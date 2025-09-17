Tragiška nelaimė per mamos gimtadienį: medikams nepavyko išgelbėti 2-mečio sūnaus

Jaunas berniukas mirė nukritęs į šulinį, kai šventė mamos gimtadienį, skelbė mirror.co.uk.
Gimtadienis baigėsi tragiškai
Willan Lima iš São Sebastião, Brazilijoje, prarado savo sūnų Felipa, kai jis žengė ant plokštės, kurią buvo susilpninęs lietus. Deja, uždarytas šulinys staiga įlūžo, ir rugsėjo 13 dieną mažylis nukrito į skylę.
Dvimetis žaidė sode savo mamos gimtadienio dieną, kai įvyko tragiškas įvykis. Nepaisant pagalbos iš drąsaus jauno vyro, kurį jo šeima vadino herojumi, situacija po to, kai Felipa buvo ištrauktas iš šulinio, neatrodė gera.
Kol mažylis buvo vežamas į ligoninę, jis mirė. Jo šeima vėliau patvirtino, kad mirties priežastis buvo skendimas.
Dabar jo tėvas pasidalijo laišku, kuriame aprašomos akimirkos prieš jo mirtį. Jis paaiškino, kad jie ką tik šventė jo mamos gimtadienį, kai žaidimas su pusseserėmis ir pusbroliais baigėsi tragiškai.
Jis rašė: „Rytą mes kartu šventėme, tačiau po pietų likimas pakeitė mūsų gyvenimus. Kieme, žaisdamas su savo pusbroliais ir pusseserėmis, tu peržengei seną, visiškai uždarytą šulinį. Akimirksnis – ir lietaus susilpninta plokštė įlūžo. Vietos bendruomenės jaunas vyras, herojus be apsiausto, nusileido ir drąsiai tave ištraukė. Gelbėtojai kovojo, bet kelyje į intensyviosios terapijos ligoninę tu mirei.“
Tėvas tęsė: „Tavo mama ir aš galėjome tave pamatyti tik ligoninėje. Ašaros užvaldė mus. Aš šaukiausi Dievo stebuklo: „Viešpatie, grąžink man jį.“ Tačiau angelų choras buvo garsesnis, ir jie tave pasiėmė į dangų.“
Pasak Willano, tikėjimas padėjo jam išgyventi skaudžiausią laikotarpį. „Pirmoji naktis morgo patalpoje buvo išbandymas, kurio niekada nesitikėjau patirti. Šaltuose koridoriuose virš tavęs pastebėjau šviesos spindulį – ženklą iš dangaus. Profesionalai mus palaikė žmogiškumu. Po skrodimo buvo patvirtinta mirties priežastis: skendimas. Tavo išėjimas buvo per ankstyvas.“
Tėvas taip pat dalijosi viltimi ir ramybe: „Tavo mama ir aš dar neradome atsakymų, bet tikime, kad viskas turi prasmę. Dabar tu esi žvaigždė, spindinti kartu su Tėvo žvaigždynais. Mūsų namuose saugome kiekvieną tavo prisiminimą. Mes tęsiame gyvenimą su tikėjimu, net be tosž saldumo, kurį tu atnešei į mūsų gyvenimą. Angelai tave priėmė; dangus prisipildė lietaus dėl tavo triumfuojančio atėjimo.“
Vyras padėkojo visuomenei už palaikymą ir paliko svarbią žinią kitiems: „Jei galėčiau palikti žinutę, pasakyčiau: mylėkite savo artimuosius labai stipriai. Šiandien nešu žaizdą savo širdyje, bet taip pat ir tikrumą, kad mylėjau jį visa širdimi.“
