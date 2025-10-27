Kalendorius
Spalio 27 d., pirmadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Koronavirusas COVID-19

Per savaitę – 5 mirtys nuo koronaviruso, vis daugiau lietuvių guldo gripas

2025-10-27 16:29 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-27 16:29

Lietuvoje spalio 20–26 d. (43-ąją metų savaitę) bendras sergamumo gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) ir COVID-19 liga rodiklis buvo 1039,8 atvejo 100 tūkst. gyventojų. Spalio 13–19 d. (42-ąją savaitę) jis buvo šiek tiek didesnis – 1055,6 atvejo 100 tūkst. gyventojų, skelbia Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC).

Lietuvoje spalio 20–26 d. (43-ąją metų savaitę) bendras sergamumo gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) ir COVID-19 liga rodiklis buvo 1039,8 atvejo 100 tūkst. gyventojų. Spalio 13–19 d. (42-ąją savaitę) jis buvo šiek tiek didesnis – 1055,6 atvejo 100 tūkst. gyventojų, skelbia Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC).

REKLAMA
1

TAIP PAT SKAITYKITE:

Mažiausias sergamumo rodiklis šių metų 43-ąją savaitę vis dar išliko Telšių apskrityje, didžiausias – Vilniaus apskrityje. Epideminio sergamumo nesiekė nė viena savivaldybė.

REKLAMA
REKLAMA

Lyginant šių metų 43-osios savaitės sergamumo duomenis su 42-osios savaitės duomenimis, matyti, kad gripo atvejų skaičius – padidėjo, ŪVKTI ir COVID-19 ligos atvejų skaičius – sumažėjo, tačiau bendras sergamumas išlieka panašus į praėjusių sezonų. 2024 m. 43-ąją savaitę bendras sergamumo rodiklis siekė 1262,9 atvejo 100 tūkst. gyventojų.  

REKLAMA

Praėjusią (43-ąją) savaitę Lietuvoje dėl gripo į ligonines buvo paguldyti 4 asmenys, dėl COVID-19 ligos – 50 asmenų. Nuo gripo mirties atvejų nefiksuota, nuo COVID-19 ligos – 5 mirties atvejai. Visi asmenys priklausė vyresnių nei 65 metų amžiaus grupei, neskiepyti ir turėjo lėtinių ligų.

Kas gali pasiskiepyti nemokamai?

Primename, kad sezoninė gripo vakcina nemokamai skiriama rizikos grupėms priklausantiems gyventojams: 2–7 metų vaikams, 65 metų ir vyresniems asmenims, visiems, sergantiems lėtinėmis ligomis, socialinės globos ir slaugos įstaigų gyventojams, sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams, įskaitant studentus, kurių programos praktinė dalis vyksta asmens sveikatos priežiūros įstaigose, nėščiosioms. 2025–2026 metų gripo sezoną valstybės lėšomis rizikos grupės skiepijamos trivalente vakcina, kurią šiam sezonui rekomendavo Pasaulio sveikatos organizacija (trivalentė vakcina geriau atitinka šiuo metu plintančius gripo virusus).

REKLAMA
REKLAMA

Skiepijimas COVID-19 vakcina labiausiai rekomenduojamas toms pačioms rizikos grupėms priklausantiems asmenims, kaip ir gripo vakcina, ypatingai – 65 metų ir vyresniems asmenims bei tiems, kurie serga lėtinėmis ligomis.

Kaip atrodo situacija Europoje?

Europos ligų profilaktikos ir kontrolės centro (ELPKC) 42-osios savaitės duomenimis, Europos Sąjungos / Europos ekonominės erdvės šalyse sergamumas COVID-19 liga mažėja, tačiau išlieka didelis tarp 15 metų ir vyresnių asmenų. Respiracinio sincitinio viruso (RSV) ir gripo paplitimas išlieka žemas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Į sveikatos priežiūros įstaigas dėl ŪVKTI besikreipiančių asmenų skaičius išlieka žemas, tačiau daugumoje šalių jis didėja, kaip ir įprasta tokiu laikotarpiu.

Lyginant su ankstesniais sezonais, sergančiųjų sunkia COVID-19 ligos forma, kuri dažniausiai pasireiškia 65 metų ir vyresniems žmonėms, skaičius išlieka žemas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Poliklinika (nuotr. stop kadras)
Per savaitę – 4 mirtys nuo COVID-19: štai kur sergančiųjų daugiausiai (14)
Sveikata.lt
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų