Varžovų diskvalifikacijos ir kvotų taisyklė nepadėjo Šidlauskui patekti į Europos čempionato pusfinalį

Paskutinis iš lietuvių rytinėje programoje startavo Andrius Šidlauskas. Jis 100 m krūtine įveikė per 58.09 sek. To užteko 25-ai vietai tarp 67 dalyvių.
A. Šidlausko karjeros rekordas yra 57.52 sek., o Lietuvos rekordas, jau 10 metų priklausantis Giedriui Titeniui, siekia 57.02 sek.
Įprastai į pusfinalį patenka 16 greičiausių sportininkų, bet šį kartą bilietui į pusfinalį užteko vos 21-os vietos ir 57.77 sek. rezultato. Tokia situacija susiklostė pritaikius kvotų taisyklę. Pagal ją į pusfinalį galėjo patekti ne daugiau nei po 2 vienos šalies atstovus. Dėl to už borto liko 2 pajėgūs italai, 2 – vokiečiai bei tituluotas olandas Arno Kamminga.
Atrankos lyderiai:
Atranką taip pat paženklino diskvalifikacijos. Po daugybės plaukimų teisėjams prireikė papildomo laiko analizuojant vaizdo medžiagą ir tikrinant, ar nebuvo pažeista plaukimo technika. 3 sportininkai – Finnas Kempas iš Liuksemburgo, latvis Kristapas Čilipanis ir švedas Linusas Forsgrenas – buvo diskvalifikuoti.
Pusfinalis prasidės antradienį 20.41 val. Lietuvos laiku.
