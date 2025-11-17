 
Kalendorius
Lapkričio 17 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Pažvelkite į savo liežuvį: štai ką gali išduoti apie jūsų sveikatą

2025-11-17 14:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-17 14:50

Nors periodonto ligos kasmet paliečia didelę Lietuvos gyventojų dalį, o jų pasekmės gali būti sunkios ir ilgalaikės, pas odontologus vis dar kreipiamasi per vėlai.

Liežuvis (nuotr. Shutterstock.com)

Nors periodonto ligos kasmet paliečia didelę Lietuvos gyventojų dalį, o jų pasekmės gali būti sunkios ir ilgalaikės, pas odontologus vis dar kreipiamasi per vėlai.

REKLAMA
0

„Žalgirio klinika“ socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo išsamiu įrašu apie tai, ką burnos ertmės pokyčiai gali pasakyti apie bendrą sveikatą, ir primena, kad net menki simptomai kartais signalizuoja rimtesnes problemas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip atpažinti periodonto ligas?

Klinika ragina gyventojus nepraleisti profilaktinių patikrų ir nuolat stebėti dantenų, gleivinės bei liežuvio pokyčius.

REKLAMA
REKLAMA

„Ar žinote? Negydomos periodonto ligos progresuoja ir pažeidžia ne tik dantenas, bet ir dantis laikančius audinius. Nors šių ligų rizika yra didžiulė, o specialistai nuolat apie tai įspėja, Lietuvoje periodontitu vis dar serga daugiau nei 40 % moterų ir apie 50 % vyrų. Kaip visada, pateikiame naudingą informaciją.

REKLAMA

Ką burnos pokyčiai sako apie Jūsų sveikatą? Burnos ertmė – tai ne tik vartai į virškinimo sistemą, bet ir svarbus veidrodis, atspindintis bendrą organizmo būklę. Liežuvio, dantenų ar gleivinės pokyčiai gali būti pirmieji signalai, kad organizme vyksta pokyčiai.

Liežuvio pokyčiai. Sveikas liežuvis – šviesiai rausvas, padengtas plonu baltu apnašu.

Jei pastebite:

  • Storą baltą apnašą – gali rodyti grybelinę infekciją.
  • Ryškiai raudoną, lygų liežuvį – galimas B12, folio rūgšties ar geležies trūkumas.
  • Įtrūkimus ar patinimą – gali būti alergijos ar dehidratacijos ženklas.
  • Deginimą ar skausmą – gali atsirasti dėl netinkamų protezų, rūkymo ar streso.

Dantenų sveikata. Dantenų ligos – viena dažniausių burnos problemų suaugusiesiems. Gingivitas pasireiškia kraujuojančiomis, paraudusiomis dantenomis. Negydomas jis gali virsti periodontitu, kuris naikina dantų atramą ir gali baigtis dantų netekimu.

REKLAMA
REKLAMA

Dantenų uždegimas taip pat siejamas su:

Burnos gleivinės pokyčiai. Skausmingos opelės ar žaizdelės – dažnai dėl streso ar imuniteto susilpnėjimo. Baltos ar rausvos dėmės – gali būti ikivėžiniai pakitimai. Deginimas burnoje – dažnesnis vyresnio amžiaus moterims, ypač esant sausai burnai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jei burnos pakitimai neišnyksta per 2 savaites, būtinai kreipkitės į gydytoją odontologą.

Profilaktinė apžiūra – geriausia prevencija!

Apsilankymas pas odontologą bent 1–2 kartus per metus padeda:

  • Laiku pastebėti ligas ir pakitimus
  • Laiku pradėti gydymą
  • Išvengti rimtų komplikacijų
  • Išlaikyti ne tik sveiką šypseną, bet ir bendrą gerą savijautą

Rūpinkitės burnos sveikata – ji atspindi viso kūno būklę!

Nuotraukoje – Periodontologijos skyriaus vedėjas dr. Arūnas Rimkevičius (sėdi), iš kairės į dešinę – gydytojas rezidentas, būsimasis periodontologas Daniel Kuleš, slaugytoja Rūta Žukovskienė ir gydytoja periodontologė Greta Aidukaitė“, – dalijosi Žalgirio klinika.

Sveikata.lt
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų