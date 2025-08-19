Kalendorius
Rugpjūčio 19 d., antradienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
7
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Šadžius apie mokesčių reformą: priimtą GPM lengvatą teks keisti

2025-08-19 13:05 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-08-19 13:05

Laikinasis finansų ministras Rimantas Šadžius sako, kad Seimo sprendimas pilna apimtimi atšaukti Gintauto Palucko Vyriausybės inicijuotą mokesčių pertvarką mažintų šalies finansų sistemos stabilumą.

Rimantas Šadžius (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
14

Laikinasis finansų ministras Rimantas Šadžius sako, kad Seimo sprendimas pilna apimtimi atšaukti Gintauto Palucko Vyriausybės inicijuotą mokesčių pertvarką mažintų šalies finansų sistemos stabilumą.

REKLAMA
7

Visgi politikas priduria, kad parlamentas turės koreguoti pavasarį „impulsyviai“ priimtus sprendimus dėl lengvatų ūkininkams. 

G. Nausėda susitiko su R. Šadžiumi
(14 nuotr.)
(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. G. Nausėda susitiko su R. Šadžiumi

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tai (atšaukti Seimo priimtus sprendimus – ELTA) neatrodo stabilu, tai beje, ne tik valstybės pozicija, valstybės institucijų pozicija – verslo asociacijos taip pat nebuvo 100 proc. patenkintos priimtais pakeitimais, bet jos supranta ir daugelis verslo atstovų supranta, kad mokesčių sistemos stabilumas irgi yra didžiulė vertybė.

REKLAMA
REKLAMA

Ir šiuo atveju pradėti atšaukinėti kažkokius pakeitimus, dėl kurių jau buvo Seime sutarta, to stabilumo nepridėtų, atvirkščiai – būsiems investuotojams sukeltų daug neaiškumų“, – žurnalistams antradienį sakė R. Šadžius.

REKLAMA

„Dėl to teisinga taktika būtų gyventi su tais pakeitimais, (…) pasižiūrėti, kaip jie veikia“, – teigė jis.

Anot politiko, kol nėra sudaryti galutiniai susitarimai dėl naujos valdančiosios daugumos, apie konkrečias priimtos mokesčių reformos korekcijas kalbėti per anksti.

GPM lengvata „priimta impulsyviai“

Visgi R. Šadžius pažymėjo, kad parlamentui teks keisti priimtą gyventojų pajamų mokesčio (GPM) lengvatą iš žemės ūkio gautoms pajamoms, kuri, pasak jo, Seime „priimta impulsyviai“.

REKLAMA
REKLAMA

„Apie ūkininkų (GPM – ELTA) lengvatą — ją reikės taisyti vienaip ar kitaip, bet tai taip pat, matyt, bus diskusinis klausimas tarp būsimų koalicijos partnerių“, – pridūrė jis.

Seimas birželį pritarė gyventojų pajamas nuo kitų metų apmokestinti trimis progresyviais tarifais – 20, 25 ir 32 proc.

Tačiau ūkininkams bus taikomas lengvatinis tarifas, jų pajamos apmokestinamos 15 arba 20 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifu, priklausomai nuo to, ar ūkininkas per metus gavo mažesnes, ar didesnes nei 60 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) pajamas (maždaug 138 tūkst. eurų).

Taip pat Seimas nusprendė pakeisti nekilnojamojo turto (NT) mokestį, pakelti pelno mokestį, įvesti naujus cukraus ir draudimo mokesčius, kurių pajamos bus skirtos gynybai.

Skaičiuojama, kad mokestiniai pakeitimai kitąmet atneštų apie 250 mln. eurų papildomų pajamų, 2027 m. – virš 600 mln. eurų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Aha
Aha
2025-08-19 13:18
Vyti su šūdina šluota ta KGBistą šūdžių ir panašius į jį, nes jie tikrai nuves šalį į Rusijos glėbį.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (7)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų