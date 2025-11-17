Pažvelkite į savo liežuvį: štai ką gali išduoti apie jūsų sveikatą

„Žalgirio klinika“ socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo išsamiu įrašu apie tai, ką burnos ertmės pokyčiai gali pasakyti apie bendrą sveikatą, ir primena, kad net menki simptomai kartais signalizuoja rimtesnes problemas.
Kaip atpažinti periodonto ligas?
Klinika ragina gyventojus nepraleisti profilaktinių patikrų ir nuolat stebėti dantenų, gleivinės bei liežuvio pokyčius.
„Ar žinote? Negydomos periodonto ligos progresuoja ir pažeidžia ne tik dantenas, bet ir dantis laikančius audinius. Nors šių ligų rizika yra didžiulė, o specialistai nuolat apie tai įspėja, Lietuvoje periodontitu vis dar serga daugiau nei 40 % moterų ir apie 50 % vyrų. Kaip visada, pateikiame naudingą informaciją.
Ką burnos pokyčiai sako apie Jūsų sveikatą? Burnos ertmė – tai ne tik vartai į virškinimo sistemą, bet ir svarbus veidrodis, atspindintis bendrą organizmo būklę. Liežuvio, dantenų ar gleivinės pokyčiai gali būti pirmieji signalai, kad organizme vyksta pokyčiai.
Liežuvio pokyčiai. Sveikas liežuvis – šviesiai rausvas, padengtas plonu baltu apnašu.
Jei pastebite:
- Storą baltą apnašą – gali rodyti grybelinę infekciją.
- Ryškiai raudoną, lygų liežuvį – galimas B12, folio rūgšties ar geležies trūkumas.
- Įtrūkimus ar patinimą – gali būti alergijos ar dehidratacijos ženklas.
- Deginimą ar skausmą – gali atsirasti dėl netinkamų protezų, rūkymo ar streso.
Dantenų sveikata. Dantenų ligos – viena dažniausių burnos problemų suaugusiesiems. Gingivitas pasireiškia kraujuojančiomis, paraudusiomis dantenomis. Negydomas jis gali virsti periodontitu, kuris naikina dantų atramą ir gali baigtis dantų netekimu.
Dantenų uždegimas taip pat siejamas su:
- Širdies ir kraujagyslių ligomis,
- Cukriniu diabetu,
- Nėštumo komplikacijomis.
Burnos gleivinės pokyčiai. Skausmingos opelės ar žaizdelės – dažnai dėl streso ar imuniteto susilpnėjimo. Baltos ar rausvos dėmės – gali būti ikivėžiniai pakitimai. Deginimas burnoje – dažnesnis vyresnio amžiaus moterims, ypač esant sausai burnai.
Jei burnos pakitimai neišnyksta per 2 savaites, būtinai kreipkitės į gydytoją odontologą.
Profilaktinė apžiūra – geriausia prevencija!
Apsilankymas pas odontologą bent 1–2 kartus per metus padeda:
- Laiku pastebėti ligas ir pakitimus
- Laiku pradėti gydymą
- Išvengti rimtų komplikacijų
- Išlaikyti ne tik sveiką šypseną, bet ir bendrą gerą savijautą
Rūpinkitės burnos sveikata – ji atspindi viso kūno būklę!
Nuotraukoje – Periodontologijos skyriaus vedėjas dr. Arūnas Rimkevičius (sėdi), iš kairės į dešinę – gydytojas rezidentas, būsimasis periodontologas Daniel Kuleš, slaugytoja Rūta Žukovskienė ir gydytoja periodontologė Greta Aidukaitė“, – dalijosi Žalgirio klinika.