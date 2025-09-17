Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

23-ejų influencerės mirtis sukrėtė artimuosius ir gerbėjus: paskutinis įrašas kelia daug klausimų

2025-09-17 13:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-17 13:55

Vasaros pabaigoje 23 metų „TikTok“ influencerė Flor Marian Izaguirre Pineda, žinoma tiesiog kaip Marian Izaguirre, paskelbė šiurpų ir emocionalų vaizdo įrašą, kuris, kaip paaiškėjo vėliau, buvo paskutinė akimirka, kurią jos 4,1 mln. sekėjų pamatė prieš jos paslaptingą mirtį.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Vasaros pabaigoje 23 metų „TikTok“ influencerė Flor Marian Izaguirre Pineda, žinoma tiesiog kaip Marian Izaguirre, paskelbė šiurpų ir emocionalų vaizdo įrašą, kuris, kaip paaiškėjo vėliau, buvo paskutinė akimirka, kurią jos 4,1 mln. sekėjų pamatė prieš jos paslaptingą mirtį.

2

Paprastai linksma ir kupina energijos, Marian savo paskyroje dalijosi šokiais, juokingais vaizdeliais ir kasdienio gyvenimo detalėmis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paskutiniai įrašai – kitokie 

Tačiau paskutiniai jos įrašai buvo visai kitokie – liūdnesni, tamsesni, sunkiai suprantami. Juose ji pasirodė pasipuošusi klouno grimu, o paskutiniame vaizdo klipe jos veidas buvo visiškai paslėptas po balta, dažais ištapyta kauke su violetiniais, rožiniais ir raudonais atspalviais.

Aplink akis – žėrintys kalnų krištolo lipdukai ir mažytės širdelės. Nors makiažas slėpė jos tikruosius bruožus, Marian veide buvo matomas liūdesys – akys pilnos ašarų, kai kurios net riedėjo skruostais.

Šiame klipe ji sinchronizavo lūpas su liūdna Jeanette daina: „Šiandien mano lange šviečia saulė. O mano širdis liūdi, stebėdama miestą. Nes tu išeini. Kaip ir kiekvieną rytą, aš pabundu galvodama apie tave.Ir savo laikrodyje stebiu, kaip slenka visos valandos. Nes tu išeini.“

Įraše Marian pacitavo dainos priedainį: „Visi mano meilės pažadai keliaus su tavimi. Kodėl tu išeini?“

@marianizaguirrep Todas las promesas de mi amor se irán contigo 🥺 por que te vas? #payaso #trend ♬ sonido original - Michee 🦈

Tuo metu nebuvo aišku, ar šis įrašas buvo teatrinis pasirodymas ar atspindėjo tikrus sunkumus jos asmeniniame gyvenime, tačiau netrukus pasiekė liūdnos žinios.

Rugsėjo 12 dieną – Marian mirė ligoninėje Morelijos mieste, Meksikoje, dėl nenustatyto pobūdžio sužalojimo.

Kaip vėliau paaiškėjo, rugsėjo 6 d. policijos pareigūnai ją rado viename Morelijos viešbutyje, kuriame ji buvo apsistojusi keletą dienų. Prokuratūra nurodė: „Ją apžiūrėjo greitosios medicinos pagalbos darbuotojai ir nugabeno į ligoninę.“

Marian šeima buvo paskelbusi ją dingusia ir pateikusi oficialų pranešimą policijai. Tuomet buvo aktyvuotas „Alba Alert“ – skubus pagalbos protokolas dingusioms moterims Meksikoje. Viešbutis, kuriame rasta Marian, buvo daugiau nei 130 km nuo Uruapan miesto, kur ji paskutinį kartą buvo pastebėta rugsėjo 1 d., apie 18 valandą.

Artimieji sukrėsti

Jos mirtis sukrėtė ne tik sekėjus, bet ir kolegas bei draugus. Komikas Marcelo Alcázar prisiminė ją jautriais žodžiais:

„Ilsėkis ramybėje, Flor. Per tą trumpą laiką, kai tave pažinojau, tu buvai nuostabi mergina, su šypsena, kuri niekada nedingdavo. Ačiū, kad buvai viena pirmųjų, kuri mane pasitiko, kai atvykau į Meksiką. Tu esi angelas – ir visada tokia buvai.“

Kitas atsisveikinimo žinutę palikęs žmogus rašė: „Ilsėkis ramybėje, Flor Izaguirre. Tu pakilai į dangų kaip angelas. Dabar esi su mūsų Viešpačiu Dievu. Mes tave labai mylime. Niekada negalvojau, kad tai gali nutikti žmogui, kuris mane prajuokindavo. Labai tavęs ilgėsimės. Ilsėkis ramybėje.“

Influenceriai
2025-09-17 14:07
Krinta kaip lapai, tai juos nužudo, tai nusižudo tai dėl extrym vaizdelių žūsta...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (2)
