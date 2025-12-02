 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Plaukimas

Varžovų diskvalifikacijos ir kvotų taisyklė nepadėjo Šidlauskui patekti į Europos čempionato pusfinalį

2025-12-02 13:14
2025-12-02 13:14

Liubline (Lenkija) antradienį prasidėjo Europos plaukimo čempionatas trumpame (25 m ilgio) baseine.

Andrius Šidlauskas | Roberto Riabovo / BNS nuotr.

Liubline (Lenkija) antradienį prasidėjo Europos plaukimo čempionatas trumpame (25 m ilgio) baseine.

0

Paskutinis iš lietuvių rytinėje programoje startavo Andrius Šidlauskas. Jis 100 m krūtine įveikė per 58.09 sek. To užteko 25-ai vietai tarp 67 dalyvių.

A. Šidlausko karjeros rekordas yra 57.52 sek., o Lietuvos rekordas, jau 10 metų priklausantis Giedriui Titeniui, siekia 57.02 sek.

Įprastai į pusfinalį patenka 16 greičiausių sportininkų, bet šį kartą bilietui į pusfinalį užteko vos 21-os vietos ir 57.77 sek. rezultato. Tokia situacija susiklostė pritaikius kvotų taisyklę. Pagal ją į pusfinalį galėjo patekti ne daugiau nei po 2 vienos šalies atstovus. Dėl to už borto liko 2 pajėgūs italai, 2 – vokiečiai bei tituluotas olandas Arno Kamminga.

Atrankos lyderiai:

Atranką taip pat paženklino diskvalifikacijos. Po daugybės plaukimų teisėjams prireikė papildomo laiko analizuojant vaizdo medžiagą ir tikrinant, ar nebuvo pažeista plaukimo technika. 3 sportininkai – Finnas Kempas iš Liuksemburgo, latvis Kristapas Čilipanis ir švedas Linusas Forsgrenas – buvo diskvalifikuoti.

Pusfinalis prasidės antradienį 20.41 val. Lietuvos laiku.

