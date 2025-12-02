Guduričius praleis rungtynes su „Baskonia“

Serbui suteikta poilsio, atsižvelgiant į tai, kad sezono pradžioje jis negalėjo rungtyniauti dėl sausgyslės uždegimo.
Pridedama, gynėjas aikštėje nepasirodys ir Italijos čempionato rungtynėse su Trento „Dolomiti Energia“ klubu.
Eurolygoje M.Guduričius per 21 minutę pelno 8,1 taško, atkovoja 2,9 kamuolio, atlieka 2,6 rezultatyvaus perdavimo ir renka 8,4 naudingumo balo.
