TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Aldayras Hernandezas toliau vilkės „Kauno Žalgirio“ marškinėlius

2025-12-02 16:06 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-02 16:06

„Kauno Žalgirio“ futbolo klubas išsaugojo dar vieną čempioniškos sudėties futbolininką. Gruodžio 1 d. įsigaliojo sutartis su Aldayru Hernandezu, kurią po artėjančio sezono klubas turės teisę pratęsti ir 2027-ųjų sezonui.

Aldayras Hernandezas | Organizatorių nuotr.

0

„Su Aldayru ir jo agentais derybas pradėjome dar pavasarį. Žaidėjui patinka Kaunas ir klubas, o mes itin vertiname išskirtinį jo profesionalumą ir atsidavimą kiekvienose rungtynėse. Abi šalys siekė ilgesnio bendradarbiavimo, o parašus ant sutarties sudėjome vasarą. Džiaugiamės, kad naujas kontraktas jau įsigaliojo ir Čempionų lygos atrankoje debiutuosime turėdami Aldayrą savo sudėtyje“, – sakė klubo direktorius Eimantas Pūras.

30-ąjį gimtadienį vasarą atšventęs vidurio gynėjas į Kauną atvyko 2024-ųjų sezone ir tapo viena iš kertinių figūrų komandos gynybiniuose veiksmuose.

„Džiaugiamės, kad pavyko išsaugoti vieną iš pagrindinių gynybos grandies žaidėjų. Alda savo patikimu žaidimu ženkliai prisidėjo prie gero rezultato ginantis. Nors ne visi tai mato, jis neabejotinai yra vienas iš lyderių tiek aikštėje, tiek už jos ribų“, – sakė komandos vyr. treneris Eivinas Černiauskas.

Prieš persikeldamas į Kauną futbolininkas rungtyniavo gimtosios Kolumbijos „Bogota“ klube, vėliau žaidė Nabi Šito „Bekaa“ komandoje Libane, o atvykęs į Europą rungtyniavo Suomijoje, Turku TPS, Helsinkio HIFK ir Espo „Honka“ klubuose.

„Esu laimingas, kad dar bent metus atstovausiu šiam puikiam klubui. Vėl atiduosiu viską, kad pasiektume savo tikslus ir tikiuosi, kad kiti metai bus dar geresni nei šie“, – sakė šiuo metu Kolumbijoje atostogaujantis legionierius.

Su „Kauno Žalgirio“ marškinėliais per dvejus metus A.Hernandezas sužaidė 79 susitikimus, įmušė 2 įvarčius ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus.

