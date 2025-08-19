Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Šadžius atsakė, ar norėtų likti ministru, jei Ruginienė taptų premjere

2025-08-19 12:47
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-08-19 12:47

Laikinai premjero pareigas einantis finansų ministras Rimantas Šadžius sako, kad jam būtų garbė tęsti darbą kandidatės į ministres pirmininkes Ingos Ruginienės vadovaujamoje Vyriausybėje.

Rimantas Šadžius. ELTA / Andrius Ufartas

Laikinai premjero pareigas einantis finansų ministras Rimantas Šadžius sako, kad jam būtų garbė tęsti darbą kandidatės į ministres pirmininkes Ingos Ruginienės vadovaujamoje Vyriausybėje.

0

„Atvirai pasakius, kada aš buvau pakviestas į devynioliktąją Vyriausybę, tai darbus planavau visai kadencijai ir manau, jeigu gaučiau naujosios premjeres pakvietimą, man būtų didelė garbė dirbti jos komandoje“, – žurnalistams Prezidentūroje antradienį sakė R. Šadžius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kita vertus, politikas teigė savo ateities su I. Ruginiene dar neaptaręs.

R. Šadžius laikinai Vyriausybei vadovauja nuo rugpjūčio pradžios, kai atsistatydino socialdemokrato Gintauto Palucko Ministrų kabinetas.

Kaip rašė BNS, G. Paluckas iš posto pasitraukė teisėsaugai pradėjus du ikiteisminius tyrimus, susijusius su jo verslu, ir sulaukiant vis daugiau klausimų dėl praeities ryšių ir veiklos.

Atsistatydinus premjerui ir visam Ministrų kabinetui, artimiausiu metu taip pat turės būti formuojama nauja Vyriausybė.

Socialdemokratai nusprendė keisti ir iki šiol veikusią „Nemuno aušros“ ir Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ koaliciją, pastarąją keičiant Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS).

Į premjeres socialdemokratai teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrę I. Ruginienę.

