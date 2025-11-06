Agresyvų vėžį 23-ejų vaikinui išdavė 2 simptomai: dabar įspėja visus

Praėjusių metų rugpjūtį Kyle’as pirmą kartą pajuto keistus simptomus – skausmą ir patinimą kaklo srityje. Be to, jį vargino naktinis prakaitavimas, todėl vaikinas kreipėsi į savo šeimos gydytoją, rašoma unilad.com.
Iš pirmo žvilgsnio – „tik patinę limfmazgiai“
Tačiau vietoj išsamių tyrimų, gydytojai jo skundus atmetė. Jam buvo pasakyta, kad tai tik padidėję limfmazgiai, o skausmui malšinti patarė išgerti įprastų vaistų.
„Jam tiesiog buvo pasakyta išgerti skausmą malšinančių vaistų simptomams palengvinti“, – pasakojo jo sesuo K. Thomas.
Po kelių savaičių Kyle’as pabudo su stipriai patinusiu veidu. Tai buvo momentas, kai jis suprato, kad situacija – rimta.
Jo sesuo prisimena: „Tą savaitgalį jis man ir mamai kartojo: „Aš tiesiog nesijaučiu gerai, viskas blogėja.“ Vieną rytą jis pabudo ir jo veidas buvo ištinęs, tarsi būtų buvusi alerginė reakcija. Vis klausinėjau jo, ar jis tikras, kad tai ne šienligė.“
Kelsey pasakoja, kad brolis net atsiuntė jai nuotrauką, kurioje aiškiai matėsi ištinęs veidas. Po antro apsilankymo pas gydytoją jam buvo nurodyta vykti tiesiai į ligoninę.
Diagnozė: 4 stadijos agresyvi limfoma
Atlikus tyrimus, gydytojai atskleidė skaudžią tiesą – Kyle’ui buvo diagnozuota ketvirtos stadijos difuzinė didelių B ląstelių limfoma (DLBCL). Tai greitai auganti ir agresyvi ne Hodžkino limfomos forma.
KT tyrimas parodė, kad jo krūtinėje susiformavo didelis darinys, kuris išplito į žarnyną ir tonziles.
„Atsižvelgiant į tai, kad jis turėjo darinį ant krūtinės, jam nebuvo sunku kvėpuoti ar panašiai. Kiekvieną vakarą po darbo jis eidavo į sporto salę arba žaisdavo padelį. Jis visada buvo labai sportiškas ir sveikas“, – pasakojo Kelsey.
Kova su liga ir bendruomenės palaikymas
Nors diagnozė buvo skaudi, Kyle’as nenuleido rankų. Jam taikoma chemoterapija ir imunoterapija, o artimieji ir draugai sukūrė „GoFundMe“ puslapį, kad surinktų lėšų jo gydymui ir reabilitacijai:
„Kyle’ui 23 metai, jis dirba savarankiškai ir neseniai su savo mergina nusipirko namą. Jo laukia didelis iššūkis – chemoterapija ir imunoterapija. Norime surinkti kuo daugiau lėšų, kad paremtume Kyle’ą jo mityba, papildomu gydymu ir persikėlimu į naujus namus. Taip pat norime atkreipti dėmesį į limfomą tarp jaunų žmonių.“
Draugai taip pat nusprendė surengti apie 80 km. labdaros bėgimą, kuris vyks lapkričio 30 dieną, siekiant surinkti daugiau lėšų ir atkreipti dėmesį į jaunų žmonių onkologines ligas.
„Žinome, kad bėgimas bus sunkus, bet tai niekis, palyginti su tuo, ką išgyvena mūsų draugas“, – teigia Kyle’o draugai.
Iki šiol pavyko surinkti apie 18 000 eurų iš 20 000 eurų tikslo – ir vis daugiau žmonių prisideda prie šios jauno vyro kovos.
Viltis ir įkvėpimas kitiems
Nepaisant sunkios diagnozės, Kyle’as išliko optimistiškas ir pasiryžęs pasveikti. Jo istorija – tai priminimas, kad vėžys gali paliesti bet ką, net ir jaunus, sveikus, aktyvius žmones.
Jo sesuo Kelsey viliasi, kad brolio istorija paskatins kitus neignoruoti simptomų ir reikalauti išsamių tyrimų:
„Jis visada buvo toks stiprus ir atkaklus. Mes tikimės, kad jo istorija įkvėps kitus laiku kreiptis pagalbos, nes net mažiausi simptomai gali reikšti daug daugiau, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio.“
Taigi, jei pastebite nuolatinį nuovargį, patinusius limfmazgius, naktinį prakaitavimą ar nepaaiškinamą svorio kritimą – nedelskite ir kreipkitės į gydytoją. Ankstyvas limfomos nustatymas ženkliai padidina pasveikimo tikimybę.
