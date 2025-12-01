 
Kalendorius
Gruodžio 1 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Plaukimas

Europos čempionate – Rūtos Meilutytės vedama lietuvių estafetė

2025-12-01 20:03 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-01 20:03

Dar šeštadienį Lietuvos plaukimo rinktinė susirinko į Liubliną (Lenkija), kuriame jau antradienį startuos Europos čempionatas 25 m baseine. Pirmadienį rinktinės treneriai patvirtino ir mišrią 4 x 50 m kompleksiniu būdu Lietuvos komandą, kurios sudėtyje – Mantas Kaušpėdas (nugara), Rūta Meilutytė (krūtine), Smiltė Plytnykaitė (peteliške) ir Jokūbas Keblys (laisvu stiliumi).

Rūta Meilutytė | Scanpix nuotr.

Dar šeštadienį Lietuvos plaukimo rinktinė susirinko į Liubliną (Lenkija), kuriame jau antradienį startuos Europos čempionatas 25 m baseine. Pirmadienį rinktinės treneriai patvirtino ir mišrią 4 x 50 m kompleksiniu būdu Lietuvos komandą, kurios sudėtyje – Mantas Kaušpėdas (nugara), Rūta Meilutytė (krūtine), Smiltė Plytnykaitė (peteliške) ir Jokūbas Keblys (laisvu stiliumi).

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paskutinį kartą R. Meilutytė būtent tokioje estafetėje plaukė 2024 m. Dohoje vykusiame pasaulio čempionate, ten mišri 4 x 100 m kompleksiniu būdu Lietuvos komanda užėmė 15-ąją vietą, o ją sudarė – Erikas Grigaitis (nugara), R. Meilutytė (krūtine), Andrius Šidlauskas (peteliške) ir Smiltė Plytnykaitė (laisvu stiliumi).

REKLAMA
REKLAMA

Pasak Lietuvos plaukimo rinktinės vyr. trenerio Pauliaus Povilionio – R. Meilutytė yra maksimalistė.

REKLAMA

„Rūta deda akcentą 50 m distancijai, bet manau, kad tikrai 100 m į šalį ji nepadės. Ji pati norėjo čia plaukti 100 m, bet pasitarėme, kad Lietuvai didesnė nauda bus plaukiant tik 50 m. Ji yra maksimalistė, nenori būti tik pusfinalyje, nori varžytis dėl tų medalių. Ji treniruojasi tiek, kiek reikia, kad būtų greičiausia pasaulyje plaukiant 50 m“, – LRT RADIJUI šį sprendimą komentavo P. Povilionis.

Estafetės pasirodymas – jau antrąją varžybų dieną (gruodžio 3 d.) 12.17 val. Lietuvos laiku.

Visas Europos čempionato lietuvių tvarkaraštis.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų