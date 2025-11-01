 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Eurolygos turo gražiausias momentas – įspūdingas „Valencia“ gynėjo dėjimas

2025-11-01 15:14 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-01 15:14

Gražiausią Eurolygos 8-ojo turo epizodą sukūrė galingai kamuolį iš viršaus įdėjęs Valensijos „Valencia" gynėjas Dariusas Thompsonas.

D.Thompsonas galingai sugrūdo kamuolį (Scanpix nuotr.)

Gražiausią Eurolygos 8-ojo turo epizodą sukūrė galingai kamuolį iš viršaus įdėjęs Valensijos „Valencia“ gynėjas Dariusas Thompsonas.

0

Artėjančios savaitės Kauno „Žalgirio“ varžovas nepabūgo Dubajaus „Dubai“ puolėjo Justino Andersono ir sugrūdo kamuolį per jį.

Antroje vietoje – magišką perdavimą Gabrieliui Deckui atlikęs Madrido „Real“ varikliukas Facundo Campazzo, trečias – virš lanko skraidęs Belgrado „Partizan“ energijos užtaisas Tyrique'as Jonesas.

Visas gražiausių epizodų rinkinys:

