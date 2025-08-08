Pasienyje su Baltarusija – eilės: žmonės nepaiso raginimų nevažiuoti, laukia ir po 12 valandų

Socialiniuose tinkluose gyventojai dalijasi, kad kelionė į Baltarusiją gali užtrukti 12 valandų ar net daugiau.
„Iš Baltarusijos per Medininkus šiuo metu su autobusais tragedija, vos ne parą laiko užtrunka kelionė“, – komentuoja Viktoras.
Anot Svetlanos, pasienyje žmonės stovi ir po 10–20 val.: „Mes išvažiavome rugpjūčio 6 d. 18:00 iš Minsko ir Vilniuje buvome rugpjūčio 7 d. 15:00. Vairuotojas pasakė: toks mėnuo, daug turistų.“
Eilės pasienyje su Baltarusija į abi puses
Rugpjūčio 8 d. 9 val. duomenimis, Medininkų pasienio kontrolės punkte (PKP) laukia 28 krovininiai automobiliai. Laukimo laikas – apie 4 val., nurodo Pasienio kontrolės punktų direkcija.
Tuo metu Šalčininkų PKP laukia 31 krovininis automobilis. Laukimo laikas išsitęsia iki maždaug 8 val.
Tiesa, nurodytas tik prognozuojamas vidutinis laukimo eilėje laikas. Transporto priemonėms, neturinčioms teisės dėl gabenamo krovinio vykti pirmumo eile, laukti gali tekti ilgiau.
Duomenys apie laukiančių autobusų ir lengvųjų automobilių skaičių nepateikti.
Tuo metu iš Baltarusijos į Lietuvą per Medininkų PKP laukia įvažiuoti 50 lengvųjų automobilių, 420 krovininių transporto priemonių, 10 autobusų.
Įvažiuoti į Lietuvą per Šalčininkų PKP link laukia 100 lengvųjų automobilių, 420 krovininių transporto priemonių.
Šiuo metu į Baltarusiją veikia du – Medininkų ir Šalčininkų – pasienio kontrolės punktai.
Į Minską – dažniau nei į Šiaulius ar Klaipėdą
Pernai vežimo bendrovės žadėjo, kad mažės autobusų maršrutų į Baltarusiją. Jų iš tiesų šiek tiek sumažėjo, tačiau autobusai iš Vilniaus į Minską vis dar kursuoja dažniau nei į Klaipėdą ar Šiaulius.
Kaip pernai teigė keleivių vežimo bendrovės buvęs TOKS vadovas Arūnas Indrašius, uždarius keletą pasienio postų, buvo jaučiamas keleivių skaičiaus padidėjimas per likusius, bet apskritai keleivių laipsniškai mažėjo. Todėl buvo žadama mažinti maršrutų skaičių.
„Nauji leidimai maršrutams neišduodami bei nepratęsiami, taigi tendencija aiški: jų artimiausiu metu dar labiau mažės. Pasibaigus leidimui vienam ar kitam maršrutui, į Baltarusiją nebevažiuojame“, – 2024 m. rugpjūtį naujienų portalui tv3.lt komentavo A. Indrašius.
Per pastaruosius metus reisų iš tiesų sumažėjo. Dabar iš Vilniaus į Minską autobusai kursuoja 21–22 kartus per dieną (pernai 24–25).
Autobusai važiuoja kas valandą, o kartais ir po kelis kartus per vieną valandą. Iš Vilniaus į Minską reisų daugiau nei į Klaipėdą (18 tiesioginių reisų per dieną), Šiaulius (9) ar Panevėžį (20).
Į Gardiną autobusai kursuoja tiek pat, kiek pernai – 3 kartus per dieną, tačiau nebevažiuoja į Gomelį ir Mogiliovą.
Keleivius veža vežimo bendrovės „Eurolines“, baltarusių „Minsktrans“ ir „Intaks“.
Autobusai – bene vienintelė susisiekimo priemonė
Pasak Lietuvos keleivių vežimo asociacijos (LKVA) prezidento Gintaro Nakučio, likus tik dviem pasienio punktams su Baltarusija ir apribojus susisiekimą su šia šalimi, autobusai liko bene vieninteliu būdu važiuoja į Baltarusiją ir iš jos ten gyvenantiems ar kitaip su ja susijusiems žmonėms.
„Siena su Baltarusija neuždaryta, skrydžių nėra, traukinių nėra, tai žmonės, kurie dirba Europos Sąjungoje, kažkaip bando išvažiuoti į darbą arba sugrįžti namo. Manau, tas poreikis ir atsiranda iš tokio gyvenimiško reikalo, kadangi kitos susisiekimo rūšys iš Europos pusės kaip ir neveikia. Tada belieka autobusai“, – teigė jis.
„Jeigu siena būtų uždaryta, tada viskas aišku – nutrauki visus reisus, kaip buvo padaryta per pandemiją ir viskas baigiasi“, – pridūrė G. Nakutis.
Jis paaiškino, kad leidimai vežti keleivius įprastai galioja iki tol, kol baigiasi, o po to gali būti ir nebepratęsiami. Taip maršrutų sumažėjo ir liko tik į du didesnius Baltarusijos miestus – Minską ir Gardiną.
„Anksčiau, iki ekstremaliosios padėties paskelbimo ir karo Ukrainoje, leidimai buvo išduodami pagal Lietuvos ir Baltarusijos susitarimą. Jeigu yra maršrutas Vilnius-Minskas, vienas važiuoja iš Lietuvos, kitas iš Baltarusijos. Vienas [vežėjas] daro vieną reisą, kitas daro vieną, du ar dešimt, tai tie maršrutai buvo įvairūs“, – pasakojo G. Nakutis.
„Kai neliko maršrutų, kurie klaidžiotų ne į Minską ar eitų į šonus, liko tų maršrutų, kuriuose yra daugiausia keleivių. O daugiausia keleivių yra į Minsko pusę“, – pridūrė jis.
Žmonės važinėja ne tik darbo reikalais
Tačiau į Baltarusiją važinėja ne tik darbuotojai. Nors Lietuvos piliečiams rekomenduojama nevykti į Baltarusiją, žmonės ir savo transportu, ir autobusais važiuoja keliauti, ilsėtis santorijose, nusipirkti kosmetikos, technikos detalių ar Europos Sąjungoje nebeparduodamų vaistų. Tai rodo gyventojų klausimai feisbuko grupėse:
„Sveiki. Gal kas galėtų papasakoti apie vykimą į Baltarusiją? Važiuoti planuoju pirmą kartą ir autobusu. Ar reikia vizos? Dar būtų malonu, jei kas pasidalintų, ką verta ten pamatyti, kur tikrai verta sustoti.“
„Sveiki, gal kas turite rekomendacijų Minske sanatorinio pobūdžio viešbučių? Ir per kokią platformą užsisakinėjate? Taip pat domina, kokiomis dienomis geriau vykti, kad būtų mažesnė eilė ant sienos.“
„Sveiki! Ieškau kelionės draugo į Baltarusiją! Jau ruošiuosi keliauti į šią nuostabią šalį, kad visiškai pasinerti į jos atmosferą — architektūrą, kultūrą, gamtą ir, žinoma, vietinę virtuvę! Keliauti kartu visada smagiau, todėl labai džiaugsiuosi kompanija! Jei tau taip pat įdomu, prisijunk, bus smagu! O jei žinai kokias nors slaptas vietas, kurias tikrai verta pamatyti — pasidalink!“
„Kam reikia pigesnių vaistų iš Baltarusijos – rašykite po komentarais. Parasyšiu asmenine žinute.“
Tiesa, dauguma visgi renkasi vykti automobiliais. Ne tik dėl to, kad gali patogiau parsivežti prekes, bet ir tam, kad sutaupytų.
Kelionė autobusu iš Vilniaus į Minską vienam asmeniui kainuoja 55–61 eurą. Socialiniuose tinkluose žmonės dalijasi, kad feisbuke arba „Telegram“ platformoje egzistuoja grupės, kuriose galima susirasti pakeleivių arba patiems prisijungti prie važiuojančiųjų. Už kelionę iš vieno žmogaus esą imama 20–30 eurų.
Muitinė: keleiviai gabena nedeklaruotas prekes
Mutinės departamento duomenimis, per parą į Baltarusiją išvyksta apie 40 autobusų ir tiek pat įvažiuoja į Lietuvą. Tai maždaug 20 autobusų mažiau nei pernai.
„Medininkų kelio poste per parą į Lietuvą įvažiuoja vidutiniškai apie 30 autobusų, tiek pat išvažiuoja ir iš Lietuvos – apie 30 autobusų“, – atsakė Muitinės departamentas.
„Šalčininkų kelio poste per parą vidutiniškai atvyksta 10 ir išvyksta 10 reisinių autobusų, kuriuose būna apie 50–60 keleivių“, – priduriama atsakyme.
Nors reisų sumažėjo, muitininkai pastebi, kad keliaujančiųjų autobusais daugėja.
Keleiviai dažnai nesilaiko nustatytų draudimų ir apribojimų. Dažniausi muitininkų fiksuojami pažeidimai – iš Baltarusijos gabenami kontrabandiniai tabako gaminiai, alkoholis, vaistiniai preparatai.
Kartais pasitaiko ir incidentų, kurių epicentre – ne tik keleiviai.
„Šį mėnesį Medininkų kelio poste buvo sulaikyti du keleiviniai autobusai, kurių vairuotojai, vengdami muitinės kontrolės, bandė į Lietuvą įvežti nedeklaruotų cigarečių“, – teigia Migracijos departamentas.
URM ragina nevykti į Baltarusiją
Užsienio reikalų ministerija teikdama kelionių rekomendacijas primygtinai nerekomenduoja Lietuvos piliečiams vykti į Baltarusiją, o tuos, kurie šiuo metu yra šioje šalyje, ragina nedelsiant išvykti.
Kartu informuoja, kad pasienio su Baltarusija punktuose yra įrengti informaciniai stendai, kuriuose Užsienio reikalų ministerija lietuvių ir anglų kalbomis primena apie grėsmes, kylančias vykstantiems į Baltarusiją.
„Pastaruoju metu suintensyvėjo Baltarusijos institucijų priešiški ir provokaciniai veiksmai prieš Lietuvos Respublikos piliečius, jau esančius ar laikinai atvykusius į Baltarusijos Respubliką. Lietuvos piliečiai yra neteisėtai sulaikomi, jiems pateikiami išgalvoti kaltinimai“, – nurodoma ministerijos puslapyje.
Konsulinė pagalba Baltarusijoje gali būti teikiama tik itin ribota apimtimi arba iš viso neteikiama.
„Atsižvelgiant į šias bei kitas aplinkybes, Lietuvos Respublikos piliečių kelionės į Baltarusiją, ignoruojant Užsienio reikalų ministerijos rekomendacijas, kelia grėsmę jų pačių saugumui, sveikatai ir gyvybei“, – pažymi ministerija.
Planuojantiems vykti į Baltarusiją, URM rekomenduoja iš anksto pasirūpinti galiojančiais kelionės dokumentais, įsigyti savo ir artimųjų sveikatos, turto bei dokumentų draudimą. Taip pat susipažinti su kelionės rekomendacijomis bei atvykimo į užsienio valstybę sąlygomis.
Šalyje esančius piliečius prašoma būti budriais viešose vietose, vengti masinių renginių, nuolat sekti URM ir Lietuvos ambasados Minske skelbiamą informaciją.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!