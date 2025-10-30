Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas

Tėtis net nenutuokė, kad serga vėžiu: išdavė 1 klastingas simptomas

2025-10-30 18:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-30 18:10

Britas Paulas Anglissas (62) manė, kad intensyvūs nugaros skausmai Japonijoje kopiant į Fudži kalną – tiesiog amžėjimo ženklas. Tačiau kai vėliau netyčia nusitrenkė kojos pirštą į kėdę namuose, skausmas nuvilnijo per stuburą ir lūžo kaklo slankstelis.

Lašelinė ir vėžio ląstelės (nuotr. 123rf.com ir shutterstock.com_

Britas Paulas Anglissas (62) manė, kad intensyvūs nugaros skausmai Japonijoje kopiant į Fudži kalną – tiesiog amžėjimo ženklas. Tačiau kai vėliau netyčia nusitrenkė kojos pirštą į kėdę namuose, skausmas nuvilnijo per stuburą ir lūžo kaklo slankstelis.

1

Taip paaiškėjo, kad jis serga daugine mieloma – reta kraujo vėžio forma, silpninančia kaulus iš vidaus, rašo dailymail.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atsitiktinė trauma atskleidė rimtą diagnozę

Praėjus mėnesiui po kelionės į Japonijos kalnus, P. Anglissas stipriai nusimušė kojos pirštą į kėdę savo miegamajame. Skausmas „it galinga banga“ nuvilnijo stuburu ir sukėlė stiprų kaklo spazmą.

Vyras manė, jog tai – tiesiog užspaustas nervas, tačiau vėliau paaiškėjo, kad jam lūžo C3 kaklo slankstelis.

Greitosios pagalbos medikai lūžio iškart neįtarė ir liepė kreiptis į šeimos gydytoją, tačiau po kelių dienų skausmai nepraėjo – vyras nuvyko į ligoninę, kur MRT tyrimas atskleidė kaklo lūžį ir daugybinius pažeidimus kauluose.

„Tai buvo it tiksinti bomba. Viskas prasidėjo nuo užsigautos kojos, o jie rado 28 skylutes mano stubure“, – pasakojo P. Anglissas.

Vėžys ėdė mano kaulus“

Kitą savaitę atlikti kaulų čiulpų tyrimai patvirtino dauginę mielomą – ligą, kai organizme dauginasi plazminės ląstelės ir ardo kaulų struktūrą.

„Jei ne tas lūžis, viskas galėjo būti daug blogiau. Mieloma tiesiog ėda kaulus iš vidaus – jie tampa labai trapūs“, – sakė jis.

P. Anglis buvo nukreiptas į Londono Šv. Bartolomėjaus ligoninę, kur 2024 m. lapkritį pradėjo kassavaitinį chemoterapijos kursą. 2025 m. balandį jam atlikta kamieninių ląstelių transplantacija.

Rudenį P. Anglissas dalyvavo klinikiniame tyrime, kuriame teko pakartoti skausmingą kaulų čiulpų biopsiją. Tačiau 2025 m. spalį jis išgirdo gerą žinią – pasiekė remisiją.

„Bijojau tyrimo, nes biopsija labai skausminga. Bet dabar pagaliau nebeturiu vėžio“, – sakė vyras.

Ligos simptomai

Dauginė mieloma ankstyvose stadijose simptomų gali nesukelti, tačiau kai jie pasireiškia – pastebėjimas laiku gali išgelbėti gyvybę.

Dažniausi požymiai:

  • kaulų skausmai;
  • netikėti lūžiai;
  • silpnumas, nuovargis;
  • dusulys;
  • galvos skausmai;
  • padidėjęs troškulys;
  • nepaaiškinamas svorio kritimas.

Liga pažeidžia kaulus, kuriuose aktyviausia kaulų čiulpų gamyba – stuburą, dubenį, šonkaulius, kaukolę, rankų ir kojų kaulus.

Vėžį išdavę požymiai

Pirmą kartą stiprūs nugaros skausmai vyrui pasireiškė 2022 m., bet P. Anglissas juos priskyrė nuovargiui. Per kelionę į Japoniją skausmas sugrįžo – vyras sunkiai užkopė į Fudži kalną, o netrukus vos išvengė žaibo smūgio.

„Kas dešimt žingsnių kojos tiesiog nebepajėgdavo eiti, bet aš vis tiek užkopiau. Po kelių minučių pamačiau žaibą už mūsų nugarų – tai buvo labai baisu“, – pasakojo jis.

P. Anglissas siekia atkreipti dėmesį į šią retą ligą ir ragina žmones reaguoti į nepaaiškinamą nugaros skausmą:

„Nustoji laikyti sveikatą savaime suprantama. Man pasisekė – mano šeima buvo šalia, diagnozę nustatė laiku. Ne visi turi tokį šansą.“

Dauginė mieloma dažniausiai neišgydoma visiškai, tačiau modernūs gydymo būdai gali sulėtinti ligos progresą ir prailginti gyvenimą.

