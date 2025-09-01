Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė pasakė, ką planuoja skirti vietoj Šadžiaus ir kodėl su juo – nepakeliui: „Norėjau turėti savarankišką pasirinkimą“

2025-09-01 10:33
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-01 10:33

Į Ingos Ruginienės buriamą naują Vyriausybę – politikos naujokai, dalis jų išvis neturintys jokios patirties ar tos srities išsilavinimo, kurios ministerijai vadovaus. Į kultūros ministrus siūloma socialinės darbuotojos išsilavinimą turinti edukologė, o į socialinės apsaugos ir darbo ministrus – istorikė.

Į Ingos Ruginienės buriamą naują Vyriausybę – politikos naujokai, dalis jų išvis neturintys jokios patirties ar tos srities išsilavinimo, kurios ministerijai vadovaus. Į kultūros ministrus siūloma socialinės darbuotojos išsilavinimą turinti edukologė, o į socialinės apsaugos ir darbo ministrus – istorikė.

22

Tuo metu pas prezidentą apsilankiusi ir socdemų palaiminimą gavusi švietimo ministrė Raminta Popovienė sulaukė šalies lyderio pasitikėjimo toliau tęsti darbus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dėl švietimo situacijos šalyje socdemai užtikrinti, todėl dar vakar apsisprendė palikti Ramintą Popovienę savo kėdėje. Visgi, tvarka yra tokia, kad pirmiausia ji turi susitikti su prezidentu ir gauti jo palaiminimą.

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.

Susitikimui, kaip įprastai, skirtos 45 minutės. Kandidatai visais atvejais užtrunka ilgiau.

Juolab kalbėti su kandidate prezidentui yra ką. Skandalų per šiuos nepilnus metus ministerijoje netrūko. Ir tikriausiai nieko nestebina – prezidentui R. Popovienė tinka. Visgi, tai socdemų kandidatė, pastaruosius devynis mėnesius dirbanti ministrės poste.

„Iš esmės reiškia pasitikėjimą ministre, linki jai imtis realios lyderystės ir vesti švietimo akademinę bendruomenę švietimo ir mokslo proveržio kryptimi“, – komentavo prezidento vyriausioji patarėja Jolanta Karpavičienė.

Nepaisant skandalo, ministerija pasišvaistė papildomais balais visiems abiturientams, nes išlaikiusiųjų egzaminus buvo per mažai. Tad po ministerijos malonės – išlaikiusiųjų procentas šovė į viršų.

„Ta situacija, kuri susiklostė šių metu pavasarį, iš tiesų, yra bloga. Viena vertus – tai galėjo lemti, kad būtų labai didelis kiekis vaikų, kurie apskritai nebūtų gavę brandos atestatų. Kita vertus – būtų įvykusi vertinimų infliacija“, – sakė J. Karpavičienė.

„Sprendimas priimtas vaikų, mokinių naudai. Jis nepakenkė nė vienam vaikui, nė vienai šeimai“, –  aiškino kandidatė į ministrus R. Popovienė.

Nors išlaikiusiųjų skaičius, lyginant su praėjusiais metais, buvo kur kas didesnis. Savaime suprantama – tai išaugino ir konkurenciją tarp abiturientų, stojant į aukštąsias mokyklas. Netgi generalinei prokuratūrai yra pavesta ištirti, ar tai ne ministerijos savivaliavimas.

„Visų pirma, reikia palaukti tų išvadų ir daryti tolesnius sprendimus“, – sakė prezidento vyriausioji patarėja.

Pasakė, ką planuojama paskirti vietoj Šadžiaus ir kodėl jo neliko

Sprendimų socdemai priėmė ne vieną, po prezidiumo pareiškė, kad su trimis ministrais jiems nepakeliui. Vienas jų – finansų ministras – Rimantas Šadžius. R. Šadžiaus pamaina – 23-imis metais jaunesnis už pirmtaką, viceministras Kristupas Vaitiekūnas. Taip pat politikos naujokas. Anksčiau dirbęs analitiku mokesčių klausimais įvairiuose versluose.

„Aš norėjau turėti savarankišką pasirinkimą, tai tą ir padariau. Ir suteikiau pirmenybę Kristupui Vaitiekūnui“, – šnekėjo paskirtoji premjerė I. Ruginienė.

I. Ruginienė jau anksčiau sakė, kad nori save apsupti tais, kurie protingesni už ją.

„Visgi, Rimanto Šadžiaus buvo atsikratyta kaip kertinės ministerijos vadovo, bet, matyt, jam teks priprasti prie Ruginienės polinkio politiškai dominuoti“, –  teigė Liberalų lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen.

„Jeigu premjerė mato, kad šis žmogus trukdo jos vizijai ir planui, tai tada jis pašalinamas“, – tikino politologas Ainius Lašas.

Opozicija svarsto, kad R. Šadžiaus I. Ruginienė atsikratė dėl to, kad jis nepritarė „Igničio“ akcijų išpirkimui.

„Toks ministras, patyręs ir gebantis suprasti skaičius ir turintis ilgą institucinę atmintį, gali būti kliūtis“, – tvirtino V. Čmilytė-Nielsen.

Visgi, jei K. Vaitiekūnas dar pasižymi solidesne patirtimi finansų ir mokesčių srityje, kiti kandidatai to ypač stokoja. Susisiekimo ministro Eugenijaus Sabučio pamaina – jo viceministras Juras Taminskas. Įdomu tai, kad su susisiekimo ministerijos kuruojamomis sritimis J. Taminskas neturi nieko bendro.

„Jis neturi nei vadybinės patirties, nei profesinės patirties tame lauke, nei išsilavinimo, kuris sietųsi tuo lauku“, – komentavo politologas.

Dar įdomesnė situacija – į kultūros ministrus I. Ruginienė siūlo Vaidą Aleknavičienę, kuri visą gyvenimą dirbo edukologe, turi socialinės darbuotojos išsilavinimą. Tuo metu į socialinės apsaugos ir darbo ministrus Ruginienė pasiūlė Jūratę Zailskienę – istorikę.

„Tai aš nežinau... Kodėl jos. Gal prezidentas paprašys susikeisti ir viskas taip išsispręs, nes žiūrint į patirtį, į išsilavinimą, atrodo, kad tiesiog atrodo, kad tie žmonės buvo sumaišyti“, – aiškino A. Lašas.

Prezidentui dar prisistatys „Nemuno aušros“ kandidatas į aplinkos ministrus. TV3 žiniomis, tai galimai bus Kąstytis Žuromskas, aplinkos viceministras. Į teisingumo ministrus lenkai siūlo buvusią vidaus reikalų ministrę Ritą Tamašunienę.

Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.   

Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia:

