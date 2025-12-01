Europos čempionate – Rūtos Meilutytės vedama lietuvių estafetė

Paskutinį kartą R. Meilutytė būtent tokioje estafetėje plaukė 2024 m. Dohoje vykusiame pasaulio čempionate, ten mišri 4 x 100 m kompleksiniu būdu Lietuvos komanda užėmė 15-ąją vietą, o ją sudarė – Erikas Grigaitis (nugara), R. Meilutytė (krūtine), Andrius Šidlauskas (peteliške) ir Smiltė Plytnykaitė (laisvu stiliumi).
Pasak Lietuvos plaukimo rinktinės vyr. trenerio Pauliaus Povilionio – R. Meilutytė yra maksimalistė.
„Rūta deda akcentą 50 m distancijai, bet manau, kad tikrai 100 m į šalį ji nepadės. Ji pati norėjo čia plaukti 100 m, bet pasitarėme, kad Lietuvai didesnė nauda bus plaukiant tik 50 m. Ji yra maksimalistė, nenori būti tik pusfinalyje, nori varžytis dėl tų medalių. Ji treniruojasi tiek, kiek reikia, kad būtų greičiausia pasaulyje plaukiant 50 m“, – LRT RADIJUI šį sprendimą komentavo P. Povilionis.
Estafetės pasirodymas – jau antrąją varžybų dieną (gruodžio 3 d.) 12.17 val. Lietuvos laiku.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.