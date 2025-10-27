Per savaitę – 5 mirtys nuo koronaviruso, vis daugiau lietuvių guldo gripas

Mažiausias sergamumo rodiklis šių metų 43-ąją savaitę vis dar išliko Telšių apskrityje, didžiausias – Vilniaus apskrityje. Epideminio sergamumo nesiekė nė viena savivaldybė.
Lyginant šių metų 43-osios savaitės sergamumo duomenis su 42-osios savaitės duomenimis, matyti, kad gripo atvejų skaičius – padidėjo, ŪVKTI ir COVID-19 ligos atvejų skaičius – sumažėjo, tačiau bendras sergamumas išlieka panašus į praėjusių sezonų. 2024 m. 43-ąją savaitę bendras sergamumo rodiklis siekė 1262,9 atvejo 100 tūkst. gyventojų.
Praėjusią (43-ąją) savaitę Lietuvoje dėl gripo į ligonines buvo paguldyti 4 asmenys, dėl COVID-19 ligos – 50 asmenų. Nuo gripo mirties atvejų nefiksuota, nuo COVID-19 ligos – 5 mirties atvejai. Visi asmenys priklausė vyresnių nei 65 metų amžiaus grupei, neskiepyti ir turėjo lėtinių ligų.
Kas gali pasiskiepyti nemokamai?
Primename, kad sezoninė gripo vakcina nemokamai skiriama rizikos grupėms priklausantiems gyventojams: 2–7 metų vaikams, 65 metų ir vyresniems asmenims, visiems, sergantiems lėtinėmis ligomis, socialinės globos ir slaugos įstaigų gyventojams, sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams, įskaitant studentus, kurių programos praktinė dalis vyksta asmens sveikatos priežiūros įstaigose, nėščiosioms. 2025–2026 metų gripo sezoną valstybės lėšomis rizikos grupės skiepijamos trivalente vakcina, kurią šiam sezonui rekomendavo Pasaulio sveikatos organizacija (trivalentė vakcina geriau atitinka šiuo metu plintančius gripo virusus).
Skiepijimas COVID-19 vakcina labiausiai rekomenduojamas toms pačioms rizikos grupėms priklausantiems asmenims, kaip ir gripo vakcina, ypatingai – 65 metų ir vyresniems asmenims bei tiems, kurie serga lėtinėmis ligomis.
Kaip atrodo situacija Europoje?
Europos ligų profilaktikos ir kontrolės centro (ELPKC) 42-osios savaitės duomenimis, Europos Sąjungos / Europos ekonominės erdvės šalyse sergamumas COVID-19 liga mažėja, tačiau išlieka didelis tarp 15 metų ir vyresnių asmenų. Respiracinio sincitinio viruso (RSV) ir gripo paplitimas išlieka žemas.
Į sveikatos priežiūros įstaigas dėl ŪVKTI besikreipiančių asmenų skaičius išlieka žemas, tačiau daugumoje šalių jis didėja, kaip ir įprasta tokiu laikotarpiu.
Lyginant su ankstesniais sezonais, sergančiųjų sunkia COVID-19 ligos forma, kuri dažniausiai pasireiškia 65 metų ir vyresniems žmonėms, skaičius išlieka žemas.