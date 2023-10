Kad veido oda švytėtų: kosmetologė pataria, kaip ja rūpintis

REKLAMA

Nuo ko reikėtų pradėti veido odos priežiūros rutiną? Be kokių veido odos priežiūros priemonių neįmanoma apsieiti?

Kasdienė veido odos priežiūra neatsiejama nuo kruopštaus veido odos valymo. Tai būtina rutina kiekvieną dieną, kiekvieną vakarą. Ant odos paviršiaus atsiranda labai daug nešvarumų, kurių randasi dėl aplinkos poveikio, taršos, tai turi įtakos ir natūraliai odos sekrecijai. Norint padidinti odos skvarbumą ir geresnį kosmetikos priemonių įsisavinimą, kasdien valyti odą – svarbiausia ir pagrindinė veido odos priežiūros taisyklė. Žinoma, reikia pasirinkti priemonę pagal odos tipą, na, o rūšis nėra tokia svarbi: tai gali būti veido odos putos, prausimosi gelis, pienelis, hidrofilinis aliejus. Taip pat svarbu akcentuoti, kad šią rutiną būtina pabaigti toniku arba losjonu, kad būtų subalansuotas odos pH.

Ar priemonės nakčiai ir dienai turėtų skirtis? Kuri veido odos sritis – ypač probleminė, sensta greičiausiai?

Priemonės dienai ir nakčiai, be abejo, skiriasi. Dienos metu reikia mažiau koncentruotos priemonės, o nakčiai, priešingai – reikia naudoti daugiau koncentruotos priemonės, kuri išsiskiria didesniu veikliųjų medžiagų kiekiu, kadangi mūsų veido raumenys atsipalaidavę, geriau absorbuoja visas priemones. Puiku, jei nakčiai naudojate regeneruojamąją ar priemonę su memetiniais peptidais – ji pasisavinama geriau, lengviau absorbuojasi. Be abejo, skiriasi priemonės, skirtos probleminėms veido odos sritims. Greičiau sensta ir senatviniai požymiai ryškėja paakiuose, perioralinėje zonoje, ryškėja taip vadinamos marionetės raukšlės. Taip pat reikia nepamiršti ir kaklo, dekoltė zonos. Kalbant apie kitas kūno vietas, moters amžių dažnai išduoda ir rankos, tad jų priežiūra taip pat turėtų būti kasdienė rutina.

Ar veido odai turi įtakos sezoniškumas? Kaip reikėtų ja rūpintis skirtingais metų laikais – šiltuoju ir šaltuoju sezonu?

Taip, sezonų kaita turi labai didelę įtaką odai. Vasarą negalima pamiršti SPF priemonių, taip pat svarbu akcentuoti, kad būtina giliai drėkinti odą. Drėkinimo niekada nebūna per daug, tai turi įtakos mūsų apsauginiams odos barjerams. Tiesą sakant, odos drėkinimas – tai uždegiminių procesų ir senėjimo prevencija. Šaltuoju metų laiku reikėtų rinktis labiau maitinamąsias priemones, saugančias nuo šalčio, žvarbaus oro. Ir, žinoma, reikia nepamiršti priemonių sudėties. Šiuo atveju išsiskiria „Bellefontaine“ priemonės, kurios yra holistinės, augalinės kilmės, o tai ypač svarbu šiuolaikinei moteriai. Visos šios priemonės pagamintos tik iš natūralių ir vertingų ingredientų, t. y. į daugelio jų sudėtį įeina ir fitokamieninės ląstelės. Svarbu paminėti, kad jų absorbcija į odą yra nepalyginamai geresnė. Be to, šiandien mums svarbi ir gamta, taigi norime kuo švelnesnių priemonių, kurios susilietų it mūsų antra oda. Jei naudojame biologiškai natūralius maisto produktus, tai randasi ir tokios kosmetikos poreikis.

Viena dažniausių moterų įvardijamų problemų – išsausėjusi, drėgmę praradusi, papilkėjusi veido oda, neretai – ir įvairūs bėrimai. Kaip manote, kas lemia šias problemas?

Kalbant apie odos problemas, tokias kaip odos papilkėjimas, bėrimai, išankstinis senėjimas, didžiąja dalimi tai – žalingų išorinių poveikių įtaka. Žinoma, tam turi įtakos ir išbalansuota nervų sistema, neramus miegas, taip pat – dehidratacija. Dažniausiai dehidratacija – išbalansuotas drėgmės balansas – ir sukelia uždegiminius odos procesus. Ir visais atvejais, pavyzdžiui, jei oda paveikta aknės, pigmentuota, apskritai – probleminė, pirmiausia pagalba – kruopštus odos drėkinimas, jei norime sustiprinti jos apsaugines funkcijas.

Kaip odą veikia UV spinduliai, temperatūrų skirtumai, drėgmė? Kaip šiuo atveju apsaugoti odą nuo senėjimo?

Mūsų odą tiek vasarą, žinoma, šiuo metų laiku – intensyviausiai, tiek žiemą veikia saulės spinduliai. Vasarą nepamirštame apie odos drėkinimą, o visus metus – SPF priemonių. Vasarą moterims rekomenduočiau visapusę apsaugą – ne tik naudoti priemones su SPF, bet ir pasirūpinti skrybėle, daugiau būti pavėsyje. Tiesioginis odos kaitinimas tikrai neduoda naudos. Nepamirškime paplitusių vėžinių susirgimų. Deginimasis saulėje, žinoma, spartina odos senėjimą, ir pagal senėjimo procesus – tai antra dažniausia odos senėjimo priežastis. Viskas yra mūsų rankose. Kiekviena moteris turi pasirūpinti ne tik savo sveikata, bet ir savo vyro bei vaikų. Nepamirškime: melanoma – klastinga ir labai baisi liga.

Ar kosmetikos priemonių pasirinkimą lemia veido odos tipas? Į ką svarbu atsižvelgti?

Žinoma, tiek veido, tiek kūno odos kosmetiką reikia rinktis pagal odos tipą. Jei oda – jautri, ieškoti jautriai, probleminei odai skirtų priemonių („sensitive“ arba „hypersensitive“). Jei susiduriame su jaunatvinių spuogų problema, akne, tuomet reikėtų žvalgytis priemonių, kurios subalansuoja odos sekreciją, mažina uždegimus. Priemonės, kurios lėtina senėjimo procesus, turėtų būti arba liftinguojamosios, arba su fitokamieninėmis ląstelėmis, kurios itin stabdo senėjimo procesus ir veikia kaip prevencinė priemonė prieš senėjimą. Žinoma, kad ir kokią odos priežiūros priemonę rinksitės, ji turi būti kokybiška.

Ar skirtingoms veido odos sritimis būtinos skirtingos priemonės? Ką svarbu žinoti, norint oda rūpintis tinkamai?

Vienareikšmiškai, priemonė numeris vienas po valiklio – veido serumas, kadangi serume yra visos sudėtinės dalys, kurios įeina į kosmetinius produktus, tik labiau koncentruotos. Tada mes naudojame kremą, jis sukuria komfortą odai. Taip pat nepamirškime ir paakių zonos. Moterys kažkodėl apie ją pamiršta ir ši itin jautri sritis lieka be priežiūros. Svarbu paminėti, kad jūsų kremas, kuris tinka veido odai, ne visada yra veiksmingas ir jūsų paakiams ar sričiai aplink lūpas, kuri taip pat gana probleminė. Kadangi mūsų raumuo – žiedinis, taigi, galime sakyti, veikia visai kiti mechanizmai. Vienas veido odos kremas neišgelbės situacijos ir jis nėra toks universalus, kaip mums atrodo, vadinasi, paakių priemonė ir priemonė sričiai aplink lūpas prižiūrėti turi skirtis. Na, ir neretai pamirštama rūpintis kaklo sritimi. Vėlgi, tai kita raumenų grupė, veikia kitokie procesai, taigi principas „vienas viskam“ taip pat nepasiteisins. Skirtingos veido sritys reikalauja skirtingos ir individualios priežiūros. Šiuo atveju svarbiausia – tik pasirinkti teisingas priemones.

Ar gali viena priemone naudotis keli šeimos nariai? Ką manote apie kosmetikos priemonių universalumą?

Priemone, kuria naudojasi dukra, negali naudotis mama. Tai – pernelyg skirtingos amžiaus grupės, taigi ir priemonės turi skirtis. Tas pats pasakytina ir kalbant apie vyrus. Moters ir vyro veido odos priežiūros priemonės taip pat turi būti skirtingos, nes moterų ir vyrų odos pH skiriasi. „Bellefontaine“ linijoje rasite išskirtines, specialiai vyrams sukurtas priemones visapusei odos priežiūrai. Juk bėgantį laiką sustabdyti norime visi.

O kaip dėl vyrų veido odos priežiūros? Kokios pagrindinės priemonės turėtų būti vyro krepšelyje? Koks tas „bazinis“ komplektas?

Dažniausiai vyrai į specialistus kreipiasi dėl ypač didelio veido odos jautrumo. Tiesa, jie neretai vengia kosmetikos priemonių ir apsiriboja tik skutimosi putomis bei priemone po skutimosi. Būtent dėl to neprižiūrima oda ilgainiui dar labiau sujautrėja, išsausėja. Vyrų oda sensta lygiai taip pat, kaip moterų. Prasideda kuperozė, pradeda plėstis kapiliarai, po skutimosi ima įauginėti plaukeliai, na, o bėgant laikui oda visiškai sujautrėja. Vyrams, kurie turi tankią barzdą, patartina retkarčiais atlikti veido odos šveitimą, kad būtų išvengta įauginėjančių plaukelių, o vėliau – ir fulikulito. Taigi ir vyrai turėtų drėkinti veido odą, naudoti paakių priemones. Jei patys nesiryžta ar nežino, ką rinktis, mažas patarimas antrosioms pusėms: vyro oda pasirūpinkite jūs.