  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Guduričius praleis rungtynes su „Baskonia“

2025-12-02 15:45 / šaltinis: krepsinis.net
2025-12-02 15:45

Milano „EA7 Emporio Armani“ gynėjas Marko Guduričius praleis šios savaitės Eurolygos rungtynes su Vitorijos „Baskonia“ komanda.

M.Guduričius šią savaitę nerungtyniaus

0

Serbui suteikta poilsio, atsižvelgiant į tai, kad sezono pradžioje jis negalėjo rungtyniauti dėl sausgyslės uždegimo.

Pridedama, gynėjas aikštėje nepasirodys ir Italijos čempionato rungtynėse su Trento „Dolomiti Energia“ klubu.

Eurolygoje M.Guduričius per 21 minutę pelno 8,1 taško, atkovoja 2,9 kamuolio, atlieka 2,6 rezultatyvaus perdavimo ir renka 8,4 naudingumo balo.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

