  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Šadžius: tikslas ministerijoms kitąmet sutaupyti 137 mln. eurų

2025-08-19 13:17 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-08-19 13:17

Laikinasis Finansų ministerijos vadovas Rimantas Šadžius tikisi pasiekti ministerijoms iškeltą tikslą kasmet sutaupyti po 5 proc. išlaidų, tačiau pripažįsta, kad ne visos valstybės institucijos šiuos planus vertina pozityviai.

R. Šadžius ir G. Nausėda (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
14

Laikinasis Finansų ministerijos vadovas Rimantas Šadžius tikisi pasiekti ministerijoms iškeltą tikslą kasmet sutaupyti po 5 proc. išlaidų, tačiau pripažįsta, kad ne visos valstybės institucijos šiuos planus vertina pozityviai.

0

Kaip skelbta anksčiau, taupyti ministerijos turėtų pradėti planuodamos ir 2026 m. biudžetus – tikimasi, kad vien kitąmet tokiu būdu būtų galima sutaupyti apie 137 mln. eurų.

G. Nausėda susitiko su R. Šadžiumi
(14 nuotr.)
(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. G. Nausėda susitiko su R. Šadžiumi

„Biudžetas yra toliau planuojamas, neslėpsiu, taupymas yra skausmingas procesas, bet aš sieksiu, kad mes šitu keliu eitume į priekį, nes taupyti reikia, turime kitų būtinų reikmių, kurias turime finansuoti. Visgi galiausiai tikiuosi savo tikslą – 5 proc. išlaidų sumažinimo – pasiekti“, – žurnalistams antradienį teigė R. Šadžius.

„Ne visose ministerijose, neslėpsiu, į šitą iniciatyvą pasižiūrėta pozityviai, (…) bet manau, kad sutarimą rasime“, – tikino jis.

Visgi laikinasis ministras tikino negalintis įvardinti, kiek ministerijos yra įsipareigojusios sutaupyti šiuo metu.

„Dabar sunku pasakyti, kadangi konkrečiai pagal šitą punktą mes duomenų nerenkame, dabar dirbame su atitinkamų institucijų biudžetais ir kartu (…) žiūrime ir patariame, kur dar galime pasispausti“, – pridūrė R. Šadžius.

Pagal Vyriausybės patvirtintą 2026-2028 metų biudžeto projekto rengimo planą,visoms ministerijoms, išskyrus Krašto apsaugos, iškeltas tikslas nuo kitų metų po 5 proc. susimažinti išlaidas, taip prisidedant prie didesnio gynybos finansavimo.

Ministerijos įpareigotos peržiūrėti išlaidas administracinėms reikmėms, informacinėms technologijoms, kitoms viešųjų pirkimų būdu planuojamoms pirkti prekėms ir paslaugoms.

