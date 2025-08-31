Kalendorius
Rugpjūčio 31 d., sekmadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Jansonas apie LLRA-KŠS narius koalicijoje: negalime sakyti, kad iš jų prokremliška retorika

2025-08-31 20:15 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-08-31 20:15

Prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas sako, kad naujosios Seimo daugumos ar Vyriausybės politika nėra nei prorusiška, nei antiukrainietiška.

F. Jansonas(nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

Prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas sako, kad naujosios Seimo daugumos ar Vyriausybės politika nėra nei prorusiška, nei antiukrainietiška.

REKLAMA
3

F. Jansono teigimu, tokio pobūdžio retorika negalima kaltinti ir trijų Waldemaro Tomaszewskio vedamos Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) atstovų parlamente, kurie dirbs naujoje koalicijoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Negali kalbėti apie kažkokią prorusišką, prokremlišką politiką. Jos nėra. Yra atskiri žmonės, kurie šneka. Dalis jų net nėra Seimo nariai – vėlgi, kalbame apie koalicijos partnerį lenkų rinkimų akciją. Bet ten yra trys Seimo nariai (...) ir tikimės, kad jie tikrai supranta, kokioje geopolitinėje erdvėje gyvename ir kokia yra tikroji situacija. Ir pasakyti, kad iš jų girdisi prokremliška ar antiukrainietiška retorika – to negalėtume“, – sekmadienį LRT televizijai sakė F. Jansonas.

REKLAMA
REKLAMA

Tenka aiškintis partneriams Ukrainoje

Vis tik jis pripažino, kad Prezidentūrai dėl kai kurių valdančiosios koalicijos politikų pareiškimų tenka aiškintis partneriams Ukrainoje.

REKLAMA

„Žodžiai, frazės ar požiūriai, kuriuos kartas nuo karto pavartoja žmonės, kurie dabar yra valdančiojoje koalicijoje – be abejo, tai kelia rūpesčių ir kartais, taip, tenka už tuos žodžius po to aiškintis kalbant su partneriais Ukrainoje“, – teigė šalies vadovo patarėjas.

Kaip skelbta, praėjusią savaitę socialdemokratų, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos Seime pasirašė naujosios koalicijos sutartį.

REKLAMA
REKLAMA

Valdančiojoje daugumoje dirbs ir jungtinėje „valstiečių“ frakcijoje dirbantys trys LLRA-KŠS nariai.

Naujajai paskirtajai premjerei Ingai Ruginienei Seime jau teko aiškintis dėl minėtos politinės partijos vadovo W. Tomaszewskio laikysenos Rusijos atžvilgiu. Pavyzdžiui, į ministres pirmininkes deleguotos socialdemokratės teirautasi, kaip ji vertina Georgijaus juostelę, kurią ne kartą buvo įsisegęs LLRA-KŠS partijos lyderis.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Frederikas Jansonas (nuotr. stop kadras)
Jansonas: be emocinio šleifo, nėra priežasties, dėl kurios koalicija negalėtų dirbti dabartine sudėtimi (4)
Frederikas Jansonas (nuotr. stop kadras)
Kaip prezidentūra tikrins kandidatus į premjerus? Jansonas: spintoje pamirštą „šlaunikaulį“ jie turėtų susirasti patys (69)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų