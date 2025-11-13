Pajutusiai 1 simptomą 37-erių vilnietei medikai iš karto surado ligą: dabar skubiai įspėja visus

Vis dėlto, kaip pabrėžia medikai, net ir renkantis papildomus ar alternatyvius gydymo būdus, labai svarbu neprarasti ryšio su profesionalia medicinine priežiūra. Onkologinės ligos reikalauja nuolatinio gydytojų stebėjimo ir moksliniais tyrimais pagrįstų sprendimų.
Pirmieji simptomai – keistas nerimas
Rita pasakoja, kad pirmieji simptomai pasireiškė visai netikėtai – ji pradėjo jausti vidinį nerimą, nors objektyvių priežasčių tam nebuvo.
„Atrodė, jog fiziškai viskas gerai, tyrimai nieko nerodo, bet yra keista vidinė būsena“, – prisimena ji.
Pradėjusi ieškoti priežasties, moteris užčiuopė guzelį dešinėje krūtyje ir nuvyko pasitikrinti. Gydytojai nustatė, kad darinių yra abiejose krūtyse, ir po daugybės tyrimų patvirtino – ankstyvosios stadijos kairės krūties vėžys. Gavusi diagnozę, Rita sako patyrusi didžiulį šoką.
„Operacijos diena buvo visiški kosmosas“, – sako ji. Moteris prisimena, kaip gydytojas prieš procedūrą pranešė, kad situacija sudėtingesnė, nei manyta iš pradžių.
„Atėjo chirurgas ir pasakė: „Čia visgi rimčiau, negu galvojome. Ar jūs sutinkate, kad nupjautumėme vieną jūsų krūtį?“ Atvykau į ligoninę to nesitikėdama“, – sako Rita.
Toks staigus sprendimas jai tapo emocine akistata su pačia savimi. Nors iš pradžių ji sutiko, vėliau suprato, kad nori ieškoti kitų kelių.
Pasirinko alternatyvų kelią
Ritos teigimu, gydymo metu išgyveno daug baimės ir nežinios, todėl iš pradžių pasikliovė tik gydytojų nurodymais. Tačiau vėliau nusprendė pasukti kitu keliu – labiau pasitikėti savo vidiniu pojūčiu.
„Dažnai galvojama, kad vėžys yra nuosprendis, tačiau taip nėra. Aš ėmiau domėtis, ką galiu padaryti pati. Gydytojai siūlė nupjauti krūtį ir vartoti vaistus, bet jaučiau, kad tai ne mano kelias“, – sako ji.
Moteris pradėjo gilintis į mitybą, emocinę sveikatą, streso valdymą ir psichologinius ligos aspektus. Ji teigia, kad šie pokyčiai padėjo atgauti vidinę ramybę.
„Sveikimo kelionė apėmė daug dalykų – mitybos pokyčius, darbą su savimi, su savo galva. Viskas priklauso nuo požiūrio“, – teigia pašnekovė.
Rita pabrėžia, kad jos kelias – asmeninis ir nebūtinai tinkamas visiems.
„Ligos sustabdymą tikrai užfiksavau, bet ne tradiciniu būdu ar tyrimais, nes nuėjau alternatyviu keliu. Iš alternatyvių testų gavau daugiau ramybės ir patvirtinimą, kad liga šiuo metu neprogresuoja“, – sako ji.
Dabar jaučiasi geriau nei bet kada
Šiandien Rita tvirtina, kad jaučiasi stipresnė nei bet kada anksčiau.
„Aš nematau vėžio kaip ligos, matau kaip situaciją, pamoką, kad reikia kažką keisti gyvenime, tad keičiau mitybą, dirbau su vidiniu savo pasauliu“, – atvirauja ji.
Moteris tiki, kad mūsų įsitikinimai ir emocinė būsena gali turėti įtakos fizinei sveikatai, todėl skatina kitus labiau rūpintis savimi.
„Dėl įsitikinimų dažnai susikuriame sau situacijas, kurios turi poveikį ir gali pasireikšti diagnozėmis, simptomais“, – dalijasi Rita.
Rita, dalindamasi savo istorija, sako norinti paskatinti moteris nebijoti tikrintis ir priimti atsakomybę už savo sveikatą.
