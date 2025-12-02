 
Kalendorius
Gruodžio 2 d., antradienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Lemiamo sprendimo dieną – Obradovičiaus susitikimas su Jasikevičiumi

2025-12-02 19:22 / šaltinis: krepsinis.net
2025-12-02 19:22

Belgrado „Partizan“ supurtė permainos – iš vyriausiojo trenerio posto pasitraukė Željko Obradovičius.

Belgrado „Partizan“ supurtė permainos – iš vyriausiojo trenerio posto pasitraukė Željko Obradovičius.

REKLAMA
0

Graikijos portalas SDNA skelbia, kad šis sprendimas priimtas su lietuvišku akcentu – strategas sprendimo dieną bendravo su buvusiais auklėtiniais Dimitriu Diamantidžiu ir Šarūnu Jasikevičiumi.

„Partizan“ lapkričio 25-ąją išvykoje 69:91 nusileido Atėnų „Panathinaikos“, o Ž.Obradovičius po šios nesėkmės nusprendė negrįžti į Serbiją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuomet jis susiskambino su D.Diamantidžiu ir Š.Jasikevičiumi, kuris „lango“ metu taip pat lankėsi Atėnuose, bei pasiūlė jiems susitikti.

Trečiadienio vakarą, kai buvo paviešintas Ž.Obradovičiaus sprendimas pasitraukti, jis žymiame Atėnų Kolonaki rajone leido su buvusiais auklėtiniais, kuriuos treniravo dar braižydamas „Panathinaikos“ derinius.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų