Teterevkova pateko į Europos čempionato finalą, Plytnykaitė pasiekė asmeninį rekordą

Abi lietuvės startavo pirmajame pusfinalyje. K. Teterevkova finišavo per 1 min. 4.73 sek. ir plaukimą baigė 4-a. To užteko vietai finale. Jos karjeros rekordas yra 1 min. 4.15 sek. S. Plytnykaitė karjeros rekordą pagerino dar beveik puse sekundės (1:05.37) ir buvo 7-a šiame plaukime.
Po antrojo pusfinalio plaukimo paaiškėjo, kad K. Teterevkova į finalą pateko su 7-u rezultatu. Tuo tarpu S. Plytnykaitė užėmė 13-ą poziciją, o nuo finalo ją skyrė 0.62 sek.
Vėl greičiausia buvo titulą ginanti estė Eneli Jefimova. Pagrindinė favoritė finišavo per 1 min. 3.28 sek. Greičiau nei per 1 min. 4 sek. taip pat plaukė belgė Florine Gaspard (1:03.61) bei britė Angharad Evans (1:03.97).
Pusfinalio rezultatai:
Moterų 100 m plaukimo krūtine finalas vyks trečiadienį 21.04 val.
Antradienį ryte K. Teterekova 100 m krūtine atrankoje nuplaukė per 1 min. 4.98 sek. ir su 6-u rezultatu ramiai pateko į pusfinalį. S. Plytnykaitė 100 m krūtine nuplaukė per 1 min. 5.85 sek. ir daugiau nei pustrečios sekundės pagerino karjeros rekordą! Lietuvė be vargo laimėjo pirmąjį atrankos plaukimą, o bendroje įskaitoje buvo 14-a ir taip pat pateko į pusfinalį.
Atranką laimėjo titulą ginanti estė Eneli Jefimova (1:03.44). Antra buvo vokietė Anna Elendt (1:04.22), trečia – belgė Florine Gaspard (1:04.70).
Šios rungties pasaulio rekordą su Alia Atkinson besidalinanti Rūta Meilutytė (1:02.36) buvo preliminariame dalyvių sąraše, bet vėliau nusprendė koncentruotis į 50 m distanciją ir iš 100 m rungties dalyvių sąrašo išsibraukė. Reikia pažymėti ir tai, kad šiame čempionate galioja kvotų taisyklė. Į pusfinalius arba finalus gali patekti ne daugiau nei po 2 vienos šalies sportininkus. Jei R. Meilutytė būtų startavusi 100 m rungtyje, tai viena iš mūsiškių bet kuriuo atveju būtų likusi už pusfinalio borto.
