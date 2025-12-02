 
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Plaukimas

Įspūdingai karjeros rekordą pagerinusi Plytnykaitė: „Iškart pajaučiau, kad galiu bandyti“

2025-12-02 13:21 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-02 13:21

Dar pirmąją Europos plaukimo čempionato dieną į 100 m krūtine pusfinalį įplaukė dvi lietuvės – Smiltė Plytnykaitė ir Kotryna Teterevkova. Tarp 16 pajėgiausių Europos sportininkių plauksiančiai S. Plytnykaitei – tai pirmas suaugusiųjų čempionato pusfinalis jos karjeroje.

Smiltė Plytnykaitė | Dariaus Kibirkščio nuotr.

Dar pirmąją Europos plaukimo čempionato dieną į 100 m krūtine pusfinalį įplaukė dvi lietuvės – Smiltė Plytnykaitė ir Kotryna Teterevkova. Tarp 16 pajėgiausių Europos sportininkių plauksiančiai S. Plytnykaitei – tai pirmas suaugusiųjų čempionato pusfinalis jos karjeroje.

0

„Tikrai jaučiausi gerai, vos įšokau į baseiną ir iškart pajaučiau, kad galiu bandyti patekti į pusfinalį. Labiausiai noriu pajausti tą tikiu, kad neįtikėtiną jausmą dalyvauti pusfinalyje, noriu pasimėgauti ir kiek įmanoma pasivaržyti su geriausiomis Europos plaukikėmis“, – sakė Smiltė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Didžiausiu apdovanojimu čempionatuose S. Plytnykaitė įvardino šeimą.

„Savo šeimą visuomet girdžiu ir matau. Labai smagu, kad jie visada atvažiuoja ir mane palaiko. Šeimos nariai man yra didžiausias apdovanojimas, kad galiu juos pamatyti po starto“, – apie šeimos palaikymą kalbėjo vilnietė.

Kęstučio Steponavičiaus auklėtinė 100 m krūtine įveikė per 1 min. 05,85 sek. pagerino asmeninį rekordą ir 14-tu rezultatu pateko į pusfinalį.

Vakariniuose plaukimuose išvysime ir Lietuvos olimpietę. Kotryna 100 m krūtine įveikė per 1 min. 04,98 sek., buvo netoli savo karjeros rekordo ir šeštu rezultatu pateko į vakare vyksiantį pusfinalį.

„Į šias varžybas važiavau labai ramiai , – po pirmojo Europos čempionato starto sakė K. Teterevkova, – žinojau, kad gali būti ir gerai ir blogai. Visada pirmas startas būna toks, kurio nelabai eina vertinti. Manau, kad suplaukiau vidutiniškai, patekau į pusfinalį, todėl džiaugiuosi.“

