Europos plaukimo čempionate Liubline – netikėtas favorito sprendimas

Th. Cecconas buvo užsiregistravęs antradienį plaukti 200 m nugara. Jis turėjo geriausią kvalifikacinį laiką (1:47.49) ir buvo tarp realiausių pretendentų į auksą, ypač po to, kai į Liubliną neatvyko neseniai pasaulio rekordą pasiekęs vengras Hubertas Kosas, iškeitęs Europos čempionatą į „US Open“ varžybas. Visgi, vėliau italas mįslingai persigalvojo ir išsibraukė iš šios rungties dalyvių sąrašo, o vietoj to plaukė estafetę 4x50 m laisvuoju stiliumi, kur su Italijos vyrų rinktine pateko į finalą.
200 m plaukime nugara vietai pusfinalyje Th. Cecconui būtų užtekę 1 min. 53.40 sek. laiko – beveik 6 sek. prastesnio nei jo rezultatas, pasiektas vos prieš 6 savaites pasaulio taurės varžybose Kanadoje.
Kol kas nėra pranešama, kodėl Th. Cecconas atsisakė plaukti 200 m nugara.
Barbora Seemanova atsisakė plaukti 400 m laisvuoju stiliumi, nors turėjo 4-ą geriausią kvalifikacinį laiką.
