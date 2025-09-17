23-ejų influencerės mirtis sukrėtė artimuosius ir gerbėjus: paskutinis įrašas kelia daug klausimų

Paprastai linksma ir kupina energijos, Marian savo paskyroje dalijosi šokiais, juokingais vaizdeliais ir kasdienio gyvenimo detalėmis.
Paskutiniai įrašai – kitokie
Tačiau paskutiniai jos įrašai buvo visai kitokie – liūdnesni, tamsesni, sunkiai suprantami. Juose ji pasirodė pasipuošusi klouno grimu, o paskutiniame vaizdo klipe jos veidas buvo visiškai paslėptas po balta, dažais ištapyta kauke su violetiniais, rožiniais ir raudonais atspalviais.
Aplink akis – žėrintys kalnų krištolo lipdukai ir mažytės širdelės. Nors makiažas slėpė jos tikruosius bruožus, Marian veide buvo matomas liūdesys – akys pilnos ašarų, kai kurios net riedėjo skruostais.
Šiame klipe ji sinchronizavo lūpas su liūdna Jeanette daina: „Šiandien mano lange šviečia saulė. O mano širdis liūdi, stebėdama miestą. Nes tu išeini. Kaip ir kiekvieną rytą, aš pabundu galvodama apie tave.Ir savo laikrodyje stebiu, kaip slenka visos valandos. Nes tu išeini.“
Įraše Marian pacitavo dainos priedainį: „Visi mano meilės pažadai keliaus su tavimi. Kodėl tu išeini?“
Tuo metu nebuvo aišku, ar šis įrašas buvo teatrinis pasirodymas ar atspindėjo tikrus sunkumus jos asmeniniame gyvenime, tačiau netrukus pasiekė liūdnos žinios.
Rugsėjo 12 dieną – Marian mirė ligoninėje Morelijos mieste, Meksikoje, dėl nenustatyto pobūdžio sužalojimo.
Kaip vėliau paaiškėjo, rugsėjo 6 d. policijos pareigūnai ją rado viename Morelijos viešbutyje, kuriame ji buvo apsistojusi keletą dienų. Prokuratūra nurodė: „Ją apžiūrėjo greitosios medicinos pagalbos darbuotojai ir nugabeno į ligoninę.“
Marian šeima buvo paskelbusi ją dingusia ir pateikusi oficialų pranešimą policijai. Tuomet buvo aktyvuotas „Alba Alert“ – skubus pagalbos protokolas dingusioms moterims Meksikoje. Viešbutis, kuriame rasta Marian, buvo daugiau nei 130 km nuo Uruapan miesto, kur ji paskutinį kartą buvo pastebėta rugsėjo 1 d., apie 18 valandą.
Artimieji sukrėsti
Jos mirtis sukrėtė ne tik sekėjus, bet ir kolegas bei draugus. Komikas Marcelo Alcázar prisiminė ją jautriais žodžiais:
„Ilsėkis ramybėje, Flor. Per tą trumpą laiką, kai tave pažinojau, tu buvai nuostabi mergina, su šypsena, kuri niekada nedingdavo. Ačiū, kad buvai viena pirmųjų, kuri mane pasitiko, kai atvykau į Meksiką. Tu esi angelas – ir visada tokia buvai.“
Kitas atsisveikinimo žinutę palikęs žmogus rašė: „Ilsėkis ramybėje, Flor Izaguirre. Tu pakilai į dangų kaip angelas. Dabar esi su mūsų Viešpačiu Dievu. Mes tave labai mylime. Niekada negalvojau, kad tai gali nutikti žmogui, kuris mane prajuokindavo. Labai tavęs ilgėsimės. Ilsėkis ramybėje.“
