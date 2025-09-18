Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Šadžius: leidę laisviau pasitraukti iš pensijų fondų, turime skatinti ir investavimo kultūrą

2025-09-18 17:04 / šaltinis: ELTA
2025-09-18 17:04

Valstybė turi skatinti investavimo kultūrą, kurios šiuo metu Lietuvoje trūksta, teigia laikinai finansų ministro pareigas einantis Rimantas Šadžius. Anot jo, tai svarbu gyventojams kitąmet leidus laisviau atsiimti pensijų fonduose sukauptas lėšas, kad jos nebūtų iškart išleistos vartojimui.

Rimantas Šadžius (nuotr. Roberto Riabovo)

Valstybė turi skatinti investavimo kultūrą, kurios šiuo metu Lietuvoje trūksta, teigia laikinai finansų ministro pareigas einantis Rimantas Šadžius. Anot jo, tai svarbu gyventojams kitąmet leidus laisviau atsiimti pensijų fonduose sukauptas lėšas, kad jos nebūtų iškart išleistos vartojimui.

0

„Diskusija, kuri įvyko sprendžiant pensijų antrosios pakopos pensijų klausimus parodė, kad mes turėtume žmones skatinti neišleisti savo išsiimtų pinigų, o juos investuoti“, – ketvirtadienį Seime Vyriausybės valandos metu kalbėjo R. Šadžius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jei 40 proc. kaupiančiųjų paliktų antros pakopos pensijų fondus, (...) infliacijos rodiklį tai galėtų paveikti 0,3 proc. punkto – tai tikrai nėra daug. Tačiau mūsų analitikai pripažįsta, kad šių pinigų įsiliejimas į bendrą vartojimą būtų svarbus faktorius skatinant (trumpalaikį – ELTA) ekonominį augimą. Tai nėra geras faktorius“, – tikino jis.

Anot laikinosios Vyriausybės vadovo, gyventojai iš pensijų fondų išsiimtas lėšas turėtų investuoti į trečiąją pensijų pakopoje, arba rinktis alternatyvas – investicinį auksą, nekilnojamąjį turtą ir t.t.

„Manau, kad aktyvūs veiksmai reikalingi iš parlamento ir pensijų fondų. Naujoji Vyriausybė taip pat turėtų imtis realių veiksmų propaguojant investavimo kultūrą, kurios Lietuvoje, palyginus su kitomis šalimis, dar yra mažoka“, – apibendrino R. Šadžius.

ELTA primena, kad birželį Seimas priėmė antrosios pensijų pakopos pertvarką, kuri įsigalios kitąmet. 

Tai reiškia, kad gyventojai iš pensijų fondų galės laisvai trauktis dvejus metus, o nusprendę likti kaupime – laisviau atsiimti dalį sukauptų lėšų.

Pasak Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos (LIPFA), šių metų birželį antrosios pakopos pensijų fondų valdomas turtas siekė 9,2 mlrd. eurų ir nuo 2024 m. to pačio laikotarpio išaugo 12,5 proc.

