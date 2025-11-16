Gyvensime ilgiau? Atrasta molekulė, galinti pailginti gyvenimą ir išsaugoti sveikatą

Ši molekulė – „CtBP2“, specialus baltymas, kuris reaguoja į metabolinius pokyčius organizme ir, kaip parodė eksperimentai, yra susijęs su senėjimo bei ilgaamžiškumo procesais.
Japonijos biologų tyrimas atskleidė, kad aktyvuojantis šis baltymas išsiskiria už ląstelės ribų, cirkuliuoja kraujyje ir daro sisteminį poveikį organizmui. Būtent aktyvioji „CtBP2“ forma, esanti kraujyje, padeda palaikyti sveiką medžiagų apykaitą, užkirsti kelią amžiaus sukeltiems sutrikimams ir sulėtinti senėjimą.
Mokslininkai pažymi, kad sutrikus „CtBP2“ aktyvumui, prasideda sisteminio senėjimo procesai, t. y. organizmas sensta ne atskirais organais, o visa sistema.
Kelias į lėtesnį senėjimą
Norėdami patikrinti šią hipotezę, mokslininkai sukūrė „CtBP2“ kiekio kraujyje matavimo metodą. Tyrimai parodė, kad jo koncentracija mažėja su amžiumi, tačiau žmonėms iš ilgai gyvenančių šeimų šis rodiklis išlieka stabiliai aukštesnis už vidurkį. Tuo metu pacientams, sergantiems sunkiomis diabeto formomis ir medžiagų apykaitos sutrikimais, „CtBP2“ lygis buvo gerokai sumažėjęs.
Rezultatai leidžia manyti, kad „CtBP2“ yra potencialus biologinio amžiaus ir bendros sveikatos būklės žymeklis. Ateityje šis baltymas gali tapti senėjimo diagnostikos ir individualizuotų ilgaamžiškumo programų priemone.
Mokslininkai mano, kad saugūs „CtBP2“ aktyvumo skatinimo būdai gali atverti kelią lėtesniam senėjimo procesui ir prailginti gyvenimo trukmę.
