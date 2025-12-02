„Šiauliai” atsisveikino su ukrainiečiu

Gynėjas į Šiaulius atvyko dar 2023 metų pradžioje, kuomet šiauliečių ekipą papildė prieš tai rungtyniavęs Marijampolės „Sūduvoje“. Per šį laiką kovingumu aikštėje išsiskyręs futbolininkas iš viso sužaidė 59 rungtynes, pelnė 2 įvarčius ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus.
Ukrainietis buvo viena iš esminių sėkmingo 2023 metų sezono detalių, kuomet šiauliečiai aukščiausiame šalies divizione iškovojo bronzos medalius bei nukalė kelialapį į LFF taurės finalą.
Tiesa, futbolininką 2024 metų vasarą pristabdė patirta kryžminių kelio raiščių trauma, po kurios gynėjas į aikštę sugrįžo šių metų spalį, rungtyniaudamas B ekipos gretose, tačiau pagrindinės miesto ekipos rungtynėse – aikštėje nebepasirodė.
„Šiandien yra ta diena, kai tenka atsisveikinti su šiuo klubu. Noriu labai padėkoti visai klubo vadovybei, komandai ir jos personalui, miestui ir, žinoma, A tribūnai. Kartu patyrėme visko: ir pergalių džiaugsmą, ir pralaimėjimų kartėlį, ir svarbių rungtynių akimirkas, tačiau šiandien mano kelias šiame mieste baigiasi ir atėjo metas atsisveikinti. Ačiū, kad tikėjote manimi ir kad buvote šalia. Jūsų balsai tribūnose, Jūsų palaikančios žinutės po rungtynių, Jūsų dainos – visa tai išliks mano širdyje. Ačiū už viską, ką išgyvenome kartu, ir iki pasimatymo.“,- atsisveikinimo žodį tarė J. Jefremovas.
Futbolo akademija „Šiauliai” dėkoja futbolininkui už atiduotą svarų indėlį į komandos pasiektus rezultatus ir linki visokeriopos sėkmės tolimesnėje karjeros stotelėje.
