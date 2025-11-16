 
Kalendorius
Lapkričio 16 d., sekmadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Nekalti bėrimai ant veido 36-erių Kristinai išdavė skaudžią ligą: skubiai įspėja visus

2025-11-16 18:45 / šaltinis: TV3 / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: TV3 aut.
2025-11-16 18:45

Veido oda dažnai atspindi mūsų nuotaiką ir sveikatą, bet ji taip pat gali tapti netikėtu priešų lauku. Net mažiausi paraudimai ar smulkūs bėrimai gali kelti nerimą, skatinti nepasitikėjimą savimi ir iškreipti kasdienius santykius su kitais. 36-erių Kristina Vyšniauskienė daugelį metų gyveno su perioraliniu dermatitu – ligos forma, dažnai painiojama su spuogais ar alergija.

Nekalti bėrimai ant veido 36-erių Kristinai išdavė skaudžią ligą: skubiai įspėja visus (nuotr. 123rf.com)

Veido oda dažnai atspindi mūsų nuotaiką ir sveikatą, bet ji taip pat gali tapti netikėtu priešų lauku. Net mažiausi paraudimai ar smulkūs bėrimai gali kelti nerimą, skatinti nepasitikėjimą savimi ir iškreipti kasdienius santykius su kitais. 36-erių Kristina Vyšniauskienė daugelį metų gyveno su perioraliniu dermatitu – ligos forma, dažnai painiojama su spuogais ar alergija.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šios mažos, bet įkyriai besikartojančios problemos kiekvieną dieną primindavo, kad sveika oda – ne visada savaime suprantamas dalykas.

REKLAMA
REKLAMA

Liga lydėjo nuo paauglystės

Kristina atvirauja, kad perioralinis dermatitas ją lydėjo nuo 16 metų. Ligos paūmėjimas visada sutapdavo su metų laikų kaita – nuo ankstyvo rudens iki pavasario ji kentėdavo odos bėrimus ir diskomfortą, o vasarą būklė pagerėdavo.

REKLAMA

„Pavasarį vėlesnį ir vasarą jis man išnykdavo, jo neturėdavau. Tik prieš 4 metus radau vieną marketingo kompaniją, kurios produktai man padėjo“, – pasakoja pašnekovė.

Pirmieji ligos simptomai Kristinai buvo stipriai išsausėję bėrimai po akimis, ant kaktos ir skruostų.

„Labai niežėdavo odą. Buvo paraudusios tos vietos. Buvo naudota įvairios kosmetikos ir vaistų, kurie nepadėjo“, – prisimena ji.

REKLAMA
REKLAMA

Gyvenimas su nuolatiniu diskomfortu

Moteris neslepia, kad ilgą laiką buvo susitaikiusi su mintimi – dermatitas yra nuolatinis jos palydovas.

Ji stengdavosi bent kiek nuraminti odą įvairiomis priemonėmis ir su nerimu laukdavo rudens, žinodama, kad liga vėl sugrįš.

„Mane gelbėjo tai, kad neturėjau pastovaus perioralinio dermatito. Kai jis išnykdavo pavasarį ir vasarą, aš spėdavau pailsėti, tačiau su nerimu laukdavau rudens, nes žinodavau, kas manęs laukia“, – sako Kristina.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Nors stipraus skausmo ji nejautė, niežulys, perštėjimas ir paraudimas keldavo didelį diskomfortą. Dermatitas dažniausiai pasireiškia odos išsausėjimu, įtrūkimais, pleiskanojimu, smulkiomis pūslelėmis ar raudonais ploteliais, kurie gali skleisti diskomfortą ir jautrumą.

Pokyčius atnešė mityba ir priežiūra

Didžiausias lūžis įvyko tuomet, kai Kristina atrado jai tinkančius produktus, kurie padėjo odai atsigauti. Šiandien, praėjus ketveriems metams nuo paskutinio dermatito protrūkio, ji gali pasidžiaugti sveika oda.

REKLAMA

Vis dėlto moteris pabrėžia, kad vien produktų nepakanka – labai svarbi yra ir gyvensena bei mityba.

„Asmeniškai papildomai vartojau skaidulas, tam tikrus maisto papildus ir gerąsias bakterijas. Jos mums reikalingos ne tik vartojant antibiotikus – gerosios bakterijos žūsta ir dėl kitų vaistų, streso ar kasdienių veiksnių“, – sako Kristina.

Ji pataria, kad žmonės, turintys perioralinį dermatitą, pirmiausia turėtų rūpintis žarnyno ir kepenų sveikata, vartoti daug skaidulinio maisto, o iš raciono išmesti miltus, saldumynus, kviečius ir glitimą.

REKLAMA

Siunčia patarimą kitiems

Šiandien Kristina drąsiai dalijasi savo asmenine patirtimi, norėdama įkvėpti ir padrąsinti kitus, kurie kovoja su perioraliniu dermatitu ar kitomis ilgalaikėmis odos problemomis.

Jos istorija įrodo, kad net daugelį metų trunkanti liga nėra neišvengiama – tinkama priežiūra, kantrybė ir nuoseklus gydymas gali duoti rezultatų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kristina pabrėžia, kad nors nuolatinis diskomfortas kartais atrodo neišvengiamas, jis neturi tapti neatsiejama kasdienybės dalimi.

Moteris ragina nenuleisti rankų, ieškoti tinkamų sprendimų ir atkreipti dėmesį į savo kūną bei emocinę savijautą – kiekvienas žingsnis link sveikesnės odos gali pakeisti ne tik išvaizdą, bet ir gyvenimo kokybę.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų