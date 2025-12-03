„Baskonia“ už išpirką paleido vieną lyderių į Kiniją

Vietoje H.Diallo Vitorijos ekipa pasikvietė Gytį Radzevičių.
27-erių amerikietis Kinijoje nebus naujokas – praėjusį sezoną jis atstovavo Šansi „Lions“ ir rinkdamas 22,5 taško nužygiavo iki šalies pirmenybių pusfinalio.
Kinijoje jis laimėjo dėjimų konkursą, tokį trofėjų yra nuskynęs ir Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA).
196 cm ūgio puolėjas šį sezoną debiutavo Eurolygoje ir per 22 minutes rinko 12,1 taško (14 procentų tritaškių), 4,5 atkovoto kamuolio, 1,8 rezultatyvaus perdavimo bei 12,4 naudingumo balo. Jis buvo antras rezultatyviausias ir trečias naudingiausias „Baskonia“ žaidėjas.
H.Diallo sezoną pradėjo septyniuose mačuose paeiliui rinkdamas bent 12 taškų, bet pastaruoju metu jau nebuvo toks produktyvus, o prasčiausią mačą sužaidė prieš Kauno „Žalgirį“, sukrapštęs vos 3 taškus.
„Baskonia“ (4/9) Eurolygoje dalinasi vos septynioliktąją vietą, Ispanijos pirmenybėse laimėjo keturis iš aštuonių mačų ir stumdosi 7–10 vietose.
