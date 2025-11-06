 
Kalendorius
Lapkričio 6 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Šie ženklai gali išduoti agresyvų vėžį: pasitikrinkite nieko nelaukdami

2025-11-06 07:45 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-11-06 07:45

Tai yra kažkas, dėl ko visi esame kalti – atmetame simptomus kaip „nieko tokio“ arba „praeis savaime“. Tačiau kalbant apie vėžį, kiekviena diena gali būti lemiama. Kuo anksčiau liga pastebima, tuo didesnė tikimybė pasveikti. Deja, kai kurie pirmieji signalai dažnai būna tokie subtilūs, kad juos lengva supainioti su gripu ar peršalimu.

Vėžys (nuotr. 123rf.com)

Tai yra kažkas, dėl ko visi esame kalti – atmetame simptomus kaip „nieko tokio“ arba „praeis savaime“. Tačiau kalbant apie vėžį, kiekviena diena gali būti lemiama. Kuo anksčiau liga pastebima, tuo didesnė tikimybė pasveikti. Deja, kai kurie pirmieji signalai dažnai būna tokie subtilūs, kad juos lengva supainioti su gripu ar peršalimu.

REKLAMA
0

Naujausi tyrimai rodo, kad tam tikrų rūšių vėžys – tiesiosios žarnos, gaubtinės žarnos, kraujo, krūties bei inkstų – vis dažniau nustatomas jaunesniems nei 50 metų žmonėms. Todėl dabar, kaip niekada anksčiau, svarbu žinoti, į kokius simptomus būtina atkreipti dėmesį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Bendrosios praktikos gydytojas ir „Macmillan Cancer Support“ vyriausiasis medicinos patarėjas dr. Anthony Cuncliffe išskiria kelis pagrindinius požymius, kurie gali būti rimtesnės ligos signalas – ypač jei jie nepraeina ilgiau nei tris savaites, rašoma thesun.co.uk.

REKLAMA
REKLAMA

Nuolatinis kosulys

Artėjant žiemai, kai aplink vis dažniau sklinda COVID-19 ir gripo virusai, kosulys tapo kasdienybe. Tačiau jei jis tęsiasi ilgiau nei tris savaites, būtina pasitikrinti.

REKLAMA

„Žinome, kad kosulys yra labai dažnas reiškinys – visi kosėja, ypač žiemą. Tačiau bet koks kosulys, trunkantis ilgiau nei tris savaites, turėtų būti įvertintas ir, jei reikia, ištirtas“, – pabrėžia dr. A. Cuncliffe.

Medikas primena, kad tai svarbu ne tik rūkantiems – plaučių vėžys gali išsivystyti ir tiems, kurie niekada nerūkė.

Nepaaiškinami arba besikeičiantys guzeliai

Dauguma mūsų esame aptikę nedidelius guzelius ar iškilimus – dažniausiai jie nekenksmingi. Tačiau jei guzelis atrodo kitoks, kietas, skausmingas ar ilgai neišnyksta, verta susirūpinti.

REKLAMA
REKLAMA

„Kad ir kur jis būtų ant kūno, visada norėtume, kad visi kuo anksčiau kreiptųsi ir būtų patikrinti“, – sako gydytojas.

Ypač budrūs turėtumėte būti, jei guzelis:

  • didėja ar kietėja;
  • tampa raudonas, karštas ar skausmingas;
  • išlieka ilgiau nei dvi savaites;
  • atsiranda šalia krūtų ar sėklidžių;
  • atsinaujina po pašalinimo.

Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į limfmazgių patinimą kaklo, pažastų ar kirkšnių srityje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Odos pažeidimai

Apgamai, strazdanos, spuogai ar kiti odos pakitimai gali atrodyti niekuo neišsiskiriantys, tačiau kartais būtent jie slepia pavojų.

„Dažnai tai vadinamieji pigmentiniai dariniai – rudi ar tamsiai rudi. Jei turite naują odos darinių arba pastebite, kad senasis keičia formą, spalvą ar kraštai tampa neaiškūs, tai ženklas, kad verta pasitikrinti“, – aiškina dr. A. Cuncliffe.

REKLAMA

Skirtingos pigmentinės spalvos, augantis odos darinys – tai simptomai, kuriuos reikia parodyti gydytojui kuo skubiau.

Kraujavimas

Jei pastebite kraują, tačiau tam nėra akivaizdžios priežasties – pavyzdžiui, nesusižeidėte – tai signalas, kad organizme vyksta kažkas rimtesnio.

„Kraujavimas iš išangės, kai išmatose ar ant popieriaus matote kraują, – visada ženklas, kad reikia tyrimų“, – sako medikas.

REKLAMA

Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į:

  • neaiškios kilmės mėlynes;
  • kraujavimą iš burnos;
  • bet kokį kitą netikėtą kraujo pasirodymą.

Žarnyno įpročių pokyčiai

Jei jūsų žarnyno veikla staiga pasikeitė – viduriavimas ar užkietėjimas tęsiasi ilgiau nei tris savaites – tai dar vienas signalas, kad verta pasikonsultuoti su gydytoju.

„Žmonės gali manyti, kad tai tiesiog laikinas viduriavimas, bet jei pokyčiai užsitęsia, net jei atrodo nežymūs, tai yra požymis, kurį reikia ištirti“, – aiškina dr. A. Cuncliffe.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Nepaaiškinamas svorio kritimas

Svoris gali kisti dėl daugelio priežasčių, tačiau jei jo netenkate be jokios aiškios priežasties, tai gali būti rimtas signalas.

„Jei žmonės pastebi, kad meta svorį, nors nepakeitė mitybos ar fizinio aktyvumo, tai yra tai, ką mes tikrai norime žinoti“, – sako dr. A. Cuncliffe.

Toks pokytis gali rodyti įvairias sveikatos problemas – nuo hormoninių sutrikimų iki onkologinių ligų.

REKLAMA

Ragina nedelsti ir pasitikrinti

Svarbiausia – nepanikuoti, tačiau ir neignoruoti signalų.

„Mes naudojame tą trijų savaičių ribą, kad atskirtume įprastus trumpalaikius simptomus nuo tų, kurie kelia įtarimą. Nenorime, kad žmonės nerimautų be reikalo, bet taip pat nenorime, kad jie slėptų dalykus“, – teigia gydytojas.

REKLAMA

Dr. A. Cuncliffe pabrėžia, kad ankstyva diagnozė gali išgelbėti gyvybę: „Kuo anksčiau galime diagnozuoti vėžį, tuo didesnė tikimybė, kad gydymas bus sėkmingas ir, tikimės, išgydomas.“

Todėl pajutę bet kurį iš šių simptomų – nebijokite pasitikrinti. Ankstyvas žingsnis pas gydytoją gali tapti lemtingu sprendimu.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų