“, – kalbėjo K. Budrys.
Autobusų reisų sumažėjo, bet jie neatšaukti
Pernai vežimo bendrovės žadėjo, kad mažės autobusų maršrutų į Baltarusiją. Jų iš tiesų šiek tiek sumažėjo, tačiau autobusai iš Vilniaus į Minską vis dar kursuoja dažniau nei į Šiaulius.
Kaip pernai teigė keleivių vežimo bendrovės buvęs TOKS vadovas Arūnas Indrašius, uždarius keletą pasienio postų, buvo jaučiamas keleivių skaičiaus padidėjimas per likusius, bet apskritai keleivių laipsniškai mažėjo. Todėl buvo žadama mažinti maršrutų skaičių.
„Nauji leidimai maršrutams neišduodami bei nepratęsiami, taigi tendencija aiški: jų artimiausiu metu dar labiau mažės. Pasibaigus leidimui vienam ar kitam maršrutui, į Baltarusiją nebevažiuojame“, – 2024 m. rugpjūtį naujienų portalui tv3.lt komentavo A. Indrašius.
Per pastaruosius metus reisų iš tiesų sumažėjo. Pernai iš Vilniaus į Minską per dieną kursavo 24–25 tiesioginiai reisai, šių metų vasarą – 21–22, dabar, spalio pabaigoje, – 11.
Į Gardiną autobusai kursuoja tiek pat, kiek pernai – 3 kartus per dieną, tačiau nebevažiuoja į Gomelį ir Mogiliovą.
Nors autobusų, vežančių į Baltarusiją, sumažėjo, reisų vis tiek yra daugiau nei į kai kuriuos Lietuvos miestus, pavyzdžiui, Šiaulius (9 tiesioginiai autobusų reisai iš Vilniaus). Primename, kad dar šią vasarą išvykti iš Vilniaus į Minską buvo galima kas pusvalandį.
Keleivius veža vežimo bendrovės „Eurolines“, baltarusių „Minsktrans“ ir „Intaks“.
Žmonės važinėja ne tik darbo reikalais
Į Baltarusiją gyventojai važinėdavo ne tik darbuotojai. Nors Lietuvos piliečiams jau kelerius metus rekomenduojama nevykti į Baltarusiją, žmonės ir savo transportu, ir autobusais važiuodavo keliauti, ilsėtis santorijose, nusipirkti kosmetikos, technikos detalių ar Europos Sąjungoje nebeparduodamų vaistų. Tai parodė gyventojų klausimai feisbuko grupėse:
„Sveiki. Gal kas galėtų papasakoti apie vykimą į Baltarusiją? Važiuoti planuoju pirmą kartą ir autobusu. Ar reikia vizos? Dar būtų malonu, jei kas pasidalintų, ką verta ten pamatyti, kur tikrai verta sustoti.“
„Sveiki, gal kas turite rekomendacijų Minske sanatorinio pobūdžio viešbučių? Ir per kokią platformą užsisakinėjate? Taip pat domina, kokiomis dienomis geriau vykti, kad būtų mažesnė eilė ant sienos.“
„Sveiki! Ieškau kelionės draugo į Baltarusiją! Jau ruošiuosi keliauti į šią nuostabią šalį, kad visiškai pasinerti į jos atmosferą — architektūrą, kultūrą, gamtą ir, žinoma, vietinę virtuvę! Keliauti kartu visada smagiau, todėl labai džiaugsiuosi kompanija! Jei tau taip pat įdomu, prisijunk, bus smagu! O jei žinai kokias nors slaptas vietas, kurias tikrai verta pamatyti — pasidalink!“
„Kam reikia pigesnių vaistų iš Baltarusijos – rašykite po komentarais. Parasyšiu asmenine žinute.“
Tiesa, dauguma visgi vykdavo automobiliais. Ne tik dėl to, kad gali patogiau parsivežti prekes, bet ir tam, kad sutaupytų.
Kelionė autobusu iš Vilniaus į Minską vienam asmeniui kainuoja 55–75 eurus. Socialiniuose tinkluose žmonės dalijasi, kad feisbuke arba „Telegram“ egzistuoja grupės, kuriose galima susirasti pakeleivių arba patiems prisijungti prie važiuojančiųjų. Už kelionę iš vieno žmogaus esą imama 20–30 eurų.
