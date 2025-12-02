 
Kalendorius
Gruodžio 2 d., antradienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Plaukimas

Europos plaukimo čempionate Liubline – netikėtas favorito sprendimas

2025-12-02 15:46 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-02 15:46

Liubline (Lenkija) antradienį prasidėjo Europos plaukimo čempionatas trumpame (25 m ilgio) baseine. Pirmąją dieną plaukimo gerbėjai galėjo pasigesti ne tik 100 m plaukimo krūtine pasaulio rekordininkės Rūtos Meilutytės, bet ir italo Thomo Ceccono, kuris nusprendė pasirodyti tik estafetėje.

Thomas Cecconas | Scanpix nuotr.

Liubline (Lenkija) antradienį prasidėjo Europos plaukimo čempionatas trumpame (25 m ilgio) baseine. Pirmąją dieną plaukimo gerbėjai galėjo pasigesti ne tik 100 m plaukimo krūtine pasaulio rekordininkės Rūtos Meilutytės, bet ir italo Thomo Ceccono, kuris nusprendė pasirodyti tik estafetėje.

REKLAMA
0

Th. Cecconas buvo užsiregistravęs antradienį plaukti 200 m nugara. Jis turėjo geriausią kvalifikacinį laiką (1:47.49) ir buvo tarp realiausių pretendentų į auksą, ypač po to, kai į Liubliną neatvyko neseniai pasaulio rekordą pasiekęs vengras Hubertas Kosas, iškeitęs Europos čempionatą į „US Open“ varžybas. Visgi, vėliau italas mįslingai persigalvojo ir išsibraukė iš šios rungties dalyvių sąrašo, o vietoj to plaukė estafetę 4x50 m laisvuoju stiliumi, kur su Italijos vyrų rinktine pateko į finalą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

200 m plaukime nugara vietai pusfinalyje Th. Cecconui būtų užtekę 1 min. 53.40 sek. laiko – beveik 6 sek. prastesnio nei jo rezultatas, pasiektas vos prieš 6 savaites pasaulio taurės varžybose Kanadoje.

Kol kas nėra pranešama, kodėl Th. Cecconas atsisakė plaukti 200 m nugara.

Barbora Seemanova atsisakė plaukti 400 m laisvuoju stiliumi, nors turėjo 4-ą geriausią kvalifikacinį laiką.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų