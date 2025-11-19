 
Kalendorius
Lapkričio 19 d., trečiadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Paulius Stumbra ir Austėja Lukaitė laukiasi pirmagimio

2025-11-19 15:06 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-19 15:06

Dainininkė, aktorė Austėja Lukaitė-Stumbrienė su vyru, stilistu, „Suitsupply“ įmonės pardavimo ir rinkodaros vadovu Pauliumi Stumbra pranešė džiugią žinią – pora laukiasi pirmagimio.

Austėja Lukaitė, Paulius Stumbra (nuotr. Stankaitis Photography)

Dainininkė, aktorė Austėja Lukaitė-Stumbrienė su vyru, stilistu, „Suitsupply“ įmonės pardavimo ir rinkodaros vadovu Pauliumi Stumbra pranešė džiugią žinią – pora laukiasi pirmagimio.

REKLAMA
2

Jaudinančią naujieną sutuoktiniai pranešė socialiniame tinkle „Instagram“, įrašu sutiko pasidalyti su naujienų portalu tv3.lt.

Laukia šeimos pagausėjimo

„Mes labai tavęs laukiam, mažoji mūsų širdele..“ – rašė pora, pasidaliję nuotraukomis iš fotosesijos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Primename, kad Austėja ir Paulius susituokė 2022 m. rugsėjo 3 d. Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje Vilniuje.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų