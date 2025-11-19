Paulius Stumbra ir Austėja Lukaitė laukiasi pirmagimio

Jaudinančią naujieną sutuoktiniai pranešė socialiniame tinkle „Instagram“, įrašu sutiko pasidalyti su naujienų portalu tv3.lt.
Laukia šeimos pagausėjimo
„Mes labai tavęs laukiam, mažoji mūsų širdele..“ – rašė pora, pasidaliję nuotraukomis iš fotosesijos.
Primename, kad Austėja ir Paulius susituokė 2022 m. rugsėjo 3 d. Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje Vilniuje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!