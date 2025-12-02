Lemiamo sprendimo dieną – Obradovičiaus susitikimas su Jasikevičiumi

Graikijos portalas SDNA skelbia, kad šis sprendimas priimtas su lietuvišku akcentu – strategas sprendimo dieną bendravo su buvusiais auklėtiniais Dimitriu Diamantidžiu ir Šarūnu Jasikevičiumi.
„Partizan“ lapkričio 25-ąją išvykoje 69:91 nusileido Atėnų „Panathinaikos“, o Ž.Obradovičius po šios nesėkmės nusprendė negrįžti į Serbiją.
Tuomet jis susiskambino su D.Diamantidžiu ir Š.Jasikevičiumi, kuris „lango“ metu taip pat lankėsi Atėnuose, bei pasiūlė jiems susitikti.
Trečiadienio vakarą, kai buvo paviešintas Ž.Obradovičiaus sprendimas pasitraukti, jis žymiame Atėnų Kolonaki rajone leido su buvusiais auklėtiniais, kuriuos treniravo dar braižydamas „Panathinaikos“ derinius.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.