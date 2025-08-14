Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda abejoja partijų galimybėmis išauginti naujos kartos lyderius

2025-08-14 21:51 / šaltinis: BNS
2025-08-14 21:51

Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad socialdemokratų vykdytos kandidato į premjerus paieškos rodo abejotinus partijų gebėjimus užauginti naujos kartos lyderius.

Gitanas Nausėda (nuotr. SCANPIX)

Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad socialdemokratų vykdytos kandidato į premjerus paieškos rodo abejotinus partijų gebėjimus užauginti naujos kartos lyderius.

0

„Palietėte klausimą, kuris yra gerokai platesnis, ar mūsų politinės partijos iš tikrųjų geba išauginti naująją kartą lyderių, kurie atitiktų labai aukštus ir moralės, ir profesionalumo reikalavimus“, – LRT televizijos laidai „Dienos tema“ ketvirtadienį sakė šalies vadovas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Ko gero, tai nėra vien tiktai Lietuvos socialdemokratų partijos problema“, – pridūrė jis.

BNS rašė, kad praėjusią savaitę valdantieji socialdemokratai nominavo į premjeres socialinės apsaugos ir darbo ministrę Ingą Ruginienę, tačiau prezidiumo posėdyje galop rinkosi iš vieno kandidato.

Savo kandidatūras atsiėmė partijoje svarstyti laikinasis jos lyderis Jonavos meras Mindaugas Sinkevičius, Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius, kiti politikai.

Susisiekimo ministras Eugenijus Sabutis taip pat varžėsi dėl nominacijos, tačiau dalyvauti kovoje atsisakė prezidiumo posėdžio metu sužinojęs, kad yra kviečiamas į teisėsaugos apklausą „čekiukų“ byloje.

„Šiuo atveju socialdemokratų partijos sprendimas yra gerbtinas, tačiau turbūt jiems tikrai reikia galvoti apie ateitį ir apie tai, kaip jie pasitiks artimiausius dešimtmečius eidami į priekį ir tikrai norėdami išlikti patrauklūs Lietuvos politinėje arenoje“, – sakė G. Nausėda.

