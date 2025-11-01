Eurolygos turo gražiausias momentas – įspūdingas „Valencia“ gynėjo dėjimas

Artėjančios savaitės Kauno „Žalgirio“ varžovas nepabūgo Dubajaus „Dubai“ puolėjo Justino Andersono ir sugrūdo kamuolį per jį.
Antroje vietoje – magišką perdavimą Gabrieliui Deckui atlikęs Madrido „Real“ varikliukas Facundo Campazzo, trečias – virš lanko skraidęs Belgrado „Partizan“ energijos užtaisas Tyrique'as Jonesas.
Visas gražiausių epizodų rinkinys:
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!