„Noriu įkvėpti kitas moteris nebijoti ir prisiimti atsakomybę už savo pasirinkimus. Svarbiausia – klausytis savęs“, – sako ji.
Psichiatras: psichologinis aspektas išties padeda
Tai – asmeninė Ritos patirtis. Nors tyrimai rodo, kad vadinamoji minties galia ar kitos praktikos gali prisidėti prie sveikimo, ekspertai pabrėžia, kad tai turi būti visumos dalis ir negali pakeisti medicininio gydymo – tik jį papildyti.
Anksčiau naujienų portalui tv3.lt Vilniaus miesto Psichikos sveikatos centro vadovas, psichiatras Martynas Marcinkevičius, pabrėžė, kad yra įrodyta – psichologinės ir dvasinės praktikos gali padėti sveikti. Tačiau svarbu, kad šios priemonės būtų derinamos su biologiniu gydymu.
„Labai didelis skirtumas, ar žmogus gydosi ir pagrindiniais metodais, ir šalia taiko kažkokius papildomus ir pasveiksta, ar žmogus sako, kad jis, tarkim, ligą nugalėjo tik kokiomis meditacijomis – čia labai didelis skirtumas“, – aiškino psichiatras.
Tuomet, kai sergančiam žmogui yra taikomas gydymas vaistais, operacijomis ar įvairiomis medicininėmis terapijomis, psichologinis aspektas tampa svarbiu gijimo eigos aspektu, taip pat kaip ir socialinis:
„Viskas kaip ir aišku, viskas yra absoliučiai logiška, nes žmogus yra iš tiesų biopsichosocialinė būtybė. Vadinasi, yra biologinis, psichologinis ir socialinis komponentas.
Kiekvienos ligos gydyme – ar tai būtų, sakykime, psichiatrijoje – tas ypatingai svarbu. Mes lygiai tą patį darome – skiriam gydymą psichiatrijoje medikamentais kaip biologinę terapiją, toliau eina psichoterapija kaip psichologinis ir įvairios socialinės veiklos.
Su kitų ligų gydymu yra lygiai tas pats. Jeigu žmogus veikia visus savo faktorius – ir biologiškai gydosi vaistais – onkologijoje operacijomis ar spindulinėmis terapijomis – ir šalia jis dar naudoja savo organizmui dvasines terapijas, be abejo, tas padeda.
Čia nieko stebėtino, dabar praktiškai daugumoj onkologijos klinikų dirba psichologai, yra įvairios grupės žmonių, sergančių onkologinėmis ligomis. Tas dalykas, be abejo, vienareikšmiškai pasiteisina.
Seniai žinomi dalykai, nieko naujo – tiesiog ta psichologinė terapija, psichologinė dalis gali būti per specialistus, profesionalus, gali būti įvairios meditacijos, relaksacijos. Visa tai padeda, jeigu eina kompleksas.“
Žmogui sergant taip reikalingas aplinkinių palaikymas – socialinis faktorius. M. Marcinkevičius sakė, kad itin svarbi yra šeima, jos buvimas šalia ir palaikymas sunkią akimirką. Taip pat čia suveikia ir žmogaus supratimas, kad jis yra reikalingas – tai padeda įveikti ligas.
„Socialinis komponentas, suvokimas, kad tu esi svarbus, palaikymas – tai irgi yra svarbu. Šeimos palaikymas arba žmogaus norėjimas kažką dar padaryti– svarbus tas socialinis komponentas. Yra tyrimai, yra įrodyta, kad tai irgi duoda gerus rezultatus“, – aiškino specialistas.
Psichiatras kalbėjo, kad minčių, pasąmonės galia suveikia tik tada, jei yra pritaikomi visi trys minėti komponentai – gydymas medikamentais ar operacijomis, teigiamos mintys ir palaikymas iš aplinkos:
„Visi šie trys komponentai, jeigu jie veikia kartu, yra labai gerai. Yra blogas variantas, kada žmogus pasirenka tik vieną. Mes žinom atvejų, kada žmonės atmeta tradicinę biologinę terapiją, tradicinę mediciną ir gydosi kokiomis meditacijomis, ekstrasensais ir panašiai. Tada pasekmės būna liūdnos.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!