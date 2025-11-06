Šie ženklai gali išduoti agresyvų vėžį: pasitikrinkite nieko nelaukdami

Naujausi tyrimai rodo, kad tam tikrų rūšių vėžys – tiesiosios žarnos, gaubtinės žarnos, kraujo, krūties bei inkstų – vis dažniau nustatomas jaunesniems nei 50 metų žmonėms. Todėl dabar, kaip niekada anksčiau, svarbu žinoti, į kokius simptomus būtina atkreipti dėmesį.
Bendrosios praktikos gydytojas ir „Macmillan Cancer Support“ vyriausiasis medicinos patarėjas dr. Anthony Cuncliffe išskiria kelis pagrindinius požymius, kurie gali būti rimtesnės ligos signalas – ypač jei jie nepraeina ilgiau nei tris savaites, rašoma thesun.co.uk.
Nuolatinis kosulys
Artėjant žiemai, kai aplink vis dažniau sklinda COVID-19 ir gripo virusai, kosulys tapo kasdienybe. Tačiau jei jis tęsiasi ilgiau nei tris savaites, būtina pasitikrinti.
„Žinome, kad kosulys yra labai dažnas reiškinys – visi kosėja, ypač žiemą. Tačiau bet koks kosulys, trunkantis ilgiau nei tris savaites, turėtų būti įvertintas ir, jei reikia, ištirtas“, – pabrėžia dr. A. Cuncliffe.
Medikas primena, kad tai svarbu ne tik rūkantiems – plaučių vėžys gali išsivystyti ir tiems, kurie niekada nerūkė.
Nepaaiškinami arba besikeičiantys guzeliai
Dauguma mūsų esame aptikę nedidelius guzelius ar iškilimus – dažniausiai jie nekenksmingi. Tačiau jei guzelis atrodo kitoks, kietas, skausmingas ar ilgai neišnyksta, verta susirūpinti.
„Kad ir kur jis būtų ant kūno, visada norėtume, kad visi kuo anksčiau kreiptųsi ir būtų patikrinti“, – sako gydytojas.
Ypač budrūs turėtumėte būti, jei guzelis:
- didėja ar kietėja;
- tampa raudonas, karštas ar skausmingas;
- išlieka ilgiau nei dvi savaites;
- atsiranda šalia krūtų ar sėklidžių;
- atsinaujina po pašalinimo.
Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į limfmazgių patinimą kaklo, pažastų ar kirkšnių srityje.
Odos pažeidimai
Apgamai, strazdanos, spuogai ar kiti odos pakitimai gali atrodyti niekuo neišsiskiriantys, tačiau kartais būtent jie slepia pavojų.
„Dažnai tai vadinamieji pigmentiniai dariniai – rudi ar tamsiai rudi. Jei turite naują odos darinių arba pastebite, kad senasis keičia formą, spalvą ar kraštai tampa neaiškūs, tai ženklas, kad verta pasitikrinti“, – aiškina dr. A. Cuncliffe.
Skirtingos pigmentinės spalvos, augantis odos darinys – tai simptomai, kuriuos reikia parodyti gydytojui kuo skubiau.
Kraujavimas
Jei pastebite kraują, tačiau tam nėra akivaizdžios priežasties – pavyzdžiui, nesusižeidėte – tai signalas, kad organizme vyksta kažkas rimtesnio.
„Kraujavimas iš išangės, kai išmatose ar ant popieriaus matote kraują, – visada ženklas, kad reikia tyrimų“, – sako medikas.
Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į:
- neaiškios kilmės mėlynes;
- kraujavimą iš burnos;
- bet kokį kitą netikėtą kraujo pasirodymą.
Žarnyno įpročių pokyčiai
Jei jūsų žarnyno veikla staiga pasikeitė – viduriavimas ar užkietėjimas tęsiasi ilgiau nei tris savaites – tai dar vienas signalas, kad verta pasikonsultuoti su gydytoju.
„Žmonės gali manyti, kad tai tiesiog laikinas viduriavimas, bet jei pokyčiai užsitęsia, net jei atrodo nežymūs, tai yra požymis, kurį reikia ištirti“, – aiškina dr. A. Cuncliffe.
Nepaaiškinamas svorio kritimas
Svoris gali kisti dėl daugelio priežasčių, tačiau jei jo netenkate be jokios aiškios priežasties, tai gali būti rimtas signalas.
„Jei žmonės pastebi, kad meta svorį, nors nepakeitė mitybos ar fizinio aktyvumo, tai yra tai, ką mes tikrai norime žinoti“, – sako dr. A. Cuncliffe.
Toks pokytis gali rodyti įvairias sveikatos problemas – nuo hormoninių sutrikimų iki onkologinių ligų.
Ragina nedelsti ir pasitikrinti
Svarbiausia – nepanikuoti, tačiau ir neignoruoti signalų.
„Mes naudojame tą trijų savaičių ribą, kad atskirtume įprastus trumpalaikius simptomus nuo tų, kurie kelia įtarimą. Nenorime, kad žmonės nerimautų be reikalo, bet taip pat nenorime, kad jie slėptų dalykus“, – teigia gydytojas.
Dr. A. Cuncliffe pabrėžia, kad ankstyva diagnozė gali išgelbėti gyvybę: „Kuo anksčiau galime diagnozuoti vėžį, tuo didesnė tikimybė, kad gydymas bus sėkmingas ir, tikimės, išgydomas.“
Todėl pajutę bet kurį iš šių simptomų – nebijokite pasitikrinti. Ankstyvas žingsnis pas gydytoją gali tapti lemtingu sprendimu.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!