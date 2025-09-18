Kraujo vėžys pražudė 28-erių vyrą: ragina pastebėti šiuos ženklus laiku

Šią žinią patvirtino jo draugė Amelia, skelbė mirror.co.uk.
Pranešė apie netektį
Moteris socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje pranešė apie netektį.
„Norėčiau, kad nereikėtų jums to rašyti. Kaip visi žinote, Mitchellas jau ilgą laiką kovoja su vėžiu – kaip tikras karys, koks jis yra. Šį rytą, deja, Mitchellas pralaimėjo savo kovą ir ramiai mirė, būdamas šalia manęs ir mylimų žmonių, 2025 m. rugsėjo 17 d., 02:12 val“, – pranešė ji.
Mitchui žmonės paaukojo beveik 290 tūkst. eurų į jo vardu sukurtą paramos fondą, skirtą kovai su neoperuojamu smegenų augliu.
Jo draugė pridūrė: „Manau, visi sutiksime, kad Mitchellas į mūsų gyvenimus atnešė tik juoko ir džiaugsmo, ir gyvenimas be jo niekada nebus toks pats. Aš ir Mitchello šeima esame labai dėkingi visiems, kurie sekė ir palaikė jo kelionę. Vėliau paskelbsime daugiau informacijos apie jo laidotuves.“
Nepaisant žiaurios diagnozės, Mitchas kreipėsi į privatų specialistą Londone, kuris pasiūlė pažangią terapiją, galinčią padėti – nors gydymas kainavo apie 550 tūkst.eurų.
Šeima sukūrė „GoFundMe“ kampaniją lėšoms surinkti, ir visuomenė surinko jam beveik 290 tūkst. eurų.
Pradėjus jausti galvos skausmus ir pykinimą atostogaudamas su drauge, Mitchas sugrįžo į Jungtinę Karalystę ir sulaukė sukrečiančios žinios.
„Tikrai nenoriu mirti prieš savo 29-ąjį gimtadienį“, – rašė jis savo puslapyje.
Jo sesuo Jessie „The Mirror“ sakė: „Kai praėjusiais metais sužinojome apie Mitcho diagnozę, mūsų pasaulis tiesiog sugriuvo – kaip galėjo mūsų mažasis brolis, būdamas 27 metų, sirgti CNS limfoma? Po papildomų tyrimų ir konsultacijų mums atsirado viltis ir gydymo planas. Praėję metai mūsų šeimai buvo nepaprastai sunkūs – stebėti, kaip mūsų brolis daugiau laiko praleidžia ligoninėje nei namuose, tačiau jo ištvermė visiems mums suteikė jėgų. Tačiau nėra nieko, kas galėtų paruošti tave žiniai, kurią gavome prieš mažiau nei dvi savaites. Nė viena šeima neturėtų išgirsti, kad jų mylimo žmogus kitais metais čia jau nebus.“
Prieš mirdamas Mitchas parašė žinutę, kurią norėjo pasidalinti, bet neturėjo galimybės. Jo draugė pasidalino jo žodžiais: „Ačiū kiekvienam, kas bandė mane išgelbėti. Iki pasimatymo kitoje pusėje.“
Kraujo vėžys
Kraujo vėžys – labai klastinga liga, nes pirmieji simptomai gali būti labai nežymūs ar klaidinantys. Neretai pasireiškia įvairūs sveikatos sutrikimai, kurie gali būti būdingi daugybei susirgimų, pavyzdžiui, silpnumas, anemija, dažnos infekcijos ar prasti kraujo rodikliai.
Šis vėžys gali būti tiek agresyvus, tiek lėtinis ir svarbu žinoti, kad net ir diagnozavus lėtinį vėžį ne visada skiriamas gydymas, daugiau apie tai naujienų portalo laidoje „Sveikatos DNR“ pasakoja hematologas, onkologas chemoterapeutas Domas Vaitiekus.
„Kraujo vėžys gali būti nuo tokio, kurį nustačius net nereikia gydyti ir žmogus gali gyventi normalų ir ilgą gyvenimą, susirgimas netgi ir netrumpina gyvenimo trukmės. Ir yra tokių kraujo vėžių, kurie yra be galo greitai progresuojantys, be galo pavojingi, ta simptomatika ir visa žmogaus savijauta blogėja labai greitai ir tokius pacientus reikia gydyti galbūt ne per kelias artimiausias valandas, bet dienas ar savaites, nes kitaip viskas gali pasibaigti labai liūdnai“, – pabrėžė jis.
Kraujo vėžio simptomai – įvairūs
Pasak gydytojo, kraujo vėžio simptomų yra ne vienas ir skirtingiems žmonėms jie gali pasireikšti vis kitaip, pavyzdžiui, gali greičiau atsirasti mėlynės, gali būti nustatyta anemija, padidėti limfmazgiai, galimas dažnesnis užsikrėtimas įvairiomis infekcijomis ir t.t.
Tačiau svarbu tai, kad ypač lėtinė leukemija, viena iš kraujo vėžio formų, gali būti pastebėta reguliariai lankantis pas šeimos gydytoją, kuris, stebėdamas, kaip keičiasi kraujo rodikliai, gali įtarti, kad jų priežastis – vėžinis susirgimas. Vis tik ūmus kraujo vėžys progresuoja labai greitai ir šiuo atveju gydymas būtinas ir skubiai.
Pasak hematologo, yra tokių pacientų, kuriems ūminė leukemija išsivysto iš kitų kraujo ligų, pavyzdžiui, iš mielodisplastinio sindromo, kuris pasireiškia šiek tiek pakitusiais kraujo rodikliais, nebenormalia kraujo gamyba, tad rizika susirgti agresyviu kraujo vėžiu padidėja.
Ūminė mieloleukemija – itin agresyvi
Gydytojas pabrėžė, kad retai, bet pasitaiko tokių atvejų, kai sergant agresyviu kraujo vėžiu yra nustatomi dariniai ir įvairiuose žmogaus organuose.
„Kai kalbame apie ūminę mieloleukemiją, labai retai pasitaiko, kad ji pasireiškia tam tikruose organuose kaip infiltratai, kaip navikai. Esame turėję pacientą, kuriam įtarėme širdies naviką, širdies nepankamumą“, – pasakoja gydytojas.
Paciento kraujo tyrimai esą buvo normalūs ir tik paėmus biopsiją paaiškėjo, kad tai buvo ūminė leukemija, laimė, žmogui buvo parinktas tinkamas gydymas ir vėžį pavyko įveikti.
Apie tai, kaip galima sumažinti vėžio riziką, kuriame žmogaus gyvenimo etape kraujo vėžio tikimybė padidėja bei kaip galima kraujo vėžį išgydyti visiškai – aukščiau esančiame vaizdo įraše.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!