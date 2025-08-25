Genetiniai mėgintuvėlyje apvaisintų embrionų tyrimai gali padėti moterims virš 35 m. pastoti greičiau

Naujausio tyrimo išvadose teigiama, kad atlikus genetinius tyrimus sumažėtų pakartotinių pagalbinio apvaisinimo (in vitro fertilizacija – IVF) ciklų daroma „emocinė žala“ ir taip būtų užtikrinama mažesnė nesėkmingos implantacijos ir persileidimo rizika.
Preimplantacinė genetinė diagnostika su aneuploidijos tyrimu (PGT-A) – tai papildoma pagalbinio apvaisinimo mėgintuvėlyje procedūra, atliekama prieš implantuojant embrionus į gimdą. Ja siekiama patikrinti, ar embrionai turi teisingą chromosomų skaičių.
Aneuploidija – tai genetinė būklė, kai ląstelėse trūksta chromosomų arba jų yra daugiau nei 46 chromosomos. Tokiu atveju galimi persileidimai, gimdymo defektai, kūdikis gali gimti su Dauno sindromu.
Vyresnės nei 35 m. moterys susiduria su didesne aneuploidijos rizika, kadangi su amžiumi kiaušinėlių kokybė blogėja.
Moksliniame tyrime dalyvavo šimtas 35-42 m. moterų, kurios gydėsi nevaisingumą „King’s Fertility“ klinikoje. Pusei jų buvo atlikti PGT-A testai.
Mokslininkai nustatė, kad tos moterys, kurioms buvo atlikti PGT-A testai, pastojo greičiau – joms prireikė mažiau embrionų perkėlimo procedūrų.
PGT-A testą atlikusių moterų grupėje taip pat fiksuotas didesnis gimstamumas po trijų embrionų perkėlimų – 72 proc., lyginant su 52 proc. grupėje, kurioje buvusioms moterims minėti testai nebuvo atliekami.
„Vis daugiau vyresnių nei 35 m. moterų kuria šeimas, o šio amžiaus grupės moterims labiau linkę susidaryti embrionai su netinkamu chromosomų skaičiumi“, – sakė Karališkojo koledžo Londone ir „King’s Fertility“ atstovas dr. Yusufas Beebeejaunas.
Pasak jo, dėl šių priežasčių išauga nesėkmingos implantacijos ir persileidimo rizika.
„Mūsų tyrimų rezultatai rodo, kad tikslingas PGT-A tyrimo taikymas šioje amžiaus grupėje galėtų padėti daugiau moterų greičiau susilaukti vaiko tuo pačiu sumažinant emocinę žalą, kurią daro nesėkmingi pakartotiniai ciklai“, – sakė dr. Y. Beebeejaunas.
Mokslininkų teigimu, žurnale „Journal of Clinical Medicine“ paskelbto tyrimo rezultatams patvirtinti reikalingi platesnio masto tyrimai.
Jie daro išvadą, kad tyrimai yra „tinkami“ moterims, vyresnėms nei 35 m., bet siūlo „ypač daug dėmesio skirti pacientėms, kurioms yra daugiau nei 39-eri, ir sumažinti aukštos kokybės embrionų kartelę nuo trijų iki dviejų“, kad padidėtų pastarųjų tinkamumas.
Tyrimui taip pat buvo pasitelkti mozaikiniai embrionai, kurie turi tiek normalių, tiek ir anomalinių ląstelių. Tokių embrionų dažnai pasitaiko apvaisinimo mėgintuvėlyje atvejais, bet mokslininkai juos retai tiria.
„Sutelkdami dėmesį tik į 35–42 metų moteris ir įtraukdami mozaikinius embrionus, sprendėme klausimus, kurie ankstesniuose tyrimuose nebuvo pakankamai išnagrinėti“, – teigė Karališkojo koledžo Londone ir „King’s Fertility“ mokslininkė dr. Sesha Sunkara.
„Nors šiems rezultatams patvirtinti reikalingi platesnio masto daugiacentriniai tyrimai, efektyvesnis gydymas sutrumpinus kelią iki nėštumo ir kūdikio gimimo galėtų sumažinti pagalbinio apvaisinimo keliamą fizinę ir emocinę naštą vyresnio reprodukcinio amžiaus moterims“, – tvirtino ji.
Tyrime dalyvavusi 39-erių Ana pagimdė po pirmojo embriono perkėlimo.
„Tikėjau, kad PGT-A [diagnostika] suteiks man santykinį ramybės jausmą, jog mano nėštumai ateityje bus sėkmingesni. (...) Be to, kad bus mažesnė su aneuploidija siejamų sindromų, pvz., Dauno, tikimybė“, – sakė ji.
„Manau, kad PGT-A taip pat padėjo man apvaisinimo mėgintuvėlyje procese, kadangi man pavyko tapti nuostabaus vaiko mama jau po pirmojo embriono perkėlimo. Tai, kad jis buvo genetiškai normalus, galbūt padidino šią tikimybę, nes genetiškai normalūs embrionai rečiau sukelia persileidimus“, – pridūrė moteris.
Pasak Dr. Ippokratis Sarris, „King’s Fertility“ direktorius ir tyrimo bendraautoris, sakė: „Šis tyrimas yra „King’s Fertility“ komandos atsidavimo ir kompetencijos įrodymas“.
„Didžiuojamės, kad vadovavome šiam novatoriškam tyrimui, sprendžiančiam vieną svarbiausių klausimų, susijusių su apvaisinimo mėgintuvėlyje procedūromis moterims, kurios yra vyresnės nei 35-erių. Tikimės, kad šie rezultatai bus panaudoti didesniuose daugiacentriniuose tyrimuose“, – teigė klinikos direktorius.
