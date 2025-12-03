 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Baskonia“ už išpirką paleido vieną lyderių į Kiniją

2025-12-03 13:46 / šaltinis: krepsinis.net
2025-12-03 13:46

Vitorijos „Baskonia“ sutinka sudėties pokyčius – išvyko vienas svarbiausių sezono starto žaidėjų. Oficialiai pranešta, kad Hamidou Diallo keliasi į Kiniją, o baskai gaus išpirką.

H.Diallo keliasi į Kiniją

Vitorijos „Baskonia“ sutinka sudėties pokyčius – išvyko vienas svarbiausių sezono starto žaidėjų. Oficialiai pranešta, kad Hamidou Diallo keliasi į Kiniją, o baskai gaus išpirką.

0

Vietoje H.Diallo Vitorijos ekipa pasikvietė Gytį Radzevičių.

27-erių amerikietis Kinijoje nebus naujokas – praėjusį sezoną jis atstovavo Šansi „Lions“ ir rinkdamas 22,5 taško nužygiavo iki šalies pirmenybių pusfinalio.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kinijoje jis laimėjo dėjimų konkursą, tokį trofėjų yra nuskynęs ir Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA).

196 cm ūgio puolėjas šį sezoną debiutavo Eurolygoje ir per 22 minutes rinko 12,1 taško (14 procentų tritaškių), 4,5 atkovoto kamuolio, 1,8 rezultatyvaus perdavimo bei 12,4 naudingumo balo. Jis buvo antras rezultatyviausias ir trečias naudingiausias „Baskonia“ žaidėjas.

REKLAMA

H.Diallo sezoną pradėjo septyniuose mačuose paeiliui rinkdamas bent 12 taškų, bet pastaruoju metu jau nebuvo toks produktyvus, o prasčiausią mačą sužaidė prieš Kauno „Žalgirį“, sukrapštęs vos 3 taškus.

„Baskonia“ (4/9) Eurolygoje dalinasi vos septynioliktąją vietą, Ispanijos pirmenybėse laimėjo keturis iš aštuonių mačų ir stumdosi 7–10 vietose.

