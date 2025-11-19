 
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Investavimo platforma „Freedom24“ atidarė biurą Vilniuje – mato rekordinį susidomėjimą investavimu: „Lietuva labai stipriai išsiskiria“

2025-11-19 15:04

Tarptautinis investavimo brokeris „Freedom24“ Vilniuje atidarė naują biurą ir Lietuvą paskelbė viso Baltijos regiono centru. Įmonė neslepia – Lietuvos investuotojai pastaraisiais metais tapo vieni aktyviausių visoje Europoje, o jų skaičiaus augimas nustelbė net kaimynus latvius ir estus.

(Nuotr. bendrovės)
4

Vilniuje atsidaręs „Freedom24“ biuras – pirmasis toks Baltijos šalyse. Nuo šiol lietuviai klientų aptarnavimą ir konsultacijas gaus ne tik internetu, bet ir iš vietoje dirbančios komandos. Tai, anot įmonės vadovų, vienas svarbiausių žingsnių plečiantis Europoje.

„Freedom 24 vadovas“ Marius Varneckas
Bendrovę valdo tarptautinė finansų grupė „Freedom Holding Corp.“, listinguojama NASDAQ akcijų biržoje ir reguliuojama Jungtinės Amerikos Valstijų (JAV) institucijų. Grupė veikia JAV, Europoje ir Centrinėje Azijoje, turi 193 biurus ir aptarnauja daugiau nei 683 tūkst. klientų. 

Šiuo metu „Freedom24“ valdo apie 10 mlrd. JAV dolerių (8,6 mlrd. eurų) klientų turto, o 2025 m. pasiekė 2,05 mlrd. dolerių (1,77 mlrd. eurų) pajamas ir uždirbo 84,5 mln. dolerių (72,9 mln. eurų) grynojo pelno.

Bendrovės atstovų teigimu, sprendimą ateiti būtent į Lietuvą lėmė labai paprasta priežastis – lietuvių investavimas pastaraisiais metais šovė į viršų.

„Analizuodami klientų duomenis pamatėme, kad Lietuva labai stipriai išsiskiria ir lenkia tiek Latviją, tiek Estiją. Čia investuotojų aktyvumas – vienas įspūdingiausių regione“, – pasakojo „Freedom24“ Lietuvoje vadovas Marius Varneckas.

2025 m. duomenys rodo, kad naujų klientų skaičius Lietuvoje ir Baltijos šalyse išaugo daugiau nei 30 proc., daugiau nei 30 tūkst. klientų turi „Freedom24“ sąskaitas, bendras jų portfelių dydis siekia 83 mln. eurų, vien Lietuvos klientų mėnesio prekybos apimtys – apie 63 mln. eurų.

M. Varnecko teigimu, lietuviai aktyviai pradėjo domėtis investavimu, o tai ryškiai atspindi ir Lietuvos banko statistika – per ketverius metus vertybinių popierių sąskaitų skaičius Lietuvoje išaugo daugiau nei penkis kartus.

„Freedom24“ Europos plėtros vadovė Olga Milko sakė, kad biuro atidarymas Vilniuje buvo ilgai svarstytas ir paremtas duomenimis.

„Lietuva – vienas greičiausiai augančių mūsų regionų. Po pandemijos matėme labai spartų investavimo atsigavimą. Tai natūralus žingsnis mūsų strategijoje“, – tikino O. Milko.

Ji pabrėžė, kad „Freedom24“ išsiskiria tuo, jog, kitaip nei dauguma interneto brokerių, turi fizinius biurus. Europoje jų šiuo metu yra 11 – Ispanijoje, Lenkijoje, Nyderlanduose, Austrijoje, Italijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Graikijoje, Bulgarijoje, Kipre ir dabar Lietuvoje.

Kur investuoja lietuviai? 

Lietuvių investavimo įpročiai labai aiškūs. Dažniausia investuoja 35–45 metų gyventojai, kurie reguliariai pildo savo portfelius – kas mėnesį arba kas ketvirtį. Dauguma jų renkasi JAV rinkas ir ETF fondus.

Populiariausių akcijų sąrašas atrodo taip: „Tesla“, „Nvidia“, „MicroStrategy“, „Palantir“, AMD, gynybos sektoriaus bendrovės, tarp kurių ir „Rheinmetall“.

„Mūsų platformoje vienu mygtuko paspaudimu galima įsigyti kelių šimtų įmonių krepšelį. Tai paprasta, efektyvu ir suprantama net pradedantiesiems“, – sakė M. Varneckas.

Dalis lietuvių renkasi net svertines priemones, tokias kaip trigubai didesnio svorio ETF ar labai volatilias (liet. svyruojančios vertės) akcijas. Vidutinis kliento portfelis Lietuvoje siekia 5–8 tūkst. eurų, tačiau yra ir milijoninių sąskaitų. Lietuviai taip pat aktyviai investuoja į REIT – nekilnojamojo turto fondus.

„Žmonėms tiesiog kur kas paprasčiau paspausti vieną mygtuką nei pirkti fizinį turtą“, – aiškino vadovas.

Rekomenduoja, ką daryti su pensijų II pakopos išmokomis

Pastarosiomis savaitėmis daug diskutuojama, kas nutiks, kai gyventojai galės atsiimti dalį antros pensijų pakopos lėšų. 

„Kviečiame pinigų neišleisti ir nepravalgyti. Jie skirti ateičiai – tai ir palikime juos ateičiai“, – teigė M. Varneckas.

Jis akcentavo, kad 80 proc. pensijų fondų portfelių sudaro ETF fondai. Tai reiškia, kad žmogus gali paprastai ir pats nusipirkti tokius pačius instrumentus per „Freedom24“.

Šiuo metu Vilniuje esančiame biure dirba 9 specialistai, komanda bus plečiama. Todėl aptarnavimas ir konsultacijos teikiamos lietuviškai.

„Mūsų vertės pasiūlymas paprastas – mes ne tik platforma. Mes esame čia, Lietuvoje, fiziškai prieinami klientams“, – tikino M. Varneckas.

„Freedom24“ Lietuvoje turi finansų maklerio priklausomo tarpininko statusą, kurį patvirtino ir Kipras, ir Lietuvos bankas.

Įmonė planuoja kelias naujienas Lietuvos investuotojams, t.y. mokėjimo kortelę, išplėstas opcionų prekybos galimybes, fiksuotos grąžos sąskaitą su galima 4–5 proc. metine grąža be aktyvaus investavimo, daugiau edukacijos per „Freedom24 Akademiją“.

„Mūsų tikslas – prisidėti prie Lietuvos investuotojų bendruomenės, augančios rinkos ir finansinio raštingumo“, – pabrėžė vadovas

indeliai.lt

