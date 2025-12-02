Ulčickas: apie svajonės išsipildymą „Žalgiryje“ ir siekį būti naudingam komandai

Apie A.Ulčicko kelią į „Žalgirį“, darbą rinktinėje šiame FIBA lange ir kitas temas su pačiu treneriu „Žalgiris Insider“ tinklalaidėje kalbėjosi krepšinio komentatorius Rytis Kazlauskas ir „Žalgirio“ skautas Erikas Kirvelaitis beveik 1 valandos ir 20 minučių trukmės tinklalaidėje Insideriams.
„Buvo svajonė dirbti „Žalgiryje“ – faktas. Kažkada norėjau čia žaisti, kai tai nepavyko, kai pradėjau trenerio kelią, tokia buvo svajonė, kaip ir daugelio trenerių. Ar to tikėjausi prieš 2–3 metus? Ne. Netikėta, smagu, labai džiaugiuosi ir šiuo metu stengiuosi viską daryti, kad galėčiau padėti trenerių štabui, organizacijai“, – pasakojo A.Ulčickas.
Prisijungęs prie Tomo Masiulio vadovaujamo trenerių štabo „Žalgiryje“, A.Ulčickas greitai susipažino su Eurolygoje debiutuojančio vyriausiojo trenerio tvarka, kurioje svarbiausias akcentas – aiškūs visų kolektyvo narių vaidmenys.
„Pirmiausia, turime trenerių kambariuką. Viskas pas Tomą yra aišku – kas, už ką yra atsakingas, ką darome per treniruotes, ko mes norime, ko nenorime. Kad nebūtų, kad vienas žaidėjui sako vieną, o kitas – kitą, kad nebūtų „balaganėlio“. Viskas prasideda nuo trenerių kambariuko, ten mes nemažai laiko praleidžiame. Savo viziją Tomas aiškiai perdavė mums, kokia kryptimi juda visas kolektyvas, ką turime daryti“, – tikino treneris.
Prieš FIBA rinktinių lango pertrauką žalgiriečių namuose įveikė Vitorijos „Baskonia“, o jau gruodžio 4-ąją grįš į Eurolygos rungtynių maratoną namuose priimdami Tel Avivo „Maccabi“.
„Ši pertrauka buvo svarbi. Turėjome žaidėjų, kurie žaidė vasarą rinktinėje. Nėra net, ką daug diskutuoti. Svarbu buvo pravėdinti galvas, kas kažkur nukeliavo, paatostogavo. Pats buvau lange su rinktine. Faktas, kad pertrauka buvo svarbi. Mes patys matome, kad treniruotėje galvos yra atsišviežinusios“, – kalbėjo A.Ulčickas.
Visą pokalbį su treneriu jau dabar galima peržiūrėti „Žalgiris Insider“ platformoje.
