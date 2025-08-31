Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Jansonas: Šadžiui priekaištų neturėjome

2025-08-31 20:47 / šaltinis: BNS
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-08-31 20:47

Finansų ministrui Rimantui Šadžiui prezidentūra priekaištų neturėjo, sako prezidento Gitano Nausėdos patarėjas Frederikas Jansonas.  

Frederikas Jansonas (nuotr. stop kadras)

Finansų ministrui Rimantui Šadžiui prezidentūra priekaištų neturėjo, sako prezidento Gitano Nausėdos patarėjas Frederikas Jansonas.  

0

Pasak jo, jeigu paskirtoji premjerė Inga Ruginienė galėjo pakeisti R. Šadžių, reiškia, kad ji partijoje turi savo svorį ir balsą. 

„Atskirų priekaištų finansų ministrui neturėjom. Priešingai, vertiname, iš tiesų, ne tik jo dabartinę veiklą, ne tik kaip finansų ministro, bet ir tą bagažą, kurį jis turi ir kuris yra labai svarbus, manome, artėjant tik Lietuvos pirmininkavimui Europos Tarybai, tiek derantis dėl naujo finansinio laikotarpio“, – LRT laidai „Savaitė“ sakė F. Jansonas.  

„Ponui Šadžiui kažkokių pastabų  nebuvo“, – pridūrė šalies vadovo patarėjas. 

Kristupas Vaitiekūnas bus pakviestas pas prezidentą

Pasak jo, vietoje R. Šadžiaus į šias pareigas siūlomas viceministras Kristupas Vaitiekūnas bus pakviestas pas prezidentą: „Tikimės, kad jis irgi tuos laukus žinos, kaip ruošiasi palenkti“.     

F. Jansono teigimu, jeigu socialdemokratų partija sutiko su R. Šadžiaus pakeitimu, reiškia, kad I. Ruginienė partijoje turi savo svorį ir balsą. 

„Nei partija, nei prezidentas neturėjo kažkokių kritinių pastabų ministrui. Tai, kad ji galėjo pasirinkti savo finansų ministrą, jau tam tikra prasme rodo tai, kad ji savarankiškumo turi“,  – kalbėjo F. Jansonas.   

BNS rašė, kad Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) prezidiumas ketvirtadienį nusprendė keisti tris ministrus, tarp jų – ir finansų ministrą, vietoje jo į šias pareigas siūlant K. Vaitiekūną. 

Aiškindama šį pasikeitimą, paskirtoji premjerė I. Ruginienė teigė norinti turėti savo „dešiniąją ranką“ finansų ministro asmenyje.